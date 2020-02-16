Ни пяди российской земли – ни врагу, ни другу!
Новость о том, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею включить в Конституцию РФ запрет на отчуждение российских территорий, пришла во время большого приема в честь участников проходившей 13 — 14 февраля в Ливадийском дворце международной научной конференции, посвященной 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года, «Ялта — 1945: Уроки истории». Это было весьма символично, ибо именно в Ялте была достигнута между лидерами «Большой тройки» — И. В. Сталиным, Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем — договоренность о возвращении по итогам войны с Японией Советскому Союзу ранее принадлежащих Российской империи Курильских островов. А на сегодняшний день проблема опасности отчуждения российских земель в первую очередь возникает в связи с продолжающимися переговорами вокруг притязаний японского правительства на южную часть Курильской гряды. Об этом прямо заявил в своем выступлении на конференции автор этих строк, предложивший внести в Конституцию соответствующую норму запрещения каких-либо переговоров об уступках территории Российской Федерации.
То, что такие переговоры ведутся, счел возможным признать сам российский президент, хотя наши высокопоставленные дипломаты до этого убеждали народ, что переговоры ведутся-де не об островах, а о заключении между двумя странами давно ставшего анахронизмом мирного договора. «У нас переговоры проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам, но сама по себе идея мне нравится», — заявил Путин, комментируя предложение актера Владимира Машкова о запрете даже на возможность вести переговоры об отчуждении российских земель.
В действительности, в этом эпизоде обсуждения поправок к Конституции, на мой сугубо личный взгляд, не обошлось без режиссуры. Ибо инициатором такой поправки является не известный актер, а известный борец за Русские Курилы, сахалинский политический и общественный деятель, дипломированный юрист, председатель Сахалинского отделения РГО Сергей Пономарев. Именно по его предложению наше Межрегиональное общественное движение за территориальную целостность России — Русские Курилы еще почти месяц назад, 19 января, официально направило в Рабочую группу о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, предложение конституционно «закрепить принцип неотторжимости территорий Российской Федераций». См. подробно здесь.
При этом отмечалось, что «этот принцип содержался в прежних конституциях нашей страны и не потерял своего значения, однако в действующую Конституцию включен не был».
Из управления президента было получено уведомление:
Затем лидер движения «Суть времени», известный политолог и общественный деятель Сергей Кургинян также внес в Рабочую группу предложение изменить Статью 4 Конституции РФ. В предложенной редакции вопросы территориальной целостности страны не должны решаться без прямого волеизъявления народа.
Так что к моменту озвучивания Владимиром Машковым инициативы у нее уже было несколько авторов. Тем не менее его имя теперь войдет в историю борьбы за Русские Курилы, чему мы рады. Так что будем ждать юридически выверенной формулировки, которая, хотелось бы надеется, не ослабит, а усилит требование подавляющего большинства нашего народа не допускать ни малейшего попрания конституционного принципа территориальной целостности и нерушимости границ государства.
Ну, а как отреагировали на данную поддержанную президентом инициативу в Стране восходящего солнца? Там, конечно, все прекрасно поняли, но предпочли сделать вид, что это их якобы не касается. А официальный представитель японского правительства вовсе предпочел воздержаться от комментирования происшедшего. При этом в Японии сочли целесообразным вообще представить перспективу появления ставящей крест на обсуждении японских территориальных притязаний конституционной нормы «внутренним делом» России.
Пытается «сохранять лицо» и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который, правда, после беседы в Мюнхене с российским коллегой объявил о «смене фазы переговоров» Токио и Москвы. «Что касается стратегии продвижения переговоров по мирному договору, то я более конкретно передал свои размышления. Фаза [переговоров] меняется. И сейчас по основным положениям дискуссии мы не противостоим друг другу и вместо этого перешли к позитивному обсуждению», — приводит его слова японское внешнеполитическое ведомство. При этом в чем состоит смысл «смены фазы», в деталях не раскрывается.
Как известно, администрация премьер-министра Абэ объявила о подготовке поездки японского лидера в Россию на празднование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне с целью проведения очередных переговоров по «проблеме северных территорий». Да еще прямо в день торжеств в Москве — 9 мая. Напомним, что к этому дню уже будут известны результаты голосования российского народа о поправках в Конституцию РФ. Лично у меня нет сомнений по поводу того, что подавляющее большинство наших людей захотят видеть в Основном законе государства строгий запрет на любые переговоры об отчуждении земель своей Родины.
Ялта — Москва