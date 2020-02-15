



Рембрандт Харменс ван Рейн. Симеон с младенцем Иисусом в храме 1669

Через 40 дней после Рождества Христова и 32 дня после событий праздника Обрезания Господня Дева Мария вместе с супругом, Иосифом Обручником, отправилась в Иерусалимский храм вместе с Богомладенцем. Согласно ветхозаветному закону Моисея, женщине после рождения ребенка мужского пола требовалось 40 дней для очищения «от кровей своих» (Лев. 12:3) прежде, чем она могла заходить в Иерусалимский храм. После истечения установленного срока, мама малыша могла прийти в храм и принести две символических жертвы: очистительную и благодарственную. Иосиф и Мария принесли с собой двух голубей.

В храме как раз в тот момент оказался старец по имени Симеон. Он не был случайным персонажем в евангельском сюжете, так как задолго до произошедших событий стал свидетелем откровения о дне встречи с Младенцем Христом. Случилось это во время работы Симеона над переводами текстов Ветхого Завета и других священных древнееврейских книг на греческий язык по распоряжению египетского царя Птолемея II. В книге пророка Исаии переводчику попались следующие слова: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» (Ис. 7:14). Очевидно, что для человека эти слова звучат несколько абсурдно, поскольку зачатие и рождение ребенка с сохранением девственности представляется невозможным. Те же мысли пришли и в голову Симеона. Он собирался написать вместо слова «дева» — «жена» (то есть женщина), но ангел остановил ученого и пообещал, что тот не умрет, пока не убедится своими глазами в истинности этих слов. К моменту событий праздника Сретения Господня Симеон достиг, согласно преданию, возраста 300 лет.

Дуччо ди Буонинсенья. Сретение. 1308-1311

Оказавшись в Иерусалимском храме в момент визита туда Семьи Иисуса Христа, опять же, по откровению, Симеон дождался, пока будет исполнены все необходимые ритуалы и подошел к Богомладенцу. Старец увидел ту самую Деву, о которой читал, и у нее на руках — Сына. Прославляя Бога, Симеон взял Иисуса на руки и произнес слова, вошедшие позже в богослужебные тексты Православной Церкви как «Песнь Симеона Богоприимца»: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2:29−32).

В этих словах выражена радость Симеона тем, что теперь он может спокойно отойти в мир иной. Старец своими глазами увидел Богочеловека, который, согласно пророчествам, должен был спасти от болезни смерти человечество. Прозвище Богоприимец Симеон получил как раз благодаря вот этой самой встрече или сретению Христа. Конечно, Иисуса уже встретили родители, сводные братья и сестры, родственники, у которых жило Святое семейство, пастухи и волхвы — уже на Рождество. Но, все-таки, наиболее глубокое понимание, Кто же родился холодной зимней ночью в вифлеемской пещере, больше остальных на тот момент понимал именно Симеон. Он был человеком праведной жизни, с одной стороны, то есть тем, кто готов был принять Христа. Это не означает, что Иисус воплотился только для святых. Нет, конечно, Он пришел для всего человечества, и в первую очередь — для грешников, чтобы помочь им. Но Симеон как бы характеризует и принадлежность к верным Богу людям, и принадлежность вообще ко всей ветхозаветной истории. Этот ученый был ветхим в буквальном смысле, ему на тот момент было 300 лет! При общей продолжительности жизни до 70−80 лет, о чем писал в псалмах пророк Давид.

И старца Симеона Бог избрал для этой символической встречи в Иерусалимском храме. Ученый понимал, Кто перед ним и зачем Он пришел в мир людей. Младенец на руках Симеона — ответ человечества на вопрос о смысле жизни, решение проблемы смерти и дорога к вечному счастью. Старец понимает и говорит, что Христос пришел не для одного еврейского народа, но вообще для всех людей. И Симеон предупреждает Богородицу, что Ей выпадет серьезное испытание наблюдать за непростым общественным служением Сына, а затем и за Его казнью: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2:34−35).

Еще одним персонажем событий была пророчица Анна, также пришедшая встречать Христа. Под пророчицей в данном случае понимается не буквально ее дар к прорицанию, а способность составлять священные песнопения. Также пророчицей могли называть духовную верующую женщину. Именно Анна после встречи Иисуса пошла по Иерусалиму и его окрестностям рассказывать жителям о пришествии в мир Мессии. Ну, а удивленные всем произошедшим родители вместе с Младенцем Христом отправились домой в Назарет.

Что же произошло на Сретение? Обычная встреча праведных людей с Богом, символическое событие или нечто большее? Дело в том, что написанное в Библии, даже если речь идет о конкретных исторических событиях, имеет отношение ко вчерашнему, сегодняшнему и завтрашнему дню. А еще Священное Писание имеет всегда очень личный характер. Все ситуации и события всегда применимы к нашей жизни. В этом и есть универсальность Библии, носящей и общечеловеческий, и личностный характер одновременно.

Рогир ван дер Вейден. Сретение (фрагмент). XV в

Симеон и Анна — это мы с вами. Мы люди, которые не могут смириться с неизбежностью смерти, а также со всеми несправедливостями жизни. Нам хочется лучшей жизни, и мы, в конечном счете, понимаем, что счастье — не деньгах, богатстве и славе. Каждый из нас однажды встретился с Богом. Не факт, что это произошло в момент крещения. Огромное количество крещеных в Православной Церкви людей еще в младенчестве сознательно приходят в нее лишь спустя десятилетия. Нередко бывает так, что духовные поиски становятся следствием возникших в жизни проблем. Человек может быть глубоко материалистичен лишь до определенной грани. Когда решения в плоскости приземленного прагматизма заканчиваются, невольно включается поиск ответов в духовной сфере. И тогда человек приходит в храм. Не перечесть историй, в которых все начиналось примерно одинаково: затяжная и серьезная проблема, церковный порог, слезы, молчаливая молитва у образа со свечой. Все просто, по-народному. И именно в такие моменты у миллионов людей срабатывал какой-то незримый переключатель в сердце. Происходила подлинная встреча человека с Богом. Потом начиналось вхождение в церковную жизнь, проблема постепенно сходила на нет, а верующий начинал формировать вокруг себя новую реальность.

Поэтому и праздник Сретения для христианина выступает днем напоминания о том дне, когда он по-настоящему ощутил близость Бога в своем сердце. Ну, а для тех, кто сомневается, можно лишь сказать, что у каждого человека в жизни бывает хотя бы одна значимая встреча с Богом через людей, события и ситуации. Главное, не пропустить ее.