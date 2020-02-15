Заявление белорусского президента о намерении начать самовольный отбор нефти из «трубы», по которой российское сырьё идёт в Европу, сейчас широко обсуждают и говорят о «переходе красной черты». Странно это звучит. Для тех, кто хоть немного в теме, понятно, что все «черты» всех возможных цветов и оттенков наш большой «друг» перешёл уже много лет назад. И от краха его спасает только труднообъяснимое ангельское терпение российского руководства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

При всей популярности нефтегазовой темы, я всё же хотел бы обратить внимание на другой момент. На снижение в республике зарплат учителям, врачам и другим бюджетникам.

С января текущего года бюджетникам повысили оклады, о чём они расписались в документах, оформление которых обязательно при изменении существенных условий труда. Там, правда, были ещё какие-то мудрёные бухгалтерские формулировки, но что это значило, люди узнали только тогда, когда получили январскую зарплату.

Как оказалось, учителя и медработники потеряли, в зависимости от размера зарплаты, от 60 до 250 белорусских рублей (для получения суммы в долларах делите на два). Это при зарплатах в лучшем случае 800 белорусских рублей (около 398 долларов). Неслабо?

Само собой, речь не идёт о том, что рассерженные бюджетники сейчас выскочат на улицы и снесут надоевший всем режим. Нет, конечно. Долготерпение народа Белоруссии порой кажется безграничным. Все, кто терпеть уже не может, давно ушли с бюджетных должностей или уехали работать за границу.

Обратить внимание надо на другое. Вообще-то, во всех «демократических» и «рыночных» бантустанах проблема необходимости «урезать» кого-нибудь решается не так прямо, а просто и элегантно. Ну, нельзя же буквально забирать у людей деньги. Это делается через девальвацию национальной валюты по отношению к «эталону» — доллару США.

При этом если речь не идёт об эпическом крахе какого-нибудь условного мозамбикского тугрика, а скорость девальвации достаточно небольшая, — всё не так уж страшно. Провластные и оппозиционные экономисты могут спорить до хрипоты, на сколько «усохла» национальная валюта, и случилось ли это вообще. А люди, хоть и догадываются, что их в очередной раз «обули», не имеют однозначных ориентиров, и не знают на сколько.

Почему же белорусское руководство не пошло традиционным путём всех независимых бантустанов, а решило открыто плюнуть в лицо своим врачам и учителям? А потому, что слово «девальвация» в Белоруссии вообще нельзя произносить. Это табу. Как имя одного персонажа из известного фильма. Безопаснее открыто ограбить свой народ, чем произносить это слово.

Всё потому, что бессменный президент Лукашенко, приняв однажды уровень средней зарплаты по стране, выраженный в долларах США, за главнейший, а скорее даже абсолютный показатель успешности своего правления, загнал себя тем самым в ловушку.

ИА REGNUM

С того момента, когда достижения власти были завязаны на заветную цифру в американских рублях, прошло так много времени, что этот показатель, можно сказать, зажил собственной жизнью. Превратился в такого как бы языческого бога, которого государство уже не может отменить, и должно постоянно приносить ему жертвы.

По данным белорусской статистики, средняя зарплата по стране достигла обещанного президентом уровня в 500 долларов США (1000 белорусских рублей), и даже немного превзошла его. Конечно, абсолютно все в Белоруссии, кроме государства, очень сомневаются в этом.

Если пытаться говорить на эту тему с людьми, живущими на зарплату, они выразят большие сомнения в достижениях статистики. По всей видимости, статистика что-то искажает, но утверждать точно здесь ничего нельзя, поскольку для этого надо иметь параллельную статистическую систему, чего, как известно, не бывает.

Надо бы только отметить, что показатель, составивший на конец 2019 года аж 1238 белорусских рублей, официально называется «Средняя зарплата рабочих и служащих РБ». То есть жители села с их нищенскими зарплатами изначально исключены из расчёта.

Если же кто-то хочет указать на несущиеся по улицам белорусских городов роскошные иномарки, на коттеджные посёлки и модные бутики, то там люди, которые на зарплату не живут. Это те, кто-либо занимается бизнесом, либо ещё как-то подворовывает-приторговывает, либо работники очень немногочисленных фирм с высокой зарплатой, в основном сосредоточенных в Минске.

Некоторый процент таких людей есть даже в самых нищих странах. И надо заметить, что именно эти люди, а не нищие врачи и учителя, в первую очередь склонны бунтовать при малейшем ухудшении своего материального положения.

Главным методом борьбы за «священный» показатель средней зарплаты является удержание валютного курса нерыночными методами. Для этого вусмерть зарегулирован валютный рынок, и предпринимаются постоянные усилия по борьбе с вывозом долларов населением за границу.

