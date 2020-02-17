



Иван Шилов ИА REGNUM

Утром 13 февраля папа Римский Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона, передает Vatican News (Ватикан). Православный иерарх принимает участие в римских мероприятиях, посвященных четвертой годовщине исторической встречи в Гаване папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 12 февраля митрополит принимал участие в заседании Совместной рабочей группы по сотрудничеству между Святым престолом и Русской православной церковью, во второй половине дня — в межконфессиональной конференции в Папском университете Святого Фомы Аквинского, посвященной теме «Святые — знаки и семена единства». В интервью иерарх рассказал о путях сближения двух Церквей в контексте современных вызовов: «Это сотрудничество я называю стратегическим альянсом между католиками и православными. Я имею в виду, что мы не имеет сейчас возможности решить все накопившиеся проблемы богословского и экклесиологического характера, но ничто не препятствует нам трудиться вместе и ощущать себя не соперниками, а союзниками. Для этого от нас не требуются никакие компромиссы в области вероучения, для этого от нас не требуются какие-либо богословские соглашения или унии: для этого требуется только добрая воля. Мы должны понимать, что будущее христианства находится в наших руках. Но христианство в разных регионах мира нередко оказывается во враждебном окружении. Для того чтобы сохранить христианство, мы должны научиться действовать вместе, и это касается не только Ближнего Востока, — это касается и Европы, и Америки, где христианские ценности ставятся под сомнение, подвергаются критике и нередко вообще изгоняются из общественной жизни. Мы должны научиться защищать такие наши ценности, как брак, понимаемый как союз между мужчиной и женщиной, созданный с целью рождения и воспитания детей. Я назвал только некоторые области, в которых нам открывается очень широкое поле для сотрудничества и совместного действия».

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск I

Рабочая поездка митрополита Илариона в Рим завершилась презентацией итальянского перевода его книги «Иисус Христос. Жизнь и учение», рассказывает «Сибирская католическая газета» (Новосибирск, Россия). Она прошла в книжном магазине Libreria Romani, где был представлен итальянский перевод второго и шестого томов серии. Второй том под названием «Нагорная проповедь» целиком посвящен нравственному учению Господа Иисуса Христа. Шестой том носит название «Смерть и воскресение» и рассказывает о последних днях земной жизни Господа Иисуса Христа, Его страданиях, смерти и воскресении. Презентацию провел представитель государственного секретариата Ватикана, бывший апостольский нунций в России архиепископ Антонио Менини.

Kremlin.ru Митрополит Иларион (Алфеев)

По мнению председателя Папского совета по содействию христианскому единству кардинала Курта Коха, экуменизм святых важен потому, что в нем участвуют простые верующие, сообщает KatolickaAgencjaInformacyjna (Варшава, Польша). Он отмечает, что экуменический диалог обычно идет на уровне иерархии и узкой группы богословов. Когда вспоминаем об общих святых, тогда все верующие присоединяются к экуменическому пути Церкви. Об этом кардинал говорил в контексте 4-й годовщины исторической встречи папы Франциска и патриарха Кирилла на Кубе. Кох подчеркнул, что Русская церковь не хочет вести богословский диалог с Ватиканом, однако Москва готова к диалогу в области культуры. «Следует помнить, что разделение христианства на восточное и западное в первую очередь определялось не теологическими проблемами, а культурными различиями, — заметил монсеньор. — Восточные и западные христиане не могли понять друг друга. Поэтому знакомство друг с другом помогает восстановить единство. Сотрудничество в социальной сфере также важно, потому что сегодня мы сталкиваемся с аналогичными проблемами. Примером тому стала прошлогодняя встреча в Москве, посвященная проблеме эвтаназии, которая является серьезным испытанием для европейских стран».

Claude Truong-Ngoc Курт Кох

14 февраля в Мюнхенской конференции по безопасности секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Последняя встреча такого уровня проходила 70 лет назад. По сообщению государственного секретариата Ватикана, в ходе дружественной беседы были отмечены контакты между двумя сторонами и их позитивное развитие. В частности, была подчеркнута важность Временного соглашения о назначении епископов, подписанного 22 сентября 2018 года, а также подтверждена готовность продолжать институциональный диалог на двустороннем уровне на благо Католической церкви и китайского народа. Была дана высокая оценка усилиям по искоренению эпидемии коронавируса и выражена солидарность с пострадавшим населением. Стороны выразили надежду на расширение международного сотрудничества для продвижения добрососедства и мира во всем мире, а также обменялись мнениями по вопросам межкультурного диалога и прав человека.

