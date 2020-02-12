Принятый Госдумой в первом чтении в конце прошлого года законопроект о защите инвестиций по замыслу предполагает стабилизацию ряда тарифных, таможенных и налоговых условий для инвесторов, которые заключат с государством специальные соглашения о защите — СЗПК. Претендовать на стабилизацию условий смогут проекты, достигшие определенного порога собственных инвестиций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Государственной думы

Однако законодательная инициатива вызвала резкое отторжение в экспертном и деловом сообществе. Принятие законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ» в его нынешнем виде может привести не к скачку инвестиций, а к их снижению, по крайней мере, на первом этапе, заявлял в середине декабря глава РСПП Александр Шохин. По его словам, это связано «с неопределенностью, которую этот закон несет».

Уже после принятия законопроекта в первом чтении спикер Госдумы Вячеслав Володин также отмечал, что внесенный правительством законопроект о защите и поощрении капиталовложений, «мягко говоря, сырой» и нуждается в доработке.

Теперь уже в начале февраля стало известно, что государственно-частные партнерства (ГЧП) будут исключены из сферы регулирования закона о защите и поощрении капвложений. Соответствующее решение было принято во вторник, 4 февраля, на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

На внесении изменений в так называемый инвестиционный кодекс настаивали крупнейшие участники рынка инфраструктуры — госкомпания «Автодор», «Автобан», Сбербанк, Газпромбанк, структуры ВТБ и другие, так как в нынешнем виде он создавал риски для дорогостоящих проектов ГЧП. Участники рынка жаловались на несоответствие законопроекта практике финансирования и реализации концессионных соглашений и о ГЧП.

Тем временем критические замечания к законопроекту со стороны крупного бизнеса — инфраструктурных компаний — наиболее полно и систематично представлены в письме первого вице-президента «Транснефти» Максима Гришанина, которое тот в конце декабря направил на имя тогдашнего министра экономического развития РФ Максима Орешкина (письмо есть в распоряжении редакции).

Г-н Гришанин, в частности, отмечает, что применительно к инфраструктурным компаниям это не первая попытка реформирования рассматриваемой сферы регулирования. Инвестиционной деятельности естественных монополий также посвящены находящиеся на рассмотрении в правительстве РФ проект поправок к законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон «О естественных монополиях» и статье 29 ФЗ «Об электроэнергетике» и проект Федерального закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)».

При этом все вышеуказанные законопроекты не только не обеспечивают преемственность существующего регулирования, но и никак не согласуются между собой. Такой подход в целом вряд ли можно считать отвечающим цели предсказуемости правового регулирования, стабильности условий инвестиционной деятельности.

Что касается собственно проекта закона о защите инвестиций, то тут первый вице-премьер «Транснефти» приводит конкретные замечания и предложения по их устранению, исправлению.

Так, из законопроекта необходимо исключить нормы, затрагивающие деятельность регулируемых организаций, а также нормы, противоречащие принципу равного доступа к услугам субъектов естественных монополий, — указывает автор письма. И действительно, «поддержка» инвесторов, предусмотренная в проекте закона, фактически содержит механизмы дискриминации для других потребителей услуг субъектов естественных монополий. Это в корне противоречит основополагающим принципам деятельности регулируемых организаций, закрепленных законодательством.

Из законопроекта также необходимо исключить нормы об отсрочке вступления в силу и «заморозке» актов тарифного регулирования, — отмечается в письме. Согласно законопроекту «тарифное поощрение» инвесторов осуществляется в том числе за счет естественных монополий. При этом законопроект не предусматривает возможность бюджетных компенсаций экономических потерь инфраструктурных компаний.

«Ориентир на приоритет интересов инвесторов, в ущерб инфраструктурным компаниям, — отмечает г-н Гришанин, — является односторонним и не отвечает долгосрочным интересам государства, противоречит установленному Договором о Евразийском экономическом союзе принципу баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий». И с этим трудно не согласиться.

Кроме того, из законопроекта необходимо исключить нормы, безоговорочно возлагающие обязательства на субъекта естественной монополии и понуждающие его к заключению каких-либо договоров и соглашений, — считают в «Транснефти». Закон, в частности, накладывает на естественную монополию обязательства о неизменности тарифов и инвестпрограмм для инвесторов при реализации последними проектов попадающих под действие закона. Но такой подход прямо ограничивает свободу предпринимательской деятельности — противоречит Конституции РФ и основополагающим принципам гражданского законодательства.

Не выдерживают никакой критики, — как считают в «Транснефти», — содержащиеся в законопроекте нормы о неизменности требований в области технического регулирования, стандартизации и единства измерений, градостроительного и земельного законодательства. И действительно, получается, любые изменения в действующие нормативные акты, ГОСТы, и т. п. оказываются не обязательными для применения инвестором. Это на срок действия проекта вплоть до 26 лет! Нарушается единство технического регулирования, стандартизации и измерений, требований градостроительного и земельного законодательства. Это угрожает производственной безопасности, и может привести к катастрофе. Давайте на минуту представим, что для разных автомобилей действуют различные правила дорожного движения. Это не просто небезопасно, это неизбежно приведет к катастрофе.

В то же время в законе не прописана процедура отбора и привлечения юридических лиц для предоставления организациям, реализующим проекты, консультационных и организационных услуг. Из закона не понятно, что это за организации и как их будут выбирать. Что это означает в наших реалиях? Коррупционные риски и соблазны, которые ведут к излишним и необоснованным расходам организаций, реализующих проекты.

Документ, подписанный вице-президентом «Транснефти» Гришаниным, содержит еще целый ряд весьма конкретных и обоснованных замечаний. И хотя замечания эти продиктованы, прежде всего, интересами самой госкорпорации, тем не менее, носят они во многом универсальный характер. Подтверждается это в том числе и критикой в адрес спорных законодательных инициатив со стороны других крупных компаний, объединений промышленников, экспертов и политиков.

Между тем высокопоставленные правительственные чиновники, представители Госдумы, руководители госкорпораций в силу своего статуса очень сдержаны в оценке качества указанных законотворческих инициатив. Однако за их политкорректными законопроект «сырой», «несет неопределенность» и т. п., читается понимание того, что закон фактически создает новые коррупционные риски, о чем лишь вскользь упоминается в письме «Транснефти», и новые коррупционные возможности. И если до сих пор все основные коррупционные механизмы были в основном заточены на различные способы «распилы» бюджетных денег, то законопроект о защите инвестиций задает новые тренд, при котором создаются удобные процедуры для коррупционного паразитирования за счет компаний — госкорпораций, госмонополий. Похоже, именно об этом нам пытаются сказать или даже прокричать все противники этой реформы.