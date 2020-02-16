



Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе Мюнхенской конференции по безопасности ответил Парижу. По его словам, Россия представляет собой «очень серьезную угрозу», является «серьезным» фактором, наносящим «ущерб интересам Запада, ущерб демократии». Поэтому «Европа, Европейский союз должны объединиться с другими странами, прежде всего — с США», заключил глава польской дипломатии. Причем противодействовать Москве нужно везде — от самого ЕС до Сирии, Ливии, Венесуэлы и Центральной Африки.

Заявление Чапутовича можно воспринимать как своего рода ответ президенту Франции Эммануэлю Макрону, который в ходе визита в Польшу в начале февраля сего года предлагал ей присоединиться к инициативе перезапуска стратегии Евросоюза, что предполагало пересмотр отношений Варшавы с Москвой. «Франция не стала пророссийской, как я иногда это слышу, — подчеркивал Макрон на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой. — Франция не пророссийская и не антироссийская. Она проевропейская». Европа обойтись без России не может. Как подчеркнул хозяин Елисейского дворца, обращаясь к Дуде, «когда я смотрю на карту, и я думаю, что у вас такое же ощущение, когда вы смотрите на нее, господин президент, мы очень четко видим, что Россия находится в Европе, даже если ее нет в Европейском союзе», что «она находится по соседству с нами», что «мы не заинтересованы в ситуации» игнорировать Россию, копить «замороженные конфликты или недоразумения». Поэтому в «интересах безопасности Европы, Франции и Польши вести сложный политический диалог с Россией».

Sejm RP Яцек Чапутович

Фактически эти постулаты Макрон повторил и сейчас, во время ответов на вопросы участников Мюнхенской конференции по безопасности. Польша протянутую руку отвергла, усмотрев в этом нежелательное для себя дистанцирование Евросоюза от американцев. Такая позиция Варшавы делает бессмысленным формат Веймарского треугольника в составе Германия — Польша — Франция, о важности перезапуска которого говорил ранее французский президент. В более широком смысле поляки противопоставляют себя франко-германскому локомотиву. Он, безусловно, еще не вышел на полную мощность. Макрон подталкивает Германию, призывает ее действовать более решительно и энергично. Немцы сомневаются, как начинающий пловец, заходят в новые и неизвестные для них моря европейской геополитики осторожно, кончиком пальцев пробуя температуру воды. Макрон, в свою очередь, намекает на готовность перестать сопротивляться интеграции в ЕС балканских стран, которое лоббирует Берлин. И делает Германии смелое предложение в контексте замены американского «ядерного зонтика» над Европой на французский.

Как заявил президент, сегодня «мы должны вступить в стратегический диалог со всеми партнерами, которые этого хотят, в том числе и по ядерному вопросу». Франция «верит в европейскую оборону», продолжил он, и «я думаю, что это очень важный элемент, это то, что является новым в рамках европейской обороны и в этом соединении европейской обороны с НАТО». Как отмечает Deutsche Welle, Макрон предложил серьезный проект, в рамках которого Франция, Германия и Испания разработают истребители нового поколения к 2040 году. Бюджетный комитет Бундестага Германии дал зеленый свет его финансированию. «Это новое поколение боевых самолетов также может быть модернизировано под французское ядерное оружие», — отмечает радиостанция. По ее данным, «теоретически возможно», что Берлин и Париж по ядерной проблеме продвинулись дальше, чем было известно ранее. Ходят разговоры о неких закрытых дополнениях по ядерному оружию в подписанном в прошлом году Германией и Францией Аахенском договоре. При этом, согласно исследованию, проведенному Фондом Кёрбера, 40% немцев одобряют «ядерный зонтик» Франции или Великобритании, в то время как американский поддерживают лишь 22%.

Ronnie Macdonald Истребитель Eurofighter Typhoon

Очевидно, что против французских инициатив в этой сфере выступит Варшава. В итоге может создаться ситуация, когда ЕС будет накрыт частично французским «ядерным зонтиком» и частично американским. Очень сомнительно, что это устроит страны-локомотивы. Но что Франция может противопоставить? Чапутович представляет ныне правящую в Польше партию «Право и Справедливость» (PiS). С ней, похоже, все понятно. Если продолжать рассматривать поляков как игроков, Парижу нужно формировать среди них профранцузскую платформу. Проблема в том, что оппозиционная PiS среда — такая же русофобская, как и правящая партия. Макрон во время визита в Польшу нашел ведь время и для встречи с противниками «Права и Справедливости». Подробности беседы в интервью порталу OKO. press раскрыла польский кинорежиссер Агнешка Холланд. «Макрон прочитал краткую и четкую лекцию о геополитике и своей концепции внешней политики. То, что он сказал о России, было интересно», — пояснила Холланд. Было сказано, что «Путин такой, какой он есть, но, учитывая это, вы (поляки — С.С.) должны попытаться выстроить диалог». Однако в ответ, сказала она, «мы спросили, как он представляет себе ладить с Путиным, это вообще возможно? Разные пробовали, и плохо кончилось».

Получается, что Парижу говорить в Варшаве не с кем, а польское колесо для франко-германского альянса становится пятым в европейской телеге. Иррациональная боязнь русских опять побеждает в Польше трезвую рассудительность.