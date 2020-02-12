Итак, 6 февраля 2020 года по инициативе депутатов фракции «Мой шаг» Национального собрания Республики Армения (далее НС РА), обслуживающей запросы премьер-министра РА Никола Пашиняна (читайте обслуживающих поручения заокеанских кукловодов), в нарушение действующей Конституции РА, а также в обход соответствующих положений, предусмотренных конституционными законами «О регламенте НС» и «О референдуме РА», содержащими обязательное требование о представлении данного проекта закона в Конституционный суд Республики Армения, принят закон о вынесении на референдум проекта изменений в Конституции РА. До принятия данного документа относительно этого правового беспредела было написано множество статей со стороны авторитетных правоведов, специалистов в области конституционного права. Более того, были даны десятки профессиональных и исчерпывающих разъяснений, подробно описывающих антиконституционность принятого николвоваевскими депутатами данного законопроекта. Волею случая в эти дни президент РА Армен Саркисян оказался в Армении (везет же Николу Воваевичу) и своей дражайшей рукой обессмертил этот пресловутый приговор конституционному строю РА. Как было отмечено в заявлении пресс-службы президента РА от 11 февраля т.г., «руководствуясь положениями статьи 206 Конституции, согласно которым президент назначает референдум в трехдневный срок после принятия Национальным собранием постановления о проведении референдума», президент РА подписал указ, в соответствии с чем на 5 апреля 2020 г. назначен референдум по конституционным изменениям.

Иван Шилов ИА REGNUM

После подобной подачи материала со стороны пресс-службы главы государства у неискушенного читателя могло сложиться впечатление, что президент РА якобы был обязан подписать это решение НС РА. Все бы так, если бы не одно весьма существенное обстоятельство. Так, буквально на следующий день после принятия НС РА решения о проведении референдума 132 достаточно авторитетных специалиста в области юриспруденции выступили и подписались под заявлением, в котором весьма убедительно доказывалась антиконституционность данного решения НС РА. Это заявление было опубликовано в десятках интернет-изданий и было своевременно направлено в канцелярию президента РА. Подписав это решение НС РА, президент РА тем самым благословил теперь уже конституционный переворот в Республике Армения.

Почему я употребил слова «теперь уже», может вполне резонно задаться вопросом уважаемый читатель.

Смею напомнить читателям, что не далее как 4 августа 2019 г. ИА REGNUM опубликовало мою статью «Промедление с отстранением диктатуры ̶ угроза безопасности Армении». Уже тогда ваш покорный слуга «вычислил» алгоритм действий заокеанских кукловодов по разрыхлению основ армянской государственности, и вовсе не потому, что я являюсь этаким новоявленным политическим пророком, а просто по той причине, что у меня неплохая память, и я вспомнил технологии цветных революций, в частности, так называемой «революции роз», совершенной в ноябре 2003 г. в Грузии, «оранжевой революции» (январь 2005 г.) на Украине, « тюльпановой (маковой) революции» в Киргизии в апреле 2005 г., ну и, конечно, еще свежи были в памяти подробности технологии свержения законно избранной власти на Украине в результате Евромайдана (ноябрь 2013 г — январь 2014 г.). В полной аналогии с вышеуказанными сценариями в апреле — мае 2018 года произошел также и государственный переворот в Армении, естественно, с армянской спецификой. Приведу лишь одну выдержку из упомянутой выше статьи в ИА REGNUM:

» … 2 октября 2018 года на внеочередном заседании НС РА приняло Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный Закон Республики Армения «Регламент Национального собрания». …Это была своеобразная страховка от агрессивных действий сторонников премьер-министра Никола Пашиняна, преследующих цель срыва специальных заседаний по выборам премьер-министра, как это имело место быть в дальнейшем при его предумышленной отставке, что, повторюсь, в соответствии с действующим в то время законом и привело к роспуску НС РА. Заметим, что уже 3 октября 2018 года принятый накануне вышеотмеченный закон был направлен на утверждение президента РА Армена Саркисяна. То, что этот закон всецело исходил из требований Конституции РА, не вызывал сомнений как у именитых ученых-правоведов, так и у любого трезвомыслящего гражданина РА. В положенные для утверждения три недели (21 день) данный закон так и не был утвержден президентом, а в последний день установленного срока из канцелярии президента РА был отправлен в Конституционный суд для принятия заключения о его соответствии Конституции РА».