ИА REGNUM Цены на рыбу в белорусских рублях

В результате титанических усилий белорусского руководства, 20 лет назад удалось победить множественность курсов белорусского «зайчика». После этого «ушастый» под мудрым присмотром правительства и щедро подкармливаемый российскими дотациями, медленно полез вверх, правда, периодически падая.

Жители Белоруссии постоянно недоумевают по поводу того, что практически все товары во всех сопредельных странах дешевле, чем в «квитнеющей» («процветающей») Белоруссии. Даже у «евросоюзных» соседей дороже только бензин, сигареты и услуги ЖКХ. И это при том, что зарплаты в «синеокой» ниже, чем у всех соседей.

Почему? А это такой «налог на стабильность». И проистекает он из переоценённости белорусского рубля. Если довести курс до приблизительно пяти-шести рублей за доллар, вместо сегодняшних двух, цены сразу придут в соответствие с «мировыми стандартами». Но тогда рухнет идол по имени «всем попиццот».

Сейчас идол «средней зарплаты» поддерживается нерыночными методами. Поймите правильно, я не хочу сказать, что «рыночные» методы лучше «нерыночных», но, как ни крути, все окружающие Белоруссию страны — страны с рыночной экономикой. И поддержание псевдоплановой экономики в Белоруссии в этой ситуации также логично, как попытка устроиться в банду грабителей с образцовой характеристикой из местного комитета КПСС.

Что случится, когда к идолу по имени «попиццот» придёт белая полярная лисичка по имени «Девальвация», мы могли в общих чертах видеть в 2011 году. Тогда белорусский «заяц» скаканул с 3000 до 12 000 за доллар, потом вернулся примерно к 9000. От полного коллапса белорусскую экономику спасла только достаточно высокая база «нефтяных» 2000-х.

ИА REGNUM АЭС «Белнефтехим»

За прошедшие годы деградация белорусской экономики прогрессировала, а долги нарастали как снежный ком. По сути, последствия обвала 2011 года так и не преодолены, граждане страны просто научились жить на новом, более низком уровне. В случае повторения 2011 года Белоруссию ждёт настоящая катастрофа. И кое-кто уже слышит её запах, не зря улицы белорусских городов уже патрулируют Внутренние войска МВД.

Правда, для белорусских властей есть «хорошая» новость. Как известно, обвал 2011 года вызвала паника населения, которое бросилось скупать доллары, чтобы спасти свои сбережения от девальвации. Но сейчас у них денег намного меньше, соответственно, и долларов для погашения паники понадобится меньше.

Если этих самых долларов у государства достаточно, и оно сможет обеспечить бесперебойную их доставку в обменные пункты, то бояться государству нечего. Но это уже целых два «если». Как там будет на самом деле — неизвестно.

В случае, если к обменным пунктам и автозаправочным станциям выстроятся очереди, а долларов и бензина всем не хватит, сразу образуется курс чёрного рынка, который и станет реальным курсом белорусской валюты. Идол «500 баксов» рухнет.

Важным моментом здесь является большая разница между ситуацией в Белоруссии и на Украине. На Украине советская экономика методично разрушалась с самого начала «незалежности». Это происходило постепенно, и население привыкало к новым реалиям, встраиваясь в них.

Кто-то занялся промыслами, кто-то коррупцией, благо что за это там не сильно карают. Кто-то уехал работать за границу, а большинство просто постепенно отвыкает от таких пережитков «кровавого совка» как центральное отопление и доступная медицина. Никакие резкие обвалы экономики Украине уже не страшны — всё уже обвалилось.

В Белоруссии Лукашенко предпринял все усилия для «мумификации» советской экономики. Причина проста — плановая экономика, даже с приставкой «псевдо», по определению даёт больше контроля над обществом в стране, чем рыночная. В этом плане она предпочтительнее для решения главной цели, ради которой живёт вся страна — сохранения и укрепления личной власти человека по имени Александр Григорьевич Лукашенко. Абсолютно все действия власти подчинены только этой задаче, а любые проблемы решаются только в части, не противоречащей ей. Если вообще замечаются и решаются.

Сохранение псевдоплановой экономики, зависящей от российских дотаций, создало предельно неустойчивую конструкцию. Если прекратить платить зарплаты чиновным бездельникам, работникам никому не нужных заводов, нужным, но «бюджетозависимым» врачам и учителям, а также пенсии, с которых живут на селе не только сами пенсионеры, всё рухнет в одночасье.

Понятное дело, народ Белоруссии сильно протестовать и свергать власть из-за этого не будет. Нет, некоторые похлопают в ладоши на улице, может быть. А большинство будет просто думать как выжить. Терпение народа Белоруссии почти безгранично. Но факт окончательного банкротства страны будет налицо.