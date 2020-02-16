Мюнхенская конференция по безопасности (MSC, Munich Security Conference), с 1963 года и ежегодно проходящая в отеле Bayerischer Hof, уже давно считается очень удобным местом для озвучивания очень громких заявлений. Вспомним: заявление об окончании доминирования модели однополярного мира (Мюнхенская речь Путина) прозвучало в 2007 году с трибуны именно этой конференции. Так что «мюнхенские заявления» следует внимательно отслеживать, поскольку они нередко имеют весомые последствия в реальной политике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диалог

Основные проблемы Европы и мира традиционно отражаются в ее своеобразном «установочном докладе» — «Отчете по безопасности» (Munich Security Report). В этом году он был, по-моему, с оттенком «цивилизационной сенсационности». Потому что его авторы всерьез задумались на столь высоком уровне о феномене, который они назвали «беззападностью» — широко распространенном чувстве«беспокойства перед лицом растущей неуверенности в отношении непреходящей цели Запада. Множество проблем безопасности, похоже, стали неотделимы от того, что некоторые называют распадом Западного проекта. Более того, западные общества и правительства, похоже, утратили общее понимание того, что значит быть частью Запада».

А ведь достаточно посмотреть на историко-географические карты, чтобы убедиться: территория современной Украины является центром Европы как части света, а контроль над нею являлся каким-то таинственным источником успешного политического развития. И это не возбужденное этническое самолюбие, а исторический факт. Вспомним еще раз: стоило Московскому царству получить контроль над большей частью Украины (Андрусовское перемирие, 1667 год), как это забытое Богом и прогрессом (с точки зрения европейцев) место на дальнем востоке Европы в течение столетия положило конец политическому величию Речи Посполитой, разнесло в клочья феномен «Шведской империи» и поставило под обоснованное сомнение военный гений Фридриха II Великого в Семилетней войне. Мне могут сказать: «Случайность», а я отвечу: «Один раз — случайность, два раза — совпадение, а три раза — закономерность».

Михаил Хмелько. Навеки с Москвой, навеки с русским народом. 1951

Поэтому в условиях новой европейской саморефлексии определенность Европы по украинской проблеме становится осознанной необходимостью.

Мюнхен-2020 сделал попытку решить эту проблему. В программу совещания был внесен документ под названием «Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» (Twelve Steps Toward Greater Security in Ukraine and the Euro-Atlantic Region) , в котором перечислены необходимые для решения проблемы шаги в области безопасности, гуманности, экономики и политики. В украинском радикально-националистическом медиапространстве эти шаги были сразу названы капитуляцией перед Россией: «Это план Кремля, мир на российских условиях. Это то, что можно увидеть, когда заглянешь в глаза Путину: «русский мир». Для Украины такой план является капитуляцией» (Петр Порошенко, экс-президент Украины). И эти медиа были правы, поскольку предложенные шаги являются концом той Украины, которую они строили последние пять лет: с клептократией, геноцидной экономикой, уничтожением транзитного потенциала и антироссийской «заточкой» внешней политики.

Более того, 12-й шаг является концом украинского этнократического государства, поскольку предусматривает «Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности». А поскольку Украина является многонациональной страной, то «неконфликтный» диалог на этом поле может иметь результатом только кристаллизацию многоэтничной политической нации. Совсем по Эрнесту Ренану: когда разные по самоидентификации группы населения выражают желание жить вместе.

Но творцам Украины нынешнего формата унывать рано. Потому что после нескольких часов размещения текст «Двенадцати шагов…» исчез со странички Мюнхенского совещания. И сейчас при запросе по его адресу высвечивается: «Мы сожалеем, что неможем отобразить запрошенную вами страницу». Экс-президент и его ближние приписали это достижение себе, хотя причиной снятия была позиция США.

На сайте Атлантического Совета (США) практически сразу появилось заявление «Неправильный мирный план для Украины повторяет кремлевские определения», подписанное весьма влиятельными персонами: Майклом Абромовицем (президентом Freedom House), Яном Бжезинским (сыном Збигнева), Строубом Телботтом (бывшим заместителем государственного секретаря США) и другими. А также целой плеядой бывших послов Штатов на Украине, в России и Польше (Макфол, Пайфер, Тейлор, Йованович). Американцы резко выступили против предложений, поскольку многие из них «перекликаются с кремлевскими тактическими предложениями или пропагандистскими темами».

Это был сильный ход, и в иных условиях о «Двенадцати шагах» можно было бы забыть. Но есть несколько «но»:

«Мюнхенская дюжина» — это частично тоже результат американского творчества. Среди пяти ее авторов три американца (в том числе экс-сенатор Сэм Нанн и физик-ядерщик, экс-министр энергетики Эрнест Мониз), русский (экс-министр иностранных дел Игорь Иванов), немец (председатель MSC Вольфганг Ишингер) и англичанин (бывший государственный секретарь по обороне Десмонд Браун). Так что политический «вес» авторов тоже не мал.

Mueller MSC На Мюнхенской конференции по безопасности

Но важнее другое: из 46-ти мюнхенских подписантов девять — это совсем не последние персоны в Nuclear Threat Initiative (Инициатива по ядерной угрозе), авторитетнейшей общественной организацией, миссией которой является разработка, формирование и реализация проектов в области физической ядерной безопасности. Сэм Нанн является одним из ее организаторов. Что может означать только то, что «угрозы ядерной войны не существует» — это только мантра и медийная жвачка, а на самом деле такая угроза стала столь актуальной, что потребовала прямого вмешательства в формирование повестки дня совещания по европейской безопасности.

И, наконец, сам факт появления инициативы 12 шагов, причем на высшем европейском уровне, свидетельствует, что украинская проблема выводится за рамки актуальности в европейской повестке дня. У Евросоюза достаточно внутренних и внешних проблем, настолько много, что они уже начали сомневаться в жизнеспособности «Западного проекта» в его нынешней версии.

И совершенно не исключено, что они пытаются вернуться к той модели, когда «западный цивилизационный образец» был столь жизнеспособен, что обеспечил победу в холодной войне. Ведь если представить себе современную Украину, обтесанную по лекалам 12 шагов, то мы увидим страну образца «нулевых двухтысячных»: без силовых конфликтов на ее территории (2-й шаг), свободную от мин (шаг 5), с инфраструктурой, равно доступной, и «с участием Евросоюза, западных компаний и Российской Федерации» (6-й) и с бесконфликтными «проблемами идентичности».

Фактически это возвращение к модели нейтральной Украины, когда у Украины был реальный шанс стать ярмаркой на цивилизационном фронтире. 7-й пункт «Шагов» предполагает, считай, тоже самое и даже более: создание зоны свободной торговли с особым налогообложением. Пока — в Донбассе, но дорога начинается с первого шага.

Шесть лет назад Украина судьбе ярмарки предпочла роль передового форта. И произошло то, что и всегда происходит в жизни: каким бы отчаянным ни было сопротивление, форты жгут в первую очередь.