



Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Она анонсировалась и проходила без посреднических усилий Минской группы ОБСЕ, что сразу придает ситуации определенный пикантный политический характер.

Напомним, что ранее в Женеве проходили беспрецедентные по своей продолжительности (около 11 часов) двухэтапные переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном. Это вывело многих экспертов на суждения о том, что между двумя конфликтующими сторонами ведется конкретная, возможно, острая дискуссия по проекту какого-то соглашения. В таком контексте нынешняя конфиденциальная встреча и переговоры Алиев — Пашинян является продолжением этого процесса. Учитывая вариант встречи тет-а-тет, можно предполагать, что стороны могли уточнять какие-то позиции по определенному конкретному вопросу или нескольким базовым вопросам. Но стороны, как всегда, воздержались от каких-либо пояснительных заявлений, что по-прежнему сохраняет интригу в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Mfa.gov.az Встреча Эльдара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна

В публичном пространстве повышенное внимание, конечно, привлекла 45-минутная дискуссия между Алиевым и Пашиняном. Это было первое открытое обсуждение карабахского конфликта в таком формате, что можно оценивать как позитивный момент, поскольку он еще более оттеняет конфиденциальную часть переговоров. Потому, что озвученный сторонами набор требований исключает какие-либо компромиссы, тогда как переговоры возможны только на основе определенных и одобряемых их участниками определенных позиций. В этом смысле представляются интересными озвученные на дискуссии «тезисы» Пашиняна, согласно которым «нужны «микрореволюции», чтобы добиться перелома в переговорном процессе», и что «решение должно быть приемлемым и для народа Азербайджана».

Это попытка определить наиболее приемлемую для Еревана дипломатическую технологию переговорного процесса. Ответ Алиева, что «нам нужно решить этот конфликт поэтапно, основное — освобождение территорий и возвращение временно перемещенных лиц, а статус Нагорного Карабаха может быть определен позже, и он не должен препятствовать территориальной целостности Азербайджана», отражает всего лишь дискуссию, которая безуспешно ведется при посреднических усилиях Минской группы на базе известных Мадридских принципов. Вызывает массу вопросов и так называемая историческая часть дискуссии, поскольку стороны озвучивали наработанные национальной историографией негативные стереотипы в отношении друг друга, многие из которых не разделяются специалистами из других стран.

President.az Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Но главное, на наш взгляд, в другом. Сам факт очередной личной встречи Алиева и Пашиняна, открытая дискуссия по проблемам нагорно-карабахского конфликта означают многое. Что бы сейчас ни говорили и ни писали по этому поводу, объективно, лидеры двух стран выстраивают между собой определенные отношения, которые в теоретическом смысле позволяют им получить некий новый политический продукт. Похоже, что он уже существуют, и Алиев вместе с Пашиняном проводят некий зондаж общественного мнения, прежде всего в своих странах. Их цель состоит в том, чтобы договориться об организации взаимодействия и распределения кусков «выпекаемого пирога». В противном случае между Баку и Ереваном не существовало бы никакого вида взаимодействия.

Таковы просто законы переговорного дипломатического жанра. В то же время внешне складывается странная ситуация: на уровнях глав МИД и на встречах тет-а-тет лидеров двух стран в ходе многочасовых переговоров обсуждается что-то конкретное, а в публичном пространстве обозначается ситуация с нулевой суммой с переходом к угрозам выхода на силовой сценарий. И реальный парадокс: Алиев и Пашинян на карабахском факторе взаимозависимы, ограничены в своих односторонних шагах и вынуждены искать решение совместно, путем переговоров. Общение открывает широкие возможности, но при условии восприимчивости к проблемам и нуждам друг друга. Когда удается такого достигнуть, переговоры могут стать конструктивным элементом взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией. До этого еще очень далеко, но шаги сделаны.