Заметим, что КС РА признал полное соответствие этого закона требованиям Конституции. Однако, как говорится, поезд ушел, и Национальное собрание РА VI созыва с легкой руки президента РА Армена Саркисяна было распущено. Здесь уместно отметить, что после выборов НС РА VI созыва международные организации в один голос отмечали, что состоявшиеся в апреле 2017 года выборы НС РА VI созыва были самыми демократичными и проходили в полном соответствии с действующим законам. Да что там мнение международных организаций и наблюдателей, когда сам Никол Воваевич, себя любимый, признал их таковыми и без каких-либо нареканий и жалоб в Конституционный суд РА занял депутатское кресло. Это в порядке напоминания, уважаемый читатель, а заодно и информация к размышлению касательно действий президента РА в октябре 2018 г., повлекших за собой роспуск НС РА VI созыва, и того, что было сделано им же в феврале 2020 года подписанием указа о проведении референдума.

Primeminister.am Никол Пашинян и Бако Саакян. Нагорный Карабах

Заметим, что скоропалительному принятию НС РА решения о проведении референдума и его утверждению президентом РА предшествовали весьма и весьма серьезные критические замечания и оценки всему происходящему со стороны как содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ по Армении Андрея Ширцеля и Киммо Кильюнена, так и председателя Венецианской комиссии Совета Европы (Европейской комиссии за демократию через право) Джанни Букиккио. Приведу выдержку из заявления сеньора Дж. Букиккио:

«В продолжение своего заявления от 29 октября 2019 года я по-прежнему обеспокоен открытым конфликтом вокруг Конституционного суда Армении. Разделяю в этой связи озабоченность содокладчиков ПАСЕ. Я хотел бы вновь обратиться к предложениям, сделанным в заключении Венецианской комиссии, опубликованном в октябре 2019 года, согласно которому схема досрочного выхода членов Конституционного суда на пенсию действительно должна быть добровольной и исключать любое политическое или личное давление на судей, и должна осуществляться таким образом, чтобы это не влияло на исход дел. Публичные заявления и действия последних времен не соответствуют этим стандартам и не могут способствовать ослаблению напряженности. … Я вновь призываю все стороны проявить сдержанность и ослабить напряженность в этой тревожной ситуации, чтобы обеспечить нормальную реализацию Конституции Армении».

Наш «народный премьер», будучи стратегом галактического масштаба, весьма необычно внял рекомендациям председателя Венецианской комиссии и проявил своеобразное понимание «демократической культуры и зрелости» (к чему призывал Дж. Букиккио), что предполагает проявление «систематической сдержанности, добропорядочности и взаимного уважения между государственными институтами», перенеся напряженность между государственными институтами в нагнетание напряженности уже в армянском обществе, вынося антиконституционный закон на всенародный референдум. Наш уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом: а, собственно, что тут плохого, когда правительство РА, во главе которого еще тот мыслитель с неоконченным высшим образованием, выносит на всенародный референдум волнующий его вопрос? Тем более что автором и основным докладчиком по данному вопросу в НС РА был другой непререкаемый авторитет в области конституционного права — депутат от фракции «Мой шаг» Национального собрания РА Ваагн Овакимян (большой специалист в области радиофизики, в 1991—1993 гг. студент факультета радиофизики, а в 1996—2000 гг. студент факультета философии, социологии, психологии и политологии Ереванского государственного университета), ну что из того, что он так и не получил высшего образования, зато какую жизненную школу прошел в 1999—2012 гг., работая корреспондентом не какой-то газеты, а в николвоваевской семейной газете «Айкаканжаманак».

Уважаемый читатель, я привожу эти подробности с тем, чтобы показать, какие тревожные времена переживает сегодня моя Родина ̶ Республика Армения, когда у руля государства оказались совершенно неадекватные занимаемым должностям, в плане полученных знаний, посредственности. И это полбеды, а беда, скорее трагедия, в другом, а именно: на обслуге политических интересов этих нуворишей во власти, а скорее интересов их заокеанских кукловодов, оказался весьма и весьма образованный человек ̶ президент Республики Армения Армен Варданович Саркисян. Он, будучи личностью весьма осторожной и осмотрительной, уже после подписания указа о референдуме не мог не понимать, что содеянное им на пару с Николом Воваевичем антиконституционное действо рано или поздно непременно навредит его имиджу. Имиджу весьма респектабельного человека, успешного бизнесмена с гражданством (в меру необходимости и по обстоятельствам) Великобритании и Республики Армения. И вполне было ожидаемо, что спустя два дня после подписания указа о референдуме в уже отмеченном заявлении пресс-службы президента РА читаем:

