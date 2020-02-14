Формальным поводом для проведения этой пресс-конференции послужило 15-летие вступления в силу Киотского протокола. На прошедшем недавно Давосском экономическом форуме тема климатических изменений была главной. Впервые на этом форуме был озвучен призыв привести выбросы парниковых газов к нулю к 2050 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Экономический ущерб от климатических изменений в США к концу XXI века оценивается в США в 11% ВВП, а ущерб в отсутствие действий по борьбе с климатическими изменениями оценивается в $1 трлн. Этими серьезными цифрами ущерба обеспокоены не только правительства стран, но и бизнес структуры. На форуме в Давосе компаниям было рекомендовано раскрывать данные о выбросах парниковых газов и финансовых потерях от климатических изменений, а также установить цели к промежуточному 2030 году. «И это очень важно в нынешних условиях для нашей страны тоже», — специально подчеркнул Руслан Эдельгериев.

Chechen.er.ru Руслан Эдельгериев

Далее он рассказал о процессе переговоров на прошедшей конференции в Мадриде. Сложилось двойственное впечатление, потому что некоторые проблемы согласовать не удалось. Не были приняты правила реализации механизма устойчивого развития по статье 6 Парижского климатического соглашения (ПКС) по условиям кооперации стран по сокращению выбросов парниковых газов. Самая жесткая дискуссия, которая так и не привела ни к какому решению, была посвящена переносу результатов сокращения выбросов, достигнутых в процессе реализации Проектов совместного осуществления (ПСО) и статьи 12 по «механизму чистого развития» Киотского протокола в Парижское климатическое соглашение.

Также не удалось договориться о временных рамках установления целей по сокращению выбросов. Одни страны принимают обязательства на 5 лет, другие — на 10, третьи — на один год. Некоторые скептики считают Мадридское совещание (COP25) провальным.

un.org Антониу Гутерриш

Далее в своей речи на пресс-конференции спецпредставитель президента РФ по климату не согласился с подобными оценками результатов Конференции в Мадриде и обосновал это тем, что в Мадриде площадка для борьбы с изменениями климата превратилась в площадку обсуждения проблем мирового развития экономики, перехода на низкоэмиссионный путь развития, декарбонизацию всей мировой экономики. А то, что не смогли договориться по 6 статье ПКС, — это привело к возможности обвала существующего углеродного рынка и обеспокоенности ряда стран этим риском.

Далее Руслан Эдельгериев рассказал о присутствии на Конференции многочисленных представителей компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии, и рассказал о перспективах развития альтернативной генерации энергии.

Много на конференции было сказано о развитии углеродных рынков, о перспективах их слияния и способах защиты. По данным Всемирного банка, более 20% мировых выбросов регулируются через «цену на углерод», и предполагается увеличение этого объема до 57%. Цена на углерод вводится через углеродный налог, а также через торговлю правами на выбросы. Ожидается, что, с принятием странами — участницами ПКС стратегии низкоуглеродного развития, этот объем увеличится до 96%.

Shiny Things Всемирный банк

Первые исследования о введении пограничного углеродного налога в контексте соблюдения правил ВТО появились в Европейском центре политических исследований ещё в 2010 году, когда рассматривались принципиальная возможность и целесообразность введения таких мер защиты рынков. Наконец, четыре месяца назад министры стран ЕС встречались в Хельсинки и договорились рассмотреть вопрос о введении пограничного углеродного налога. Руководство Еврокомиссии считает этот вопрос одним из самых главных, и мы можем увидеть эти решения уже через год, максимум два. России к этому надо готовиться и принимать определенные шаги.

Всемирный и Европейский банки развития снижают свое финансирование углеводородных проектов и увеличивают финансирование проектов возобновляемой энергетики.

В 2019 году антропогенные выбросы парниковых газов в России сократились на 32,4% относительно 1990 года без учета сектора землепользования и лесного хозяйства и на 49,3% с учетом данного сектора.

Российская делегация была достойно представлена на переговорах в Мадриде как на уровне федеральных органов власти, так и на уровне бизнеса.

«Многие российские компании, в том числе Газпром, Роснефть, Русал, Норникель сегодня добровольно проводят инвентаризацию выбросов парниковых газов. Некоторые компании, в отсутствие российских требований, но в соответствии с международными стандартами, приступили к расчетам углеродного следа своей продукции и оценке климатических рисков».

Руслан Эдельгериев также отметил, что в России ежегодно сокращается потребление угля и нефтепродуктов. Так, за период с 2015 по 2018 год их совокупная доля в балансе снизилась с 33% до 29%. При этом объем потребления природного газа увеличивается в среднем на 3,5% в год, в том числе за счет роста объемов использования попутного нефтяного газа. Объем потребления «неуглеводородной» первичной энергии прирастает на 1,5% ежегодно.

