В ближайшие часы, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, должен состояться очередной телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Будет обсуждаться ситуация в Сирии в целом и в Идлибе в частности, где заметно обострилась ситуация.

Иван Шилов ИА REGNUM

10 февраля турецкие военные вновь попадали под обстрел сирийской армии, в результате чего погибли десять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала. В ответ, как передают турецкие СМИ, Анкара нанесла удары по 115 целям сирийской армии, в Идлибской зоне деэскалации боевики так называемой сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии. Вообще картина боевых действий турецкими СМИ рисуется противоречиво. Информационные телеканалы крутят кадры с перемещением турецкой боевой техники к границам Сирии, голоса комментаторов звучат настороженно и озабоченно. Всех беспокоит перспектива широкой военной эскалации между двумя соседними мусульманским странами, которые ранее не вступали в прямое военное соприкосновение. Из всех позитивных предполагаемых вариантов выхода из непростой ситуации эффективным считается только возможное личное посредническое вмешательство в ход событий Путина.

Но напомним, что нынешняя вооруженная эскалация пришлась как раз на момент, когда ранее состоялся телефонный разговор Путина с Эрдоганом, который внушал определенный оптимизм. Тогда была выражена «обоюдная обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации», подчеркивалась «необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу». Собеседники условились принять «безотлагательные меры по линии Министерств обороны России и Турции в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии». После этого в Анкару направилась российская межведомственная делегация с участием спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, замглавы МИД Сергея Вершинина и представителей Минобороны. Она провела два раунда переговоров на фоне попыток российских и турецких военных ввести режим тишины, однако из этого ничего не вышло.

Msb.gov.tr ВС Турции в Сирии

Анкара мечется, тонет в противоречивых действиях и заявлениях. Эрдоган провел совещание с участием вице-президента Фуата Октая, главы МИД Мевлюта Чавушоглу, министра национальной обороны Хулуси Акара, начальника Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера, руководителя Национальной разведывательной организации Хакана Фидана, министра оборонной промышленности Исмаила Демира и главы Управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна. По его итогам Эрдоган сообщил, что 12 февраля объявит о «новых шагах по Сирии». Что это будут за шаги, никто не знает, хотя в таких заявлениях много крайней упрощенности в оценке ситуации, эмоциональности и демагогичности. В свою очередь Чавушоглу выступил с призывом к России и Ирану «предотвратить агрессию сирийского правительства». При этом раздаются и откровенно провокационные призывы.

Так, глава Партии националистического движения (ПНД), которая является ключевым партнером в коалиции с правящей Партией справедливости и развития (ПСР), Девлет Бахчели заявил буквально следующее: «Россия, которая пытается одновременно контролировать как Сирию, так и Турцию, не имеет добрых намерений. Мы надеемся, что правительство пересмотрит отношения с Россией. Каких-либо результатов от переговоров в Астане, Сочи, Женеве или от дипломатических контактов до сих пор не было, и их не следует ожидать. Вина за гибель наших военных лежит как на России, которая подготовила для этого обстановку, так и на Сирии». Бахчели кричит: «Сожгите Сирию, уничтожьте Идлиб, положите конец Асаду». И не только это. Пресс-секретарь ПСР Омер Челик заявляет, что «Турция ждет поддержки НАТО из-за ситуации в Идлибе», тогда как Брюссель сам нервничает из-за того, что, по словам генсека альянса Йенса Столтенберга, «в Идлибе идут боевые действия без разбора».

Msb.gov.tr Совместное российско-турецкое патрулирование зоны безопасности у сирийско-турецкой границы

Положение усугубляется еще и тем обстоятельством, что Анкара вынуждена была одновременно начать антитеррористическую операцию и на востоке Турции в провинциях Диярбакыр и Батман с участием 1440 сотрудников сил безопасности. Сможет ли разрядить ситуацию предстоящий телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом или понадобится срочная личная их встреча? Песков заявлял, что «пока такое не планируются», но стороны «пойдут на это в случае, если посчитают нужным». Пока складывается ощущение, что в ходе гражданской войны в Сирии наступает какой-то важный перелом и разрядка в Идлибе, остающемся последним оплотом оппозиционных Дамаску сил. Теперь остается только гадать, готов ли Эрдоган к поиску компромиссных решений. Если да, то с Путиным он договорится. По прогнозам многих экспертов, разногласия Анкары и Москвы не перерастут в военный конфликт и стороны будут искать совместные решения, хотя простой развязки у всё более затягивающегося кризисного узла не будет.