Österreichisches Außenministerium Пол Галлахер

Китай хочет, чтобы Ватикан «сдался». Как пишет CatholicNewsAgency (Инглвуд, США), об этом бывший архиепископ Гонконга кардинал Иосиф Дзен заявил в Вашингтоне во время встречи с американскими конгрессменами. Общение состоялось в офисе конгрессмена-республиканца Криса Смита. После встречи он сказал агентству, что кардинал Дзен «является святым апостолом Павлом нашего времени, не только святым и действенным свидетелем Евангелия Иисуса Христа, но и человеком великой истины о том, что на самом деле происходит в Китае». В ходе беседы монсеньор и конгрессмены говорили о правительственной программе «национализации» религиозных практик в Китае и многолетних усилиях Коммунистической партии по насильственному установлению контроля над религией. В стране в ряде случаев запрещалось празднование, текст Библии переписывался по приказу региональных властей, а призвания священников сократились, поведал Дзен американским законодателям. «Я думаю, это парализует Католическую церковь», — подчеркнул Смит. «И поэтому ситуация, говоря человеческим языком, безнадежна для Католической церкви», — добавил кардинал.

Voacantonese.com Иосиф Дзен

Сирийские депутаты признали Геноцид армян, передает La Croix (Париж, Франция). «Парламент признает геноцид, совершенный против армян Османской империей в начале XX века», — говорится в заявлении. Признание состоялось на фоне сильной напряженности между Турцией и Сирией. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил нанести удар по сирийскому правительству «повсюду» в случае нового нападения на турецкие силы. С начала февраля 14 турецких солдат были убиты и 45 ранены в результате атак Дамаска в провинции Идлиб, последний оплот джихадистов и оппозиции в Сирии. В последние дни Анкара, которая поддерживает оппозиционные группировки, значительно усилила свое военное присутствие в этом регионе. Во время Первой мировой войны от 1,2 до 1,5 миллиона армян было убито в Османской империи, на тот момент союзника Германии и Австро-Венгрии. Турецкая Республика, возникшая после демонтажа империи в 1920 году, признает массовые убийства, но отвергает определение их как «геноцид». Многие историки и ученые пришли к выводу, что депортация и массовые убийства армян во время Первой мировой войны соответствовали юридическому определению геноцида. Почти 30 стран приняли законы, резолюции или постановления о признании Геноцида армян. В декабре прошлого года Конгресс США признал массовые убийства геноцидом, что вызвало гнев турок.

Armenianchurch.org Саак Машалян среди иерархов Армянской апосольской церкви

Армянский патриарх Константинополя сможет появляться в церковных одеяниях вне храмов, сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Специальный указ по сему поводу подписал Эрдоган. Он подтверждает, что новый глава Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви патриарх Саак Мешалян может в церковной одежде находиться на улице или в общественных местах. Президентский указ № 1838 датирован 16 декабря 2019 года. Однако его содержание стало известным только в начале февраля, о чем написала армяно-турецкая газета Agos, издающаяся в Стамбуле.

Турецкая прокуратура предъявила обвинение ассирийскому священнику Сеферу Билечену, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Он является насельником древнего монастыря Мор Якуп, был арестован 9 января турецкими спецслужбами по обвинению в оказании помощи и покровительстве Рабочей партией Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции как террористическая организация. Отец Сефер был задержан 9 января за то, что дал немного еды члену РПК. Дело основано на показаниях информатора и полицейском отчете 2018 года. Ему грозит от 7,5 до 15 лет лишения свободы. В обвинительном заключении говорится, что ассирийский священник не сообщил о боевиках в правоохранительные органы, хотя знал, кто они. Отец Сефер не отрицает того, что он дал члену РПК хлеб и воду, но настаивает, что сделал это в соответствии со своей верой, а не из политических или идеологических соображений. Монастырь, где он служит, находится на юго-востоке Турции, заселенном курдами, который на протяжении десятилетий был ареной вооруженных столкновений между правительственным войсками и сторонниками РПК. Реагируя на дело священника, председатель Института ассирийской политики Джон Кориэль сказал: «Мы глубоко обеспокоены необоснованными обвинениями, выдвинутыми против отца Сефера, и разрушительным посылом, которые обвинительный акт против него посылает ассирийской общине в Турции. Мы призываем турецкие власти снять с него все обвинения без каких-либо предварительных условий».

Voice of America Турецкие полицейские

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».