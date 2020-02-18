Хочется смотреть произведения искусства, но ничего не знать про их создателей. С античностью это как-то проще… Проще идеализировать. Про Возрождение уже сложней. Остались дневники, контракты, воспоминания. Вообще вопрос о том, лучше ли знать про творца, чтобы понимать его творения… Совсем не такой тривиальный. И каждый даёт свой (в случае любви к искусству — мучительный иногда) ответ. Впрочем, попробуем отступить от личности режиссёра (хотя «быть между двух домов», вполне возможно, и про эту частную биографию), и уж тем более от «грехов» и подробностей судеб других участников этого проекта… Чтобы не задаваться вопросами о том, пахнут ли деньги патронов… Пап Римских, крёстных отцов и других. В конце концов, в средневековой Италии и не такое бывало. Как мы и узнаем из этой картины.

Иван Шилов ИА REGNUM

Цитата из к/ф «Грех. Реж. Андрей Кончаловский. 2019. Россия — Италия Микеланджело

Что про это можно сказать? Хорошее кино. Возможно, даже слишком хорошее. Если тут спорят, то спорят много, по-итальянски жестикулируя. Если выливают помои со вторых этажей маленьких улочек, то почти в каждом кадре, где по этим улочкам герои проходят. Нет, всё понятно, только ленивый не читал в книжках об антисанитарии улочек средневековых городов… Но зачем же таким жирным фломастером и столько раз это подчёркивать. Можно вылить один раз, и достаточно. То же самое с животными… Ясное дело. Другая материальная среда. Почти библейская. Райская жизнь с коровами, лошадьми, слонами, овцами… Если есть какое-то окно, то за ним должен стоять конь. Почему бы и нет? Так же лучше. Живописней. Задний план животноводства будет сопровождать вас всю картину. Голубое небо. Жёлтое солнце. Зелень. Белые облака. Клуб кинопутешественников. Средиземноморье. Музей этнографии. Буханки хлеба. Много мясных лавок. Старых платьев.

Цитата из к/ф «Грех. Реж. Андрей Кончаловский. 2019. Россия — Италия Добыча мрамора

Вот гений в период нервного срыва бросает в воздух листы, которые красиво и кинематографично разлетаются. Может ли быть такое решение? Конечно может… Слишком ли оно уникально? Да нет. Может ли оно быть где-то ещё, у другого режиссёра? Конечно. Но если мы посмотрим видео спектакля этого же режиссёра по пьесе «Чайка» Чехова, то обратим внимание, что то же самое живописное разбрасывание в листов совершит в свою очередь Треплев. Просто все художники раз в жизни бросают в воздух черновики, вероятно. А тут уже можно призадуматься, так ли это оригинально и интересно… При этом фильм сделан с высокой визуальной культурой. Конечно, не полотно. Но для ценителей живописи есть что посмотреть. Тут вам и «адские пейзажи» для Данте. И крупные планы, почти с картин. При этом крайне любопытно, что исполняющий заглавную роль актёр когда-то был стоматологом, согласно открытым источникам… Вот это нетривиально. И вообще, чувствуется здесь, конечно, чуть-чуть условный «Пазолини» с его любовью к моделям, статистам, непрофессионалам… Красотам простых суровых тел, природы, погоды…

Цитата из к/ф «Грех. Реж. Андрей Кончаловский. 2019. Россия — Италия Перевозка на волах

Если говорить о философии фильма и его драматургии, то сложно не отметить опять-таки слишком уж прямые метафоры. Пусть даже и замечательные: вроде финальной «дороги к храму», где одинокий гений-художник идёт по дороге (читай жизни) и несёт в руках собственноручно построенный макет храма… Вот и дорога с храмом в руках. В этих финальных кадрах есть какая-та ярчайшая горькая насмешка над судьбой художника. Настолько же выразительно смотрится пресловутый кусок мрамора («монстр»), который нужно спустить с горы… Понятно сразу, что кто-то умрёт. Но режиссёр организует вначале осечку, а только потом «убивает» кого-то… Философские вопросы о цене успеха, судьбе гения, выживании тонкокожего человека среди толстокожих, вот это как раз всё в эту кассу. Сюда же отношения с богом, властью и вообще «грех гордыни». Опять-таки стоит ли это всё соотносить с личной биографией режиссёра и его отношениями с искусством и людьми, или смотреть на это как на вариации вечной темы на полях чужой судьбы, где только частично проецируются (неизбежно) собственные мысли, ощущения, образы… Тут кому как нравится. Мне ближе второй вариант. Но как-то всё чуть-чуть по-школьному, что ли… Я лично не очень люблю, когда есть «змеи», которые символизируют «грех», и так далее. Яблоко — фрукт. Лошади едят овёс. Жизнь — сложная штука. Жизнь гения ещё сложнее. Но опять-таки, вероятно, фильм делался и в христианском контексте. И насыщен якобы аутентичной стилистикой того времени… Заигрывание с «религией» здесь неизбежно. Судить, насколько это фарисейство, не берусь. Всё остальное как в обычном «хорошем кино». Жизнь, смерть, любовь, драки, свадьбы, завистники, смех, слёзы, динамичный монтаж. Не скучно.

Если мы обратимся к «Википедии», то узнаем, что главный герой фильма (Микела́нджело ди Лодо́вико ди Леона́рдо ди Буонарро́ти Симо́ни) прожил очень долгую по тем временам жизнь… Заставая эпидемии чумы (которые не отражаются в фильме), отношения с другими гениями, живя напряженной любовной жизнью (которая частично и деликатно упоминается в ленте), наконец, разрываясь между «патронами» и «интригами»… Именно на это сделан акцент в фильме. Мы можем наблюдать почти мафиозный боевик, где фигурируют шпионы, отравления, клинки, большие деньги, долги, озарения, соблазнения невинных etc.

Цитата из к/ф «Грех. Реж. Андрей Кончаловский. 2019. Россия — Италия У кардинала

Фильм, безусловно, будет интересно посмотреть всем ценителям живописи и специалистам по Возрождению, чтобы где-то ругаться, где-то соглашаться, а где-то просто наслаждаться этим произведением искусства. В копилке человечества «фильмы про художника» добавился ещё один. В конце фильма вам покажут, чтобы вы не забывали, фотографии шедевров Микеланджело. Ценным в фильме оказываются намёки, нюансы, умолчания. Полутона. В том числе и в буквальном визуальном смысле.