Далее спецпредставитель президента РФ обратил внимание, что в регулировании выбросов парниковых газов Россия отстает, и что нам нужно защищать свой рынок, потому что «углеродные» меры, которые будут проводить страны ЕС, будут напрямую касаться нас, потому что они наши основные торговые партнеры.

Поэтому нам уже сегодня нужен соответствующий закон, содержащий лучшие мировые практики регулирования парниковых газов и элементы стимулирования проектной деятельности. Также нам нужен Указ о научно обоснованной цели к 2030 году. И важнейший документ, который нам нужен в ближайшее время, — это Стратегия низкоуглеродного развития российской экономики, по которой нам придется жить и которая должна защитить нашу экономику от пограничного налога ЕС. В этом случае нашу законодательную и нормативную базу мы сможем гармонизировать с европейскими партнерами. При этом он отметил, что предыдущее правительство РФ не выполнило ряд положений плана по подготовке к ратификации ПКС, в том числе закон о регулировании и стратегию низкоэмиссионного развития. Невыполнение этих положений плана связанно со сложностью проблемы, и поэтому их выполнение было перенесено на 2020 год. И эта работа будет доведена до конца.

Далее выступил депутат Государственной Думы Николай Петрович Николаев, председатель комитета ГД РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, обратив внимание, что с темой климата соприкасается и ряд других законодательных актов, над которыми работает его комитет. В первую очередь он обратил внимание на необходимость диалога между ведомствами правительства и обществом, и что такая дискуссионная площадка уже создана межведомственной группой, которой руководит специальный представитель президента РФ по вопросам климата. Далее он сообщил, что принят ряд документов по рациональному лесопользованию. В первом чтении принят закон об экологической информации, который из-за объективной критики практически приходится переписывать заново. Рассматривается документ об обязательной нефинансовой отчетности госкорпораций по охране окружающей среды, в том числе и по климату. Далее он одобрил шаг правительства по принятию первого этапа плана адаптации к проблемам изменения климата как движение в нужном направлении, но раскритиковал его содержание, которое, в чем он абсолютно уверен, необходимо дорабатывать.

duma.gov.ru Николай Николаев

Далее Р. Эдельгериев, отвечая на вопросы присутствующих корреспондентов о лесах и лесных пожарах, сообщил, что, если подобные пожары будут продолжаться, то мы можем попасть в «капкан», так как наши лесные территории из поглотителей парниковых газов могут стать их эмитентами. При этом он рассказал об особенностях учета объемов выбросов и поглощения по лесам, рекомендуемого МГЭИК. По этой методологии, лесные территории разделяются на управляемые — территории лесопользования и лесозаготовок, и неуправляемые, так называемые бореальные, к которым в связи с огромностью территорий РФ затруднена транспортная доступность как к территориям лесопользования. В связи с этим объемы выбросов от пожаров в управляемых лесах нам засчитываются как выбросы парниковых газов, а выбросы от пожаров в бореальных лесах нам не засчитываются.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, почему, по рекомендациям МГЭИК, объемы экспорта древесины засчитываются России как выбросы парниковых газов, в то время как объемы экспорта угля и углеводородов, используемые в других странах засчитывается странам импортерам, Руслан Эдельгериев не смог ответить, но заверил, что обязательно разберется с этим вопросом.

Руслан Эдельгериев также ответил на вопрос о проблемах таяния ледников. Он пояснил, что пока технологии борьбы с таянием ледников не разработаны. При этом одна из проблем вызвана тем, что при уменьшении ледников количество осадков в этих местностях не меняется, что может быть компенсировано накоплением сезонных сточных вод.

Он отметил, что проблемы таяния льда касаются также и Северного ледовитого океана. По результатам моделирования происходящих там процессов, концу XXI века прогнозируется освобождение от льда акваторий арктических морей.

Решение проблемы обеспечения пресной водой прибрежных территорий Каспия Эдельгериев также видит в освоении технологий сезонного накопления воды, которые уже 100 лет использует Иран.

Далее Руслан Эдельгериев перечислил самые опасные явления для России, вызванные потеплением климата. Это оттаивание грунтов на территориях вечной мерзлоты, в результате чего будет разрушаться инфраструктура промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, он отметил риски усиления засухи на сельскохозяйственных землях южных регионов, где необходимо заниматься мелиорацией. Также он перечислил возможные технологии, которые могут быть использованы российскими регионами для адаптации к изменениям климата, обратив внимание на координацию принимаемых мер с соседними странами, так как возникающие проблемы имеют общий характер.

