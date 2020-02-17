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Понятийный словарь людей ограничен миром материальным, а потому Христос, чтобы донести Свою мысль до слушателей, использовал иносказательные истории с яркими и понятными сюжетами. Так, Спаситель подбирал нужные образы для собеседников, проводя параллели с отношениями Бога с людьми на простых примерах. Не исключение — и притча о блудном сыне.

У некоего мужчины было два сына. Старший держался патриархальных традиций отца, почитал семейственность и был, очевидно, крепко стоящим на ногах человеком. Для иудейского общества эпохи Христа и ранее естественным делом была жизнь сыновей мужского пола рядом с отцом: нужно было держаться вместе и вести хозяйство. Отец из притчи, по-видимому, был человеком небедным и занимался скотоводством. Поэтому просьба младшего сына разделить имение, чтобы обособиться от отца и брата, была нонсенсом, если не оскорблением. Молодой человек не имел собственной семьи, чтобы иметь какое-то основание к разделу имущества. Зачем делить имение, если все и так принадлежит семье? Но отец любит сына и, недоумевая по поводу случившегося, все же идет навстречу чаду. Может быть, сын захотел стать самостоятельным, почувствовать себя сильным и свободным мужчиной, попробовать развить собственное хозяйство?

Но нет. Доставшаяся, если не даром, то путем коллективных трудов, часть имения была распродана, а вырученные средства сынок забрал с собой и отправился в «дальнюю сторону» (Лк. 15:13). Как водится, свобода оказалась отпрыску иудейского фермера во вред: очень быстро он прогулял свое состояние, ведя распутную жизнь, и превратился в нищего скитальца. Чтобы выжить, блудный сын устроился на работу пастухом свиней к одному из жителей страны, в которой оказался. Но он был настолько презираем за свое социальное падение, что не удостаивался даже корма свиней в качестве еды, которую надеялся получить за работу!

Ситуация тривиальная: непутевый сын, забыв про былую заносчивость в отношении близких, оказавшись на грани выживания, возвращается домой. Друзья, которые были рядом с богатым товарищем, испарились как дым. По иронии судьбы те, от кого гуляка-сын так усердно пытался отстраниться, остаются его единственной надеждой вернуться к нормальной жизни. Но в блудном сыне может жить только надежда, а не стопроцентная уверенность в возможности вернуться. Он ослушался отца, нарушил заповедь закона Моисея «чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и да долголетен будеши на земли» (Исх. 20:12). Блудный сын понимает, что совершил грех, и видит последствия нарушения Божественных установлений. Его жизнь превратилась в руины, он не просто бомж, но и морально полностью разрушенный человек. И он не может не понимать, что и дома ему не гарантирован радушный прием. Могут дать отворот поворот, а могут и камнями побить.

Леонелло Спада. Возвращение блудного сына. 1600-е

Кульминация рассказа Христа приходится как раз на возвращение блудного сын в имение отца. Наверняка, слушатели Иисуса в этот момент сильно напряглись в ожидании: что же будет дальше? Они понимали, что Спаситель говорит о Боге в образе отца-фермера и грешном человеке в лице блудного сына. По всем законам справедливости и здравой логике того времени, нерадивый сын должен до конца понести наказание и окончить распутную жизнь мучительной смертью в назидание другим членам иудейского общества. Традиционный социум крепок благодаря строгим правилам жизни. Умный в такой консервативной среде всегда учится на жестоких ошибках соседа.

И в наше время люди далеко не всегда отличаются милосердием к тем, кто, по их мнению, оказался в зоне социального кризиса. «Сам виноват», «Пусть получает по заслугам», «И как его земля носит?». Кажется, сейчас и отец в притче даст скупой кивок головой слугам и они прогонят нерадивого отпрыска прочь от имения. Но отец не просто стоит и смотрит на приближающегося сына, изможденного, грязного, больного и слабого, выдерживая надменную паузу родительского авторитета. Отец сам бегом бросается в сторону сына, о котором он думал днями напролет и плакал в ночных молитвах. Сын есть сын, каким бы плохим или хорошим он ни был. В этом и есть великая сила всепрощающей родительской любви. Для наших пап и мам мы всегда будем самыми хорошими, любимыми и замечательными.

И отец не просто встречает сына, высокомерно «пославшего» главу семейства и всех родственников куда подальше после раздела имущества. Папа устраивает грандиозный праздник по поводу возвращения отпрыска, своим поступком публично оскорбившего его перед супругой, вторым сыном, родней, соседями и слугами. Для скитальца приготовили лучшие одежды и дорогой перстень, а по приказу родителя по случаю торжества закалывают самого откормленного теленка.

Естественно, вернувшийся с работы старший брат обескуражен увиденным. Он, понимаешь ли, вкалывает на полях, занимаясь выпасом скота, каждый день тащит на себе бремя забот о семейном хозяйстве, а ему с друзьями отец ни разу не позволил попировать, заколов самого жирного теленка! А тут вернулся расточитель имущества семьи, предатель рода, и ради него закатили настоящую вечеринку. Естественно, старший сын возмутился. И задал отцу вполне ожидаемый вопрос: что вообще происходит? Чем этот мерзавец-сынок заслужил себе великий праздник?

На что отец объяснил сыну свою родительскую радость по поводу возвращения отпрыска, которого уже считал мертвым. Второе рождение блудного сына — настоящий праздник для отца. Он любит старшего не меньше младшего, но первый всегда рядом. А второй каким-то чудом после всего произошедшего вернулся в родительский дом. И отец, несмотря на все, простил сына.

Наверное, слушатели Христа были тронуты историей до глубины души. Законы человеческого общества несравнимо более жестоки, чем отношение Бога к людям. Человек с трудом прощает обиды, годами нося их в себе. А стоит обидчику оступиться по жизни, пострадать, возможно, очень серьезно, мстительность моментально утоляет жажду, вызванную обидой. Но Бог мыслит иначе. Данная притча Христа показывает отношение Творца к каждому человеку, сыну или дочери. И это отношение безграничной любви. В этой любви нет нарушения свободы, именно поэтому Господь позволяет людям жить так, как они сами того хотят. Жизнь без Бога, без твердых нравственных ориентиров быстро изматывает и иногда даже губит человека. Но можно изменить свою реальность, обратившись к силе вечных ценностей.

Николай Лосев. Блудный сын. 1882

Посмотрите, Бог в притче Христа действительно изображен как носитель и хранитель базовых основ человеческой жизни. Здесь и крепкая семья, и благородный труд, приносящий достойное вознаграждение работнику. А сам отец — олицетворение высоких нравственных качеств. Любовь — его максима жизни, потому что он способен простить сына, несмотря на нанесенное оскорбление и давящее мнение людей, которые наверняка осудили бы главу семейства за мягкотелость и не к месту примененную доброту.

Неделя о блудном сыне напоминает человеку, что он всегда может вернуться к Богу, как в дом к родному и любящему отцу, который всегда простит дитя за любой проступок. Люди далеко не всегда способны прощать. Но Бог — прощает абсолютно все. Главное, сделать шаг навстречу Ему.