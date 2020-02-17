Первый канал – российский ученик Charlie Hebdo?
Французский журнал политической сатиры Charlie Hebdo давно стал примером перехода через линии морали. Он показал, как можно оскорблять сокровенное и святое, спрятавшись за слово «шутка». Теперь в России, кажется, у этого издания появился последователь. И вовсе не рядовое, незаметное СМИ, а Первый канал.
Именно такую славу ищет, судя по всему, журналист Иван Ургант. Возможно, он заразился этим духом от россиянина французского происхождения Жерара Депардье. Тот скандальный эфир в январе, за который Урганту пришлось извиняться перед православными верующими, я не видел (и не стремлюсь пересматривать в записи). Но то, что выходило потом, напоминало квест: как задеть православие и русских, не попав под действие закона о чувствах верующих.
Например, позвать в эфир YouTube-блогера Моргенштерна, известного в первую очередь своей татуировкой на лице в виде цифр «666» (или GGG, как предложил вариант сам гость программы). Ну и, конечно, уделить этой надписи часть времени, с лубочным беспокойством заклеивая одну из цифр наколки.
Ну или пригласить Филиппа Киркорова и показать его новый клип «Романы». Действие происходит в христианском храме, где певец изображает священника, которого соблазняет Екатерина Варнава. В любовной игре участвуют и несколько монашек. Откровенные сцены глумления над верой и христианством, от облизывания книги с молитвами до грязных танцев в храме, — всё, до чего способен додуматься больной ум создателей клипа. И всё это не на помойке видеохостинга, а в эфире первой кнопки телевизора.
В обсуждении Ургант — опять карикатурный защитник верующих:
«Лицо Вани, ха-ха», — показывает Варнава Киркорову реакцию ведущего.
«Не боишься, что кого-то он [клип] может не то, чтобы обидеть?..» — спросил Ургант у Киркорова.
После неоднозначных «объяснений» певца Ургант произносит «гореть тебе в аду за этот клип», покатываясь со смеху и закрывая лицо руками.
«Но вы же дали мне эту возможность презентовать новый ролик», — справедливо замечает Филипп.
Тема церкви на шоу «Вечерний Ургант» трогается едва ли не в каждом выпуске. В игре с Ксенией Собчак, в которой отвечающему на вопрос участнику нужно выбрать один из двух вариантов, она зачитала:
«Твоё шоу навсегда переедет на телеканал «Спас» или каждую минуту ты испытываешь сильнейший оргазм?»
«Я бы выбрал «Спас», потому что боюсь, что на второй минуте оргазм мне наскучит. А на «Спасе» никогда ничего не наскучит».
Это не импровизация Собчак, а редакторская заготовка, написанная на листке бумаги. Можно ли её понимать иначе, если не как провокацию?
Известный телеведущий Дмитрий Киселёв как-то сказал, что журналистика несёт ответственность за формирование ценностей в обществе. Почему-то Первый канал занялся обратным — разрушением этих ценностей. И винить исключительно Ивана Урганта, который, как кажется, рад стараться, пожалуй, не стоит. Если после инцидента в эфире с Депардье история повторяется, значит это уже информационная политика средства массовой информации. Кому-то в российском телеканале очень нужно постигать уроки, которые дал миру СМИ Charlie Hebdo.