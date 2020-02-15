



О. Игорь Палкин/пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Встреча Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском

Февраль — это месяц, когда Святой престол и Московский патриархат на протяжении нескольких последних лет сверяют часы. Формальным поводом является воспоминание о встрече 12 февраля 2016 года патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска в здании кубинского международного аэропорта имени Хосе Марти. Вот и сейчас в Риме побывала представительная делегация Русской православной церкви во главе с председателем отдела внешних церковных связей митрополитом Иларионом. Он принял участие в различных мероприятиях и был принят папой Франциском.

Перед разговором с понтификом Иларион дал интервью Radio Vaticana. Помимо перечисления двусторонних проектов, затрагивающих Католическую церковь и Русскую, митрополит говорил о двух проблемах — регионального и глобального характера — волнующих Московский патриархат и Святой престол. Первая касается Ближнего Востока и защиты там христианского присутствия. «Именно наша совместная озабоченность положением христианских общин в ближневосточном регионе и была главной причиной встречи папы и патриарха четыре года назад, — отметил председатель ОВЦС. — На Ближнем Востоке происходит геноцид христиан. В течение долгого времени западные политики и западные средства массовой информации предпочитали не замечать этого и всячески замалчивать происходящее. И прежде всего именно папа Франциск и патриарх Кирилл — сначала каждый по отдельности, а затем совместно — били в набат и говорили всему миру о том, что происходит с христианами в ближневосточном регионе. Наш Патриарх об этом говорит на каждой своей встрече с зарубежными политиками. Он также многократно поднимал эту тему в своих беседах с российским президентом Владимиром Путиным. И сейчас помощь христианам Ближнего Востока является одним из очень важных векторов внешней политики Российского государства. Мы должны сделать все возможное для того, чтобы сохранить христианское присутствие на Ближнем Востоке».

Православный храм в Сирии

Заявление митрополита Илариона прозвучало накануне запланированного на 19 — 23 февраля в итальянском городе Бари саммита «Средиземное море — граница мира» под эгидой Ватикана, который соберет более 50 патриархов и епископов из 19 средиземноморских стран Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Они обсудят тяжелую ситуацию, с которой сталкиваются многие ближневосточные государства, но в центре внимания — выживание христиан и христианства в регионе. Как сообщает американский католический портал Crux, сиро-католический патриарх Игнатий Иосиф III Юнан собирается поднять тему положения христиан в Сирии и Ираке, которые, по его словам, игнорируется Западом и рискуют исчезнуть. Ранее патриарх заявил итальянской католической газете Avvenire, что Ирак и Сирия были «опустошены во имя демократии» и «заляпаны» фундаментализмом. По его словам, верить в то, что джихадизм побежден — это утопия. Игнатий Иосиф III назвал российские действия в Сирии «решающим фактором» для спасения страны от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое все еще угрожает меньшинствам. Патриарх уверен, что когда конфликт закончится, сирийцы смогут восстановить свою страну, как Европа восстановила себя после Второй мировой войны. И Россия будет играть «ведущую роль» в этой реконструкции, «поскольку она была самой честной и готовой помочь сирийскому народу в его трагические моменты», напомнив о недавнем визите Путина в собор Пресвятой Богородицы в Дамаске.

Святой престол и Московский патриархат осуществляют в Сирии различные гуманитарные проекты. Так, митрополит Иларион особо отметил программу оказания медицинской помощи сирийским детям, пострадавшим в ходе военных действий, которая проводится при содействии католической благотворительной организации Kirche in Not («Помощь церкви в нужде»). Однако финансовые возможности Церквей невелики. А восстановление Сирии, о котором говорит патриарх Игнатий Иосиф III, требует гораздо больших вложений. Между тем, в ряде западных стран, приложивших руку к безобразиям в Сирии и других, существует некая неразумная ревность. Они считают, что их материальный вклад в своего рода новый «план Маршалла» даст политические дивиденды исключительно России. Церковные лидеры в этой ситуации могут заняться проведением информационной кампании на Западе, разъяснять общественности, что речь идет в первую очередь о гуманитарной составляющей, помощи единоверцам в Сирии, ближневосточной стране, имеющей стратегическое значение как в христианской, так и исламской мистической традиции. Что от этого во многом зависит, останутся ли христиане в принципе на Ближнем Востоке, родине трех монотеистических религий. Ведь у здешних мусульман есть Саудовская Аравия и Иран, у иудеев — Израиль. А что остается на долю христиан? Только Святая земля и Сирия.

Mil.ru Гуманитарная помощь в Алеппо. Сирия

Это первое. Вторая проблема, глобальная, связана, по словам митрополита Илариона, с тем, что «христиане в разных регионах мира нередко оказываются во враждебном окружении, и для того, чтобы сохранить христианство, мы должны научиться действовать вместе — это касается не только Ближнего Востока, но и Европы, и Америки, где христианские ценности ставятся под сомнение, подвергаются критике, а нередко вообще изгоняются из общественной жизни». Дело в том, что это напрямую касается религиозной свободы во всем мире. До сих пор в основном она была в центре внимания религиозных организаций. Однако эту тематику пытается перехватить американская дипломатия. Недавно государственный департамент США оформил целый Международный альянс за свободу вероисповедания (IRFA), куда вошли ряд государств. «Угрозы религиозной свободе носят глобальный характер, — заявил на презентации IRFA государственный секретарь США Майк Помпео. — Они требуют глобального участия и глобальных решений». Раньше Вашингтон обращал внимание исключительно на религиозные меньшинства. Сейчас он уже положил глаз на религиозное большинство в тех или иных странах, что означает его активное вмешательство в деятельность первенствующих там Церквей. Если Святой престол и Московский патриархат упустят этот момент, они могут оказаться под серьезным ударом «национальных интересов США» и получат вмешательство американских политиков в церковные дела.