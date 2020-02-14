В 2018 году художница и независимый режиссёр анимации из Санкт-Петербурга Мария Конопатова выпустила свой дебютный короткометражный мультфильм «Концерт огня». В создании картины помог краудфандинг — пользователи сайта Planeta.ru суммарно вложили 80 тыс. рублей в производство проекта, тем самым подарив ему возможность увидеть свет.

Мария Конопатова Мария Конопатова на фестивале

Спустя два года работы и множество наград на международных конкурсах и фестивалях Мария представила идею своего нового фильма под названием «Тихий космос». На этот раз нас ждёт история о будущем, изобилующая как юмористическими, так и трогательными эпизодами. Изменился не только жанр, но и масштаб производства — теперь молодому творцу нужно собрать 220 тыс. рублей на создание своей картины.

На момент написания этого текста краудфандинговая кампания Марии завершена на 58%, а «Тихий космос» уже «поддержали рублём» 19 пользователей. В преддверии начала работы над мультфильмом художница согласилась пообщаться с корреспондентом ИА REGNUM и подробнее рассказать о проекте.

Мария Конопатова Вуд — протагонист «Тихого космоса»

Что такое «Тихий космос» и чего зрителям ждать от вашей новой работы?

Мария Конопатова: Зрителей ждёт фантастика с долей ироничного юмора. Даже сейчас, когда мы представили просто идею публике, многие увидели в главном герое себя. Работа явно будет близка многим зрителям.

Расскажите о герое фильма. Кто он и что им движет?

Мария Конопатова: На самом деле, в изначальном сценарии Владимира Максимушкина у героя было имя — Вуд. Я не упоминаю его в синопсисе, потому что в фильме нет диалогов, а имя героя для сюжета не играет роли. Вуд — это обычный человек в мире будущего: работает в офисе, ходит в магазин, не любит навязчивую рекламу и толпы людей. В какой-то момент он устаёт от монотонности будней и улетает в отпуск.

Мария Конопатова Мария Конопатова на фестивале

Сколько времени нужно потратить на то, чтобы создать пятиминутный анимационный фильм?

Я планирую потратить на фильм полгода, если краудфандинг соберёт 100% заявленной суммы (а лучше — больше). Когда я собирала средства на «Концерт огня», то занизила планку стоимости фильма, потому что это был первый опыт краудфандинга, и я совершенно не знала, насколько люди готовы поддерживать такие проекты. Это отразилось на времени, фильм снимался больше года. В этот раз я заявила минимально необходимую сумму для съёмок.

«Тихий космос» — это отдельный законченный проект или у этой истории может быть продолжение (в виде комикса или другого мультфильма)?

Мария Конопатова: Мой дипломный мультфильм «Сила притяжения» тоже был в жанре фантастики, но «Тихий космос» совершенно другой, и я сомневаюсь, что это одна и та же вселенная. Как минимум графика у них будет разной. Тем не менее я бы хотела сделать отсылки к «Силе» в новом фильме!

Почему именно космос и будущее? Есть ли проекты в этом сеттинге, которыми вы вдохновлялись?

Мария Конопатова: Мне, в принципе, нравится тема фантастики и то, что я к ней вернулась, — прямое тому доказательство. А ещё эту тематику любят кинофестивали, некоторые даже полностью посвящают себя этому жанру.

Мария Конопатова Мир будущего

Как успех вашей прошлой краудфандиговой кампании повлиял на создание «Тихого космоса»?

Мария Конопатова: В прошлом у меня было два краудфандинга. «Концерт огня» стал пробой площадки Planeta.ru. Потом я собирала средства на издание комикса Breakers o’silence — тут уже было очень важно собрать нужную сумму, чтобы хватило на печать. Крауд был успешным, книга вышла, а тираж уже заканчивается. Поэтому в этот раз я и решилась собрать минимально допустимую сумму для полноценной работы над фильмом.

Кто ваши вкладчики? Знакомы ли вы с кем-то из людей, которые финансово помогают в создании фильма?

В первую очередь о крауде узнают мои подписчики и друзья, потом подключаются люди, впервые узнавшие о нём из репостов на разных площадках. «Концерт огня» и «Тихий космос» также поддержало ИА REGNUM, купив место в титрах. Большинство вкладчиков я не знаю лично, многие поддерживают фильм без вознаграждения.

На какие фестивали вы планируете отправить «Тихий космос»? Есть ли уже какие-то прогнозы на призовые места?

Мария Конопатова: «Сила притяжения» взял главный приз в студенческой номинации на американском кинофестивале «Ski-On!». Возможно, отсюда и начать? Как я уже говорила, специальных кинофестивалей с космической тематикой довольно много, поэтому у «Тихого космоса» будет большой выбор и насыщенная фестивальная жизнь.

Мария Конопатова Вид из иллюминатора

Насколько тяжело заниматься анимацией в России?

Мария Конопатова: Это может быть трудно везде, в какой бы стране ни оказался автор. Насколько это сложно аниматору, — зависит от его уровня и оборудования, которым он располагает. Например, над «Космосом» мне работать проще, чем над прошлыми фильмами, потому что у меня появился мощный компьютер. Раньше я рисовала за ноутбуком, и он ограничивал мои возможности.

Как стать режиссёром анимации с нуля и какой совет вы могли бы дать новичкам, постигающим эту профессию?

Мария Конопатова: Лучше всего в этом деле поможет учебное заведение, институт. Если на подобное нет времени или денег, то стоит серьёзно пройти какой-нибудь курс. Но к поиску стоит подойти с ответственностью: в интернете очень много мусора и, к сожалению, от бесплатных уроков или волшебных «мы научим вас анимации за три дня» проку не будет. Важно пройти программу от простого к сложному и, желательно, под руководством опытного аниматора. Я знаю много режиссеров-самоучек, виртуозов анимации, но в их работах иногда проскакивают настолько банальные ошибки, что это портит всё впечатление. Звук, монтаж, сценарий и многое-многое другое должен понимать режиссёр анимации.

Как выглядит обычный день независимого режиссёра анимации?

Мария Конопатова: Я понимаю, что читатель статьи ждёт увидеть здесь какой-нибудь волшебный мотивирующий текст о том, как художник сидит полдня перед чистым «холстом» в окружении наград и фантазирует — такого уровня я пока ещё не достигла (улыбается). Половину дневного времени я трачу на работу, никак не связанную с моими фильмами, потому что зарабатывать тоже нужно.

Мария Конопатова Уединение в космосе

На «Тихом космосе» ведь работа не закончится? Есть ли у вас идеи для будущих фильмов? Могли бы вы поделиться одной из них?

Мария Конопатова: В моих фильмах чередуются жанры, потому что мне всегда интересно пробовать что-то новое. Сложно сказать, что зацепит меня в следующий раз. При этом я рисую и издаю комиксы — тоже на разные темы и в разных технологиях. Это и ваншоты, и целые тома за 200 страниц. Комиксы — отличный вариант, когда хочется нарисовать интересную историю, но времени и денег на полнометражный фильм нет. К тому же любая из моих книг — это, по сути, готовая заявка на экранизацию. Я бы очень хотела, чтобы мои комиксы, такие как «Архив Ужасов», «Птичий остров» или «Аврора: другая история», вышли на экран. История про привидение в библиотеке, приключения и эксперименты с погодой на острове в океане или альтернативная история про крейсер «Аврора» — согласитесь, уже звучит захватывающе.

Если не аниматором, то кем сегодня была бы Мария Конопатова?

Мария Конопатова: Я художник. Для одних — режиссёр анимации, для других — автор комиксов. Но я всегда была и остаюсь художником.