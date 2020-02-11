Любая власть, любой режим имеет право на инстинкт самосохранения. И реализовывалось оно, во все века истории человечества, путем реализации одного правила: ограничения доступа к информации и наказания тех, кто эту информацию распространяет. Этот, пусть и животный, но органический инстинкт власти облекался самыми высокими и благородными словами: «сохранение нравственных устоев» (в результате погиб великий философ Сократ), «борьба с оскорблением величия» (повлекшая за собой смерть менее известного, но не менее значимого историка Кремуция Корда) и прочая, прочая, прочая… Слов и смертей было много, но суть одна: о власти либо хорошо, либо на плаху. Или в лучшем случае — «под штрафы».

Зелёная свобода печати, слова и мысли

И в прошлом тысячелетии я даже предположить не мог, что эта историческая традиция станет современной явью в государстве, которое пережило «революцию достоинства» ради возможности жить в свободной, «своей Богом данной стране». Так, во всяком случае, события называли сами «революционеры». Которые в итоге и превратили Украину в «третью самую коррумпированную страну мира» (Дональд Трамп, президент США).

Новая ЗЕгенерация власти обещала «посадки» коррупционеров, но вместо этого занялась «загонной охотой». И вместо зверья во властном прицеле очутилась информация и возможность ее обнародования. Потому что в качестве «пристежки» к одиозному законопроекту «О медиа», который уже рекомендован к принятию парламентским комитетом по свободе слова, украинская власть проталкивает новый законопроект — «О дезинформации». Это документ на 129 страницах, из которых решающими являются последние восемнадцать, в которых определяются штрафы и сроки для нарушителей. Весомые штрафы (до 9,4 миллиона гривен, без малого 400 000 долларов) и немалые сроки (до семи лет).

За что? За дезинформацию. Причем под дезинформацией понимается «недостоверная информация по вопросам, представляющим общественный интерес, в частности, по национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности Украины, праву украинского народа на самоопределение, жизни и здоровью граждан, состоянию окружающей среды». Хотя остальной мир под этим термином (изобретенным в 1920-х годах в СССР) понимает либо «методы коммуникации с целью введения в заблуждение», либо ложную информацию.

Флаг Украины. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Чувствуете разницу? Ведь ложь надо доказать, а для признания недостоверности достаточно эмоций, того самого «хайли лайкли» (с высокой степенью вероятности), для которого доказательств не надо. К счастью или нет, но рвение составителей законопроекта наткнулось на их профессиональную безграмотность или бездумие. Потому что это закон «ни о чем», даже на данном этапе. Потому что по одному из пунктов проекта: «Не являются дезинформацией: оценочные суждения, в том числе критические, при условии наличия минимальной фактологической основы». А безосновательные критические суждения называются по-другому: клевета. Любой начинающий юрист размажет в объективном и непредвзятом суде обвинение в клевете в таком понимании. Правда, здесь следует задаться вопросом об объективности и непредвзятости украинских судов.

Но в любом случае законопроект о дезинформации является атакой на журналистику, особенно на аналитическое ее поле. Потому что любая аналитика — это «расчленение», так и само слово с древнегреческого переводится. А выделение части из целого неизбежно вызывает предположения о сути существования ЭТОЙ части в ЭТОМ целом. Так рождаются версии.

И версии могут быть с совершенно разным содержанием. Особенно в политике. Ну вот, например: как известно, безусловный лидер Верховной рады фракция «Слуги народа» и вторая по численности фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» позиционируют себя как непримиримые идеологические, политические и прочие противники. И вот недавно, в пылу борьбы за закон о земле, Давид Арахамия, лидер партии «Слуг…» заявил: «Я вам честно скажу, если бы не было «ОПЗЖ», закон о земле был бы уже проголосован два или три месяца назад. «Батькивщина» (фракция Юлии Тимошенко — А. Г.) маленькая, а «ОПЗЖ» — это вторая по размеру фракция».

При этом, что тоже не секрет, две трети населения Украины не одобряют продажу земли, особенно в руки иностранцев.

Даже самый поверхностный анализ инцидента позволяет выдвинуть три версии:

Арахамия — дурак и сам не понял, что сказал;

Арахамия — умный, но ведет свою политику и сознательно сыграл на повышение рейтинга парламентских оппозиционеров;

Арахамия — дисциплинированный и сознательно сыграл в пользу «ОПЗЖ», поскольку все их публичные противоречия являются не более, чем блефом.

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Версии взаимоисключающие, а значит, две из них являются, с точки зрения рассматриваемого проекта, дезинформацией. Что будем выбирать? А, господин Бородянский (инициатор законопроекта и министр культуры, молодёжи и спорта Украины с 29 августа 2019 года)?

Хотя и выбирать-то будет особо некому. Потому законопроект тщательно «отделяет овнов от козлищ». Авторы предлагают разделение пресс-сообщества на «журналистов» (лица, «собирающие, получающие, создающие, редактирующие или распространяющие массовую информацию») и «профессиональных журналистов» (лица, которые «на постоянной, профессиональной основе собирают, получают, создают, редактируют или распространяют массовую информацию и являются членом Ассоциации профессиональных журналистов Украины»). Мне одному кажется, что это — государственное регулирование журналистской деятельности? Ведь из текста законопроекта следует, что государство определяет список организаций, которые должны учредить ассоциацию, вплоть до юридических лиц, входящих в систему государственного иновещания Украины.

«Профессионалам» представляются привилегии: специальный порядок следствия по их уголовным делам и особую защиту в случае атак на них; отпуск в 36 календарных дней за счет работодателя; похороны за его же счет, в случае гибели во время исполнения служебных обязанностей. Но главное — они, безусловно, будут получать аккредитацию в органах власти. Остальным могут отказать.

Все это, безусловно, проредит журналистские толпы, а над остальными персонажами будущего скотного двора «овнов и козлищ» будет поставлен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый кабинетом министров. Круг полномочий и прав этого «прессенфюрера» («шпрехенфюрера» по языку мы уже имеем) более чем широк: от поиска «дезы» до блокировки информации в Интернете и обращения в суд. А это, напомню, до четырехсот тысяч баксов штрафа. А сейчас, полагаю, немного найдется средств массовой информации, готовых в таких условиях отстаивать СВОЮ версию, а не ту, которая угодна уполномоченному. Или Арахамии…

Поднимем бокал за будущее украинских медиа?