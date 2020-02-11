«Не стреляйте в прошлое из ружья, иначе будущее выстрелит в вас из пушки», — учил мудрый Расул Гамзатов. К сожалению, слова великого горца, классика советской литературы, забыты сегодня в современной Украине — так же, как медленному забвению подвергаются и сам Гамзатов, и сотни имен тех, кто на протяжении ХХ века создавали целый пласт культуры, направленной на утверждение гуманизма и общечеловеческих ценностей. Более того: процесс пересмотра нашего с вами исторического прошлого носит характер настоящей войны с историей и человеческой памятью — в стиле наихудших традиций тоталитарных режимов.

Фото из архива автора Владимир Новинский

Академик Покровский в 20-х годах прошлого века сказал свою знаменитую фразу об истории как о политике, направленной в прошлое. То есть прикладная (в меньшей мере академическая) история всегда была максимально политизированной, приспособленной к тому, чтобы воплощать политические задачи. Апелляция к прошлому — наиболее удобный и действенный способ политической манипуляции общественным сознанием. Это поняли еще в древних обществах — император Цинь Ши Хуанди приказал сжечь все книги (а заодно и сорок мудрецов), чтобы начать историю Китая с него; древние римские императоры неизменно свергали статуи своих предшественников и заказывали анналы с тотальным очернением «папередников». Сегодня мы являемся свидетелями того, как пытаются перелицевать сравнительно недавнюю историю, перевернуть исторические ценности и историческую правду с ног на голову. Главная задача — подвергнуть сомнению, а после высмеять, довести до абсурда тот Подвиг, который совершили народы бывшего СССР в борьбе с нацизмом в ходе Великой Отечественной войны.

В романе Анатолия Иванова «Вечный зов» (еще один забытый шедевр советской классики) один из антигероев, Арнольд Лахновский, бывший белогвардеец, позже примкнувший к бандеровцам, говорит другому антигерою, Петру Полипову:

«В этом веке нам уже не победить… Значит, надо действовать нам другим путем… Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее! Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов! Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить!.. Общими силами мы низведем все ваши исторические авторитеты ваших философов, ученых, писателей, художников — всех духовных и нравственных идолов, которыми когда-то гордился народ, которым поклонялся, до примитива. Всю историю народа мы будем трактовать как бездуховную, как царство сплошного мракобесия и реакции. Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим историческую память у всех людей. А с народом, лишенным такой памяти, можно делать что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, забывший прошлое, не будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным ко всему, отупеет и в конце концов превратится в стадо… скотов».

Узники Бухенвальда на нарах

Сегодня часто дискутируется понятие «окна Овертона» — постепенного расширения границ допустимого вплоть до тотального отрицания всего того, что раньше казалось священным, незыблемым, истинным. Классический пример: первоначально появляется сообщение о факте каннибализма, далее — о допустимости каннибализма, потом — спор о нравственности каннибализма, и, в конце концов, — выводы о пользе каннибализма. По этому же сценарию несколько десятилетий подряд ведется работа по дискредитации Великой Победы.

Не так давно в социальных сетях я встретил размышления над этим феноменом: «Сначала Сталина начали равнять с Гитлером. Все великие победы в Войне стали вопреки, а потери выросли до фантастических значений. Далее мы неожиданно стали главными союзниками Гитлера. Понятно дело, изнасиловали всю Германию. Польшу тоже мы оккупировали. Победу праздновать не 9-го, а 8-го. Потом Победа стала не такой уж значимой. Теперь и войну мы развязали. Скоро будут требовать запретить празднование Дня Победы. Да что там, уже требуют… Это я к чему: если мы будем идти на поводу и откажемся от Победы, то скоро будем платить контрибуции и каяться».

Очень точно подмечено. Главная цель, которой задаются инициаторы пересмотра истории Победы, — это девальвация всего того, что помогло победить фашизм и нацизм. В этой связи все чаще украинцам навязывается иной подход, сформированный вне пределов Украины. Де-факто происходит ревизия событий первой половины ХХ века. В ход идут многие давно апробированные приемы. В первую очередь, таковых можно выделить несколько.

