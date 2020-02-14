



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Школьный комплекс Лаудер Мораша в Варшаве объявил о расширении. Как говорится в заявлении, «мы рады пригласить выпускников начальной школы и выпускников первого курса средней школы, а также родителей и опекунов в новую четырехлетнюю среднюю школу». С сентября 2020 года в ней начнут обучение два класса, каждый рассчитан на 20 человек. Принимать будут тех, кто подаст заявку, пройдет собеседование, заплатит вступительный взнос в 1500 злотых. Ежемесячная плата за обучение составит 150 злотых. И это будет первая еврейская средняя школа в Польше после того, как они были закрыты в 1968 году.

Организатором процесса в широком смысле слова можно назвать американского бизнесмена и главу Всемирного еврейского конгресса Рона Лаудера. Он финансирует мероприятия по возрождению еврейской общины в Польше начиная с 1989 года. В 1999 году в столице был создан школьный комплекс Лаудер Мораша, где давали начальное образование. Для создания средней школы потребовалось, как видим, двадцать лет. При этом обучение будет носить светский характер. Это дает возможность учиться в школе не только евреям, но и полякам. Кстати, так оно и было в довоенной Польской Республике, где в еврейских школах можно было встретить этнических поляков. Важно это потому, что в Польше, где когда-то жило очень много евреев, сегодня их крайне мало. По одним оценкам, всего 8−12 тысяч человек, хотя некоторые еврейские организации считают эти данные заниженными, называя 100−150 тысяч. Проблема в том, что сначала 90% польских евреев были убиты нацистами, а после Второй мировой войны последовали две волны миграции, во второй половине 1940-х и 1960-х годов.

Отношения поляков и евреев сложные. Было всякое, но чего не было, так это государственной антисемитской политики. Хотя XX столетие отметилось сильным напряжением между двумя этими народами. Сейчас для Варшавы «еврейский вопрос» носит не столько внутриполитический, сколько внешнеполитический характер, отражаясь на отношениях Польши с США и Израилем. И в этом контексте американцы много делают для того, чтобы разминировать сложное поле польско-еврейской истории, что является актуальным для ныне правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS). В какой-то момент она осознала, что без хорошего диалога с еврейскими организациями и Израилем будет невозможно реализовать амбициозные планы лидерства в Центральной и Восточной Европе. Однако вместо того, чтобы действовать осторожно, терпеливо распутывая узлы, PiS начала махать топором, пытаясь их разрубить. Это проявилось в такой опасной теме, как поведение поляков по отношению к евреям во время Второй мировой войны. «Право и Справедливость» совершила политическую ошибку, инициировав в 2018 году принятие законодательной поправки о введении уголовного наказания за публичные обвинения в адрес польской нации и государства в преступлениях, совершенных в период Холокоста.

Концентрационный лагерь в Польше

Против этого выступили Израиль и США. И, судя по всему, Вашингтон воспринял действия Варшавы на тот момент как помеху каким-то своим планам. Так, выступая на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам, кандидат в послы Соединенных Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер назвала «польский закон о Холокосте» неприемлемым, так как он порожден волной антисемитизма в Восточной Европе, в то время как в ее планах «сотрудничать с Польшей, чтобы никакие законы не порождали предрассудков, нетерпимость в любой форме неприемлема». Похоже, что Вашингтон имел большие виды на поляков в связи с евреями. Ведь когда Польша была большой Речью Посполитой, чья восточная граница проходила по Днепру, между польской шляхтой и евреями существовали нормальные деловые отношения. Возрождение еврейской общины в современной Польше, таким образом, выводило Варшаву не только на уровень главного партнера Израиля (при благосклонном посредничестве США) в центрально-восточной части Европейского союза, но и делало ее серьезным игроком на постсоветском пространстве. Но вначале полякам нужно было проделать «домашнюю работу», а без нахождения консенсуса с евреями по Второй мировой войне получить хорошую оценку просто невозможно.

Кстати, американцы делали Варшаве определенные намеки. Будучи в польской столице год назад, государственный секретарь США Майк Помпео в качестве примера «неукротимого польского духа» привел послевоенного эмигранта Фрэнка Блейхмана, который в годы Второй мировой войны сражался на территории оккупированной Польши в еврейском сопротивлении, в отряде, который кооперировался с Гвардией Людовой, из которой выросла Армия Людова. В своих мемуарах при этом Блейхман обвинял Армию Крайову в широко распространенном антисемитизме. И вот этого Варшава уже не вынесла. Но результатом стало то, что против нее сыграли премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху и и.о. министра иностранных дел Исраэль Кац. Напомнив полякам об их роли в Холокосте и польском антисемитизме, они спровоцировали Польшу отказаться от участия в саммите Вышеградской группы, который в феврале 2019 года должен был пройти в Иерусалиме. Его отменили, но ряд глав государств — членов группы прибыли в Израиль, где в итоге блистал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Биньямин Нетаньяху и Майк Помпео на конференции в Варшаве

Одновременно Варшава не смогла грамотно обыграть подписанный президентом США Дональдом Трампом закон № 447 «Правосудие для выживших, не получивших компенсацию», в котором речь идет об имуществе тех, кто умер, не оставив после себя наследников, что, в частности, затрагивает собственность евреев, убитых нацистами во время Холокоста. Многие в Польше восприняли его на свой счет. Как заявлял обозреватель консервативного толка Станислав Михалкевич, «Польша окончательно проиграла Вторую мировую войну», и «полякам придется заплатить евреям 300 миллиардов долларов за то, что во время Второй мировой войны немцы убили их». Об «отрицательном эффекте» говорил в интервью польским изданиям и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Но что если закон № 447 предполагал нечто иное? Что если он открывал возможность начать дискуссию о возвращении евреев в Польшу хотя бы на уровне внешних инвесторов? Ведь Варшава могла бы предложить еврейским организациям вложиться в возвращенную им на территории Польши собственность, развивая таким образом польскую экономику.

Однако если «Право и Справедливость» рассчитывала, что диалог с Израилем и евреями за нее наладит Вашингтон, то это было немного опрометчиво. Пока Варшава будет выстраивать миф о Второй мировой войне как героическом сопротивлении исключительно антисоветского польского подполья, ей будет трудно реализовать «еврейский проект». Поскольку такой миф оскорбителен для ветеранов-евреев (и их потомков), сражавшихся в рядах Красной армии. Более полумиллиона советских евреев воевали в армии, подполье и партизанских отрядах. В командовании Красной армии насчитывалось 305 евреев в звании генералов и адмиралов, 38 из них погибли в боях. Десятки тысяч евреев принимали участие в сопротивлении на оккупированной нацистами советской территории. Принятие этой истории как данности помогло бы PiS восстановить добрые отношения не только с Израилем, но и с Россией, создать польско-израильско-российский треугольник. В противном случае «еврейский проект» у Варшавы способен перехватить Киев. На Украине сегодня евреев и больше, чем в Польше, и представлены они во власти и бизнесе лучше.