«…В то же время, подчеркивая важность конституционных реформ, а также необходимость соблюдения верховенства закона, поддержания высокого авторитета Армении, президент республики не исключает возможность продолжения со своей стороны дальнейших обсуждений, проведения консультаций (которыми он успешно пренебрег при получении заявления, подписанного 132 профессионалами в области права ̶ А. Г.) с общественно-политическими группами, профессиональным сообществом, государственными органами — Национальным собранием, правительством, Конституционным судом, обращения к соответствующим международным структурам и экспертам для получения консультативного мнения».

Не скрою, уважаемый читатель, что, прочитав такое, первое, о чем я подумал, что написанное идет под рубрикой «фейковые новости». Нет, я ошибся, это на самом деле было заявление пресс-службы президента, более того, оно было опубликовано в ряде внушающих доверие интернет-изданий. Когда я вчитывался в эти строки из заявления, мне на память пришла ставшая классическим воплощением конформизма история, когда двое мужчин эмоционально и громко дают взаимоисключающие оценки одному и тому же явлению, в нашем случае, к примеру, целесообразности или нецелесообразности проведения референдума о поправках в Конституции РА. Со стороны за спором этих людей наблюдает третий гражданин. Устав от бурных дебатов, охрипшие спорщики обращаются к нему как к третейскому судье, при этом каждый из них излагает свои, повторюсь, взаимоисключающие доводы. Выслушав первого спорщика, «третейский судья» громогласно объявляет свой вердикт, сказав: ты прав! В недоумении от этого вердикта другой из спорщиков приводит свои доводы. Малость призадумавшись, «третейский судья» объявляет, что и второй из спорщиков прав. Наблюдая за этой сценой, в их разговор вмешивается и второй очевидец этого микроводевиля, который с недоумением спрашивает у «третейского судьи»: как же понять ваши вердикты, когда диаметрально противоположные доводы каждого из спорщиков вы сочли правильными. И как вы думайте, уважаемый читатель, как на этот упрек среагировал наш «третейский судья»? Недолго размышляя, он, глубокомысленно взглянув уже на своего оппонента, заявил: и ты прав. Здесь же, в свою очередь, хочу заметить, что хотя Армен Варданович и принял роль этакого третейского судьи, однако, по примеру с известным политическим деятелем горбачевской эпохи скажу: Армен, ты не прав!

Столь подробное описание неуёмного желания «народного премьера» РА аж ценой конституционного переворота добиться отстранения от должности семерых членов Конституционного суда РА, ежедневно, если не ежечасно подвергающихся циничному моральному давлению со стороны власть предержащих РА и их подпевал, вовсе не является случайностью. Как и не является случайностью судилище над первым президентом Нагорно-Карабахской Республики, вторым президентом РА, героем Арцаха Робертом Кочаряном, или же все чаще и чаще озвучиваемые в последнее время гнусные измышления на тему скорейшего развязывания судилища над третьим президентом РА, героем Арцаха Сержем Саргсяном не являются случайностью. Взять хотя бы последний выпад, когда один из рупоров посольства США в РА в своем эфире от 11 февраля т.г. устами участников программы озвучил прямые призывы незамедлительно арестовать и засудить Сержа Азатовича Саргсяна. При этом сей ультиматум преподносился как непростительное упущение со стороны вершителей «бархатной революции», то бишь государственного переворота апреля — мая 2018 года, которое властям РА, Никол Воваевичу, себя любимому, надлежит исправить в возможно короткие сроки. Или же непочтительные хамские упоминания о втором и третьем президентах РА, председателе Конституционного суда Грайре Товмасяне и экс-директоре СНБ Артуре Ванецяне, когда в эфире интернет-телевидения 1in. am клевещут на них, навешивая ярлыки типа «пятая колонна», далее мерзко характеризуя факт присутствия в РА 102-й российский военной базы, в качестве убедительного свидетельства наличия в Армении пятой колонны. Уже не приходится говорить о не менее хамских нападках на героя Арцаха, кандидата в президенты Республики Арцах Виталия Баласаняна, а также о мерзких выпадах против других героев арцахской национально-освободительной борьбы. Заметим, что конечная цель этой изощренной информационной войны сколь гнусна, столь же примитивна и предельно ясна. Заокеанскими поводырями Никола Воваевича и К° поставлена задача подобными действиями власть предержащих Армении создать такой информационный фон, когда герои национально-освободительной борьбы арцахского народа и всего армянства будут преподноситься международному сообществу не иначе как люди, переступившие закон, при этом преследуя цель насаждать в сознание международного сообщества неоднократно тиражируемую не раз озвученную Апшеронским султаном Ильхамом Алиевым мысль: «Неслучайно, что распался криминальный режим, который более 20 лет руководил Арменией, и сегодня армянский народ говорит то, что говорим мы». Уже об этом приходилось писать, но, судя по заявлениям Никола Воваевича, власти РА и сегодня своими действиями стараются доказать, что Апшеронский султан был прав.