Вернувшись к проблеме лесных пожаров, Р. Эдельгериев пояснил, что тезис о том, что горящие леса вообще тушить не нужно из-за экономической невыгодности этого процесса на отдаленных территориях, не поддерживается руководством страны. Разрабатывающиеся сегодня системные государственные решения по тушению и профилактике таких пожаров требуют возвращения соответствующих полномочий на федеральный уровень.

Специальный представитель по климату также пояснил свое отношение к утверждению ряда ученых об антропогенной природе наблюдающихся климатических изменений. Споры о причинах этих изменений он считает в настоящее время «пройденным этапом», а влияние антропогенного фактора является лишь каплей в титанических природных процессах происходящих изменений.

Nrcki.ru Михаил Ковальчук

«Наконец-то экономический вопрос!»

В своем ответе Эдельгериев сделал акцент на необходимости принятия механизмов и инструментов углеродного регулирования на национальном уровне, которые должны защищать наших товаропроизводителей, поставляющих продукцию на внешние рынки, а также стимулировать их на снижение так называемого «углеродного следа» и использование природоподобных технологий. Защита наших экспортно-ориентированных компаний не означает их защиту от ответственности за деятельность, сопровождающуюся антропогенными выбросами. Он напомнил фразу президента РФ о том, что «загрязнитель должен платить», что все представители российского бизнеса ориентированы на данный принцип и предупреждены, что платить придется. Конечно, мы опаздываем в технологическом развитии, но защищать грязные компании мы не собираемся.

Руслан Эдельгериев дал ответы на вопросы, связанные с оценкой баланса плюсов и минусов от глобального изменения климата для экономики России, а также взаимоотношений с Китаем по этим проблемам.

На прошедшей конференции в Мадриде к Китаю было много претензий от экспертов различных стран по поводу непрозрачной отчетности по положениям РКИК, КП и ПКС. Отсутствие достоверных цифр не позволяет сделать однозначны выводы о процессах, происходящих в Китае.

По поводу баланса плюсов и минусов процессов глобального изменения климата на территории России, в настоящее время идет их экономическая оценка. Например, оценивается выгода от продвижения сельхоз земель на север и потери от деградации почв на юге и от необходимости их мелиорации. Пока этих сводных данных нет, но такая работа ведется.

Следующий вопрос был связан с проблемой принятия странами ЕС третьего энергопакета и намерением введения пограничного углеродного налога. Введение пограничного углеродного налога, по мнению спецпредставителя по климату, не противоречит правилам ВТО. Страны Евросоюза намерены ввести этот налог, дабы препятствовать выводу углеродоёмких производств из ЕС в страны, в которых не введены углеродные налоги, что выгодно для бизнеса. В результате нашим компаниям будет ограничен выход на европейские рынки. Руслан Эдельгериев считает, что Россия также должна вводить у себя подобные жесткие меры регулирования, иначе свои рынки страны ЕС от нас закроют.

Караченко Илья Выбросы в атмосферу

Руслан Эдельгериев не смог ответить на вопрос о дискриминирующем в отношении России характере рекомендаций МГЭИК по учету поглотительного ресурса лесных территорий, предполагающих включение в выбросы лесных территорий углерода, содержащегося в заготовленной древесине, и записал его для подготовки ответа после рассмотрения с экспертами из ИГКЭ.

По рекомендациям МГЭИК, углерод, содержащийся в заготовленной древесине, засчитывается как выбросы территории леса, на которой была заготовлена древесина. На этой основе в России развита целая индустрия производства и экспорта различных топливных элементов (древесных брикетов, пеллет), которые экспортируются в страны ЕС и другие страны, где они сжигаются. Но выбросы от сжигания этих топливных элементов в странах импортерах не засчитываются им в объемы выбросов парниковых газов. Представьте, вы сжигаете дрова в своей домашней печи, а дым от этих дров каким-то фантастическим образом идет из трубы дома лесника, у которого вы эти дрова купили.

Заключение

В целом по содержанию пресс-конференции, которую провел специальный представитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев, можно сделать следующий вывод. Впервые за много лет непрерывного «переливания из пустого в порожнее» на многочисленных российских климатических конференциях, начиная с момента ратификации РКИК в 1994 году, наконец появился здравомыслящий политик, анализирующий состояние проблемы и пытающийся найти её решение. Его высказывания, стремление вникнуть в суть происходящих процессов, откровенное признание нерешенных вопросов, которые необходимо срочно решать в интересах экономики и граждан России, позволяют надеяться на то, что наконец-то многолетний «лед тронулся». И не только в Северном ледовитом океане и горных ледниках, но и в умах представителей руководства России в части осознания проблем экологического и климатического протекционизма, в ловушке которого оказалась сегодня экономика России.