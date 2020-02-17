Французский журнал политической сатиры Charlie Hebdo давно стал примером перехода через линии морали. Он показал, как можно оскорблять сокровенное и святое, спрятавшись за слово «шутка». Теперь в России, кажется, у этого издания появился последователь. И вовсе не рядовое, незаметное СМИ, а Первый канал.

Джозеф Варфоломей Кидд. Танцующие ведьмы

Именно такую славу ищет, судя по всему, журналист Иван Ургант. Возможно, он заразился этим духом от россиянина французского происхождения Жерара Депардье. Тот скандальный эфир в январе, за который Урганту пришлось извиняться перед православными верующими, я не видел (и не стремлюсь пересматривать в записи). Но то, что выходило потом, напоминало квест: как задеть православие и русских, не попав под действие закона о чувствах верующих.

Например, позвать в эфир YouTube-блогера Моргенштерна, известного в первую очередь своей татуировкой на лице в виде цифр «666» (или GGG, как предложил вариант сам гость программы). Ну и, конечно, уделить этой надписи часть времени, с лубочным беспокойством заклеивая одну из цифр наколки.

Цитата из видео «MORGENSHTERN — YUNG HEFNER» Моргенштерн

Ну или пригласить Филиппа Киркорова и показать его новый клип «Романы». Действие происходит в христианском храме, где певец изображает священника, которого соблазняет Екатерина Варнава. В любовной игре участвуют и несколько монашек. Откровенные сцены глумления над верой и христианством, от облизывания книги с молитвами до грязных танцев в храме, — всё, до чего способен додуматься больной ум создателей клипа. И всё это не на помойке видеохостинга, а в эфире первой кнопки телевизора.

В обсуждении Ургант — опять карикатурный защитник верующих:

«Лицо Вани, ха-ха», — показывает Варнава Киркорову реакцию ведущего.

«Не боишься, что кого-то он [клип] может не то, чтобы обидеть?..» — спросил Ургант у Киркорова.

После неоднозначных «объяснений» певца Ургант произносит «гореть тебе в аду за этот клип», покатываясь со смеху и закрывая лицо руками.

Цитата из видео «Филипп Киркоров — Романы» Клип Киркорова

«Но вы же дали мне эту возможность презентовать новый ролик», — справедливо замечает Филипп.

Тема церкви на шоу «Вечерний Ургант» трогается едва ли не в каждом выпуске. В игре с Ксенией Собчак, в которой отвечающему на вопрос участнику нужно выбрать один из двух вариантов, она зачитала:

«Твоё шоу навсегда переедет на телеканал «Спас» или каждую минуту ты испытываешь сильнейший оргазм?»

«Я бы выбрал «Спас», потому что боюсь, что на второй минуте оргазм мне наскучит. А на «Спасе» никогда ничего не наскучит».

Это не импровизация Собчак, а редакторская заготовка, написанная на листке бумаги. Можно ли её понимать иначе, если не как провокацию?

Известный телеведущий Дмитрий Киселёв как-то сказал, что журналистика несёт ответственность за формирование ценностей в обществе. Почему-то Первый канал занялся обратным — разрушением этих ценностей. И винить исключительно Ивана Урганта, который, как кажется, рад стараться, пожалуй, не стоит. Если после инцидента в эфире с Депардье история повторяется, значит это уже информационная политика средства массовой информации. Кому-то в российском телеканале очень нужно постигать уроки, которые дал миру СМИ Charlie Hebdo.