Внимательно анализируя события последних дней, члены правления партии «Национальное Единение», руководителем которой я имею честь быть, приняли решение в связи со сложившейся в РА сложной ситуацией посоветоваться о наших дальнейших действиях с руководителями территориальных подразделений марзов (областей) партии по выработке единой позиции на предстоящем референдуме по изменениям в Конституции РА. Буквально спустя час после первых телефонных консультаций с нашими коллегами из марзов (областей) заместитель председателя партии, экс-министр внутренних дел Армянской ССР Левон Акопович Галстян, с офицерской выправкой и улыбкой на лице войдя в кабинет, заявил: дай команду прекратить эти консультации. Я с легким недоумением спросил, а с чего бы это? Оказалось, что все шестеро из руководителей территориальных организаций, до кого он успел дозвониться и обменяться мнениями, правда, с почтением, но и с гневными нотами в голосе, будто сговорившись, единодушно заявили, что, видать, неадекватность властей РА распространилась и на руководство нашей партии? Разъяснение причин своего негодования со стороны наших товарищей по партии было вполне понятно: когда наша Родина, Республика Армения пребывает в состоянии ни мира, ни войны, когда за последний год население страны сократилось на 26 тысяч человек, когда фермеры изнывают под бременем неоплаченных долгов, когда каждый четвертый гражданин страны живет ниже уровня бедности, а в это же время «революционные» власти заладили с этим издевательским референдумом, а руководство партии «Национальное Единение», как им показалось, мало того что это принимает всерьез, но и консультируется на сей счет, то это, по их единодушной оценке, уже перешло за границы разумного. Возразить нашим друзьям по партии нам было не под силу, да и ни к чему. Признаемся, что это смог бы разве что Никол Воваевич — наш непревзойденный популист, причем оговорюсь, что переубедить он их не сумел бы, но позабавить, вне всякого сомнения, у него бы получилось.

Не стану повторять, что формирование ручного для «народного премьера» Конституционного суда — это одно из главных звеньев проталкивания через КС РА пресловутой Стамбульской конвенции, ждущего своего часа принятия закона о переделе собственности, а главное — принятие навязываемого из-за бугра капитулянтского соглашения по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, преследующего вполне конкретную цель — размещение миротворцев НАТО (надо полагать, США и Турции) по периметру границ Республики Арцах и в 105-километровой зоне безопасности вдоль границы Зангелана, Джебраила и Физули с Исламской Республикой Иран, в настоящее время контролируемой вооруженными силами Республики Арцах.

Нагорный Карабах

Сама же кампания по агитации «за» или «против» принятия поправок в Конституции РА, вне всякого сомнения, придаст второе дыхание антигосударственной политике «народного премьера», нацеленной на дальнейшее углубление раскола в армянском обществе, разделение на «черных» и «белых», «революционеров» и «реваншистов». Или же, называя вещи своими именами, референдум по поправкам в Конституции РА — действенное средство дальнейшего расшатывания основ армянской государственности, являющейся вожделенной мечтой Апшеронского султана и его турецких покровителей. Однако, хотелось бы разочаровать Никола Воваевича и сотоварищи, что инициируемая ими эта антинациональная затея проведения референдума обречена на провал. Задача же всего здравомыслящего армянства — уберечь государственность Армении и Республики Арцах от возможных опасных рецидивов навязанной из-за океана диверсии, разрыхляющей основы армянской государственности.