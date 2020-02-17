В конце января губернатор Пермского края Максим Решетников был назначен на пост министра экономического развития России. Разумеется, об этом он узнал много раньше, чем мы — простые смертные. Он хранил молчание, но не для того, чтобы собраться с мыслями и объяснить дорогим пермякам, которые отдали за него 82% своих голосов, почему он их бросает на произвол судьбы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Махонин

Со стороны это выглядело ужасно, о том, что Решетников рассматривает свое губернаторство как ссылку, не говорил разве что ленивый. Да, это было всем очевидно. Но очевидность не отменяет отвращения от столь циничного отношения чиновников к собственному народу.

И он ушел… Наступило безвременье, длившееся всего две недели, но многим, в том числе и мне, почему-то показавшееся вечностью. Назывались самые разные претенденты на престол, но победил Он. Кто Он?

За последние две недели в СМИ появилось очень много интересных аналитических материалов по поводу Дмитрия Махонина, однако, как мне кажется, большая часть из них отвечает не на самый важный вопрос — в основном идут разбирательства, к какому клану принадлежит будущий губернатор. Подобный подход обнажает истинную природу власти — она не про народ, а про извечную борьбу элит за право этот народ окормлять. Разумеется, данный факт отнюдь не означает, что властвующие кланы не заботятся о своем народе, но и не означает, что заботятся. Просто это вопрос о другом.

Kremlin.ru Владимир Путин с Дмитрием Махониным, назначенным Указом Президента временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края

Вопрос о том, хорошим ли губернатором будет в целом для жителей края Дмитрий Махонин, в этом смысле абсурден, он будет таким же, как и его предшественники, потому что будет жить и творить в рамках действующей системы.

Разумеется, в рамках системы возможны нюансы, и именно в них кроется соль, именно их нужно ухватить будущим избирателям, чтобы сделать верный выбор.

Самым главным нюансом, на который должен обратить внимание избиратель, является нюанс идеологический. В этой связи важно понять, к какой политической силе принадлежит господин Махонин. Понять это несложно, ведь все достаточно прозрачно.

Известно, что Махонин, как и его патрон Игорь Артемьев, имеют некоторое отношение к скандально известной партии «Яблоко», вместе с ней он пытал счастье на выборах в Государственную думу в 2016 году и, что неудивительно, провалился.

Партия «Яблоко» пользуется в народе заслуженным презрением, достаточно взглянуть на ее программу, в которой призывается отдать Крым Украине, а сталинизм приравнять к нацизму и покаяться за него, со всеми юридическими и экономическими последствиями, из этого вытекающими.

Важно понимать, что должность губернатора — это не вполне должность чиновника-функционера в ФАС, где нужно заниматься вещами не политическими, а, что называется, «чисто конкретными». На посту главы региона Махонину придется отвечать на вопросы политические и идеологические. Поэтому если раньше его «яблочность» не мешала ему выполнять свою работу, не сказывалась напрямую на ней (или почти не сказывалась), то теперь все будет иначе.

Неудивительно, что вся пермская либеральная общественность (включая наиболее одиозную ее часть, состоящую из навальнят и иных представителей маргинальной среды) принялась раскланиваться перед новым наместником, рассказывая о том, какой он выдающийся спортсмен, убежденный комсомолец и просто красавец. Они начали выкладывать «фоточки» с будущим главой региона, мечтая хоть как-то показать своим виртуальным друзьям свою причастность к нему. Виртуальные друзья не оставались в долгу и тоже стали выкладывать свои «фоточки» с теми, у кого есть «фоточки» с Махониным.

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер.(фрагмент) 1846

Поэтому, если вы увидите, что кто-то рассуждает о профессиональных качествах и.о. губернатора, не верьте ему (что вовсе не означает, что он этими качествами не обладает), а лучше поинтересуйтесь о политических взглядах аналитика.

Разумеется, мы ничего не узнаем о политических взглядах Махонина до завершения выборов. Ну неужели он додумается что-нибудь ляпнуть о переименовании улиц или о продолжении культурной политики Чиркунова — Гельмана? Неужели он заговорит о Перми-36 как о месте проведения провокационного форума «Пилорама», на котором, помимо всего прочего, поливался грязью глава государства, который Махонина назначил на должность.

Нет, ничего этого до окончания электорального процесса не предвидится. Нам остается довольствоваться лишь популистскими предложениями об увеличении социальной поддержки населению, демонстрациями в Instagram губернатора его снимков с бесконечными посещениями тренажерных залов и спортивных мероприятий.

Один из инсайдеров, слова которого приводит издание URA.ru, поспешил успокоить общественность, заявив, что Махонин шел на выборы от партии «Яблоко» не потому, что он таких взглядов, а потому что так надо было. Странное высказывание, вы не находите? Оказывается, будущий губернатор не человек идеи, а человек, у которого нет принципов, так, что ли? По мне так лучше бы он был убежденным «яблочником», чем тем, кто готов ради «дела» стать на время кем угодно.

Короче говоря, при традиционной в России неумирающей надежде нужно быть реалистом и понимать, что свою позицию Махонин кардинально изменить не сможет, даже если захочет. Он человек, вписанный в определенное окружение, у него есть свои люди, будет и своя кадровая политика, которая потихоньку набирает обороты. Есть и поклонники, которые уже начали его славословить. Славословить так, что становится за них как-то неудобно, прежде столь шершавые реверансы получал лишь маэстро Курентзис, но ведь то были экзальтированные дамы бальзаковского возраста, им простительно.

Кроме того, Пермский край уже давно получил славу региона, свободного от патриотизма, достаточно взглянуть на последних наших губернаторов (Виктор Басаргин скорее исключение, призванное остудить регион, вскипавший от ненависти к чиркуновским экспериментам). Здесь можно и нужно быть либеральным, здесь даже такие люди, как Решетников, получают больше 80%, а потом улетают на повышение. Так почему бы и Махонину таким не остаться?

Kremlin.ru Виктор Басаргин

Парадокс ситуации заключается в том, что взгляды, которые Махонин исповедует (я по своей идеалистической наивности не могу поверить в то, что он шел от «Яблока» на выборы, потому что «так надо»), вызывают отторжение у народа, но при этом народ его выберет (никто ведь в этом не сомневается, правда же?) Пиар-кампания уже началась, достаточно взглянуть в социальные сети исполняющего обязанности.

Вскоре его портреты будут висеть в каждом подъезде, а на выборы опять будут сгонять бюджетников — самую обиженную властью категорию населения.

Разумеется, Махонин не будет представлять партию «Яблоко», он станет правоверным «единороссом» или, что мне представляется более вероятным, самовыдвиженцем (думаю, принять для этого необходимый закон будет несложно).

Что же остается делать тем, кто имеет наглость исповедовать иные политические взгляды? Что делать 90% населения региона? Ответ очевидный: задача-максимум — не выбирать, задача-минимум — максимально продемонстрировать неприятие прежнего политического курса. Первая задача невыполнима, вторая — требует сплочения и готовности к самопожертвованию патриотической общественности Прикамья.

Судя по размышлениям экспертов и реакции инсайдеров, новый губернатор настроен на долгую работу в крае, что гарантирует нам продолжительную либеральную зиму, в то время как в стране давно идет Крымская весна. Время запасаться валенками и варежками.