Первый прием — дискредитация Победы и победителей. Маршала Жукова обвиняют в чрезмерной жестокости и самодурстве. Советских военачальников изображают патологическими садистами и убийцами. Специально достали из архивов и тиражируют немецкую пропагандистскую фальшивку с «приказом» о выселении в Сибирь всех украинцев. Нарочно подчеркивают пропорции в количестве погибших немецких и советских граждан, мол, советские маршалы «завалили» немцев трупами. Хотя жестокая статистика показывает: безвозвратные потери Вооруженных Сил СССР в 1941 — 1945 годах — 11,5 миллиона бойцов, потери Германии и ее союзников — 8,6 миллионов. То есть, 1,3:1. Основные потери мы понесли не на полях битв, а на оккупированных территориях: потери гражданского населения в зоне оккупации — 13,5 миллионов человек! И тут же новая линия: а что, собственно, дала Победа? Один тоталитарный режим сменился другим, да и немцы были предпочтительнее — культурная, образованная нация, не то, что полуварвары из СССР. Жили бы давно в Европе, ездили бы на немецких автомобилях по качественным автобанам… Про Генеральный план «Ост» и стратегию порабощения и уничтожения всех неарийских народов (в том числе украинцев) авторы новых исторических концепций сегодня стараются умалчивать. К сожалению, Президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку и решил признать советское руководство ответственным за начало войны — наряду с немецким руководством. Это один из наиболее коварных тезисов, внедряемых в сознание граждан на протяжении последних десятилетий.

Жуков развалинами Берлина удовлетворен. 1945

Второй прием — попытка ввести в игру «новых героев». То, что украинцам пытаются навязать ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как равноправных участников борьбы с нацизмом — наряду с Красной Армией (а с недавних пор — как основную силу, представлявшую интересы Украины во Второй мировой войне) — яркий пример подобного приема. Получается, что украинские националисты в равной мере способствовали Победе? А где же великие сражения УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против немецких войск? Где результативность борьбы с немцами? Югославский вариант, при котором коммунистические партизаны Тито и четники Михайловича воевали в равной мере против нацистов, хоть и стояли на разных идеологических позициях, — явно не пример для Украины, в истории которой УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) играла локальный характер, мало повлиявший на исход Второй мировой войны. А если учесть некоторые важные документы (свидетельства о переговорах лидеров ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с Иваном Грыньхом с нацистами во Львове в конце 1943 года, протоколы допросов немецкого офицера Лацарека, заявления Ярослава Стецько о том, что «украинский национализм, немецкий нацизм и итальянский фашизм — разные национальные проявления единого Духа»), становится очевидной провокационная суть попыток ввести в историю Победы «новых героев».

Третий прием, прямо проистекающий из предыдущего — мягкая реабилитация нацистских преступников. То, что в некоторых областях Украины на уровне официальных органов власти воздают почести ветеранам дивизии СС «Галиция», батальонов «Нахтигаль» и «Роланд», «Буковинского куреня» и других формирований коллаборационистов, это уже не тревожный сигнал. Это уже настоящий, открытый вызов общественности. И сколько бы не говорили о том, что дивизионщики «боролись за независимость Украины», правда состоит в том, что они воевали на стороне Германии, под немецкими знаменами, с немецким оружием, за немецкие интересы, и клятву на верность приносили Гитлеру. Отсюда — один шаг до ставшей популярной в определенных радикальных кругах нацистской символике, неонацистских «кричалок» футбольных фанатов типа «Зиг хайль! Рудольф Гесс! Гитлерюгенд! СС!», татуировок с цифрами «1488», ставших зашифрованным символом новых сторонников нацистской идеологии. И все это буйным цветом процветает в нынешней Украине — государстве, которое понесло тяжелейшие потери во время войны с нацистами!

Четвертый прием — «экспроприация Победы». Приходится слышать (в том числе от народных депутатов) о том, что Вторую мировую выиграл не СССР, а его союзники. И далее — размышления о роли ленд-лиза в обеспечении Победы, о том, что из более чем 8 миллионов погибших нацистов большая часть погибла в борьбе с англичанами и американколлаборационистовцами (на самом деле до 70% потерь Германии приходятся на Восточный фронт). Якобы невинная ошибка американских дипломатов, которые в своем твиттере поздравили с годовщиной освобождения Освенцима американскими войсками — тоже результат идеологической промывки мозгов — многим на Западе (а вскоре это может стать украинскими реалиями) и не приходит в голову, что победить нацизм мог кто-то другой, кроме американского солдата. Один из украинских журналистов как-то сказал: «Молодежь черпает информацию не из книг, а из блокбастеров. И вполне возможно, что через поколение многие будут верить в то, что Гитлер не покончил жизнь самоубийством накануне взятия его бункера советскими войсками, а был взорван евреями-поосвенцдпольщиками в 1944 году в парижской опере» (отсыл к фильму Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки»).

Жители Парижа смотрят на вступающую в город германскую армию.14.06.1940

Пятый прием — гипертрофированное изображение Украины и украинского вопроса в войне, вычленение Украины из общесоветского дискурса. В этом плане, опять же, Владимира Зеленского подставляет его же окружение, подготовив речь со словами о том, что Освенцим освобождали украинцы — на основании наименований дивизий и фронтов (Львовская дивизия, Первый украинский фронт и т. д.). Американский историк Тимоти Снайдер идет еще дальше: выступая на конференции в Берлине он заявил о том, что вся Вторая мировая была войной исключительно за Украину. Мол, Гитлеру не нужен был весь СССР, ему нужна была только Украина. И это мнение начали активно тиражировать многочисленные СМИ. Выделение Украины в особое положение (отдельно от судьбы, например, Белоруссии, понесшей величайшие человеческие жертвы, или от судьбы жителей блокадного Ленинграда) — это попытка вбить идеологический клин в общую историю, попытка обеспечить такой себе «исторический сепаратизм».

Как результат — получаем абсолютно новую картину прошлого, опошленную и извращенную. Эту картину начинает продвигать Институт национальной памяти, получивший неформальный статус министерства истории и предписывающий линию обязательного поведения всем государственным и бюджетным учреждениям. И вот на этом фоне в западных областях Украины принимаются решения о демонтаже памятников советским воинам. Начинается шельмование героев. В Киеве радикалы пытаются добиться эксгумации освободителя украинской столицы генерала Ватутина, уничтожения памятника и могилы, и попутно переименовывают проспект его имени — в честь гауптмана Шухевича. И мы уже не замечаем того, как узкорегиональный — галицкий — взгляд на наше прошлое, на пантеон героев и т. д. становится общепринятым и общепризнанным.

И вот украинская история предстает без четырех Украинских фронтов — не украинских по этническому составу, а освобождающих Украину, а позже — Восточную Европу. Зато с УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и с дивизией СС «Галиция». Нашу историю тщательно очищают от Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Львовско-Сандомирской операций, но зато величайшим событием периода Второй мировой предлагают считать пятидневное существование Украинского Государства во главе с Ярославом Стецько. Из пантеона национальных героев пытаются убрать Черняховского, Рыбалко, Тимошенко, Еременко, Малиновского, Гречко, Валю Котика и Олега Кошевого и внести туда Палиива, Шухевича, Клячкивского, Бандеру, Мельника. Причем этот процесс происходит довольно агрессивно, напористо, со всем набором пропагандистской атрибутики.

Зверства ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Министерство культуры Украины, проведя конкурс на предоставление государственных грантов общественным организациям, занимающимся патриотическим воспитанием молодежи, в год 75-летия Победы не профинансировало ни единого проекта, который бы популяризировал и актуализировал борьбу с нацизмом. Большинство финансируемых государством проектов призваны возвеличить националистических лидеров и перенять опыт УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Опыт чего, позвольте спросить? Финальный протокол конкурса звучит как вызов, как плевок в лицо обществу.

Ситуация нынче такова, что нам надо не просто защищать нашу историю. Нам необходимо переходить в идеологическое наступление — против попыток фальсификации истории, ее ревизии и переписывания. Иначе завтра фашизм снова сможет возродиться — в новых формах, с новыми лидерами. И слова Арнольда Лахновского могут оказаться пророческими.

В романе Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» рассказывается о мифическом племени манкуртов, которые не помнили свою историю, своих предков. Их удел был — стать рабами более могущественных завоевателей. Старая индийская мудрость гласит: «Где чтут недостойных и презирают достойных, там находят себе прибежище трое: голод, смерть и страх».

Оба эти примера чрезвычайно актуальны для нынешней Украины, рискующей впасть в историческое беспамятство — в угоду новым стратегическим партнерам, воздать почести недостойным и попрать историческую память о настоящих миллионах героев, отдавших свои жизни в самой страшной, самой кровопролитной войне.