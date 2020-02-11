С каждым годом радикализируются требования Японии «возвратить» якобы незаконно удерживаемые, а то и «оккупируемые» Россией южнокурильские острова Шикотан, Плоские (Хабомаи), Кунашир и Итуруп, именуемые в Японии так называемыми северными территориями. В 2009 г. японский парламент принял закон, провозгласивший их неотъемлемой частью Японии. Даже на эмблемах летней Олимпиады — 2020 эти острова представлены как «японские». Каждый год 7 февраля в Японии проводится так называемый День северных территорий, когда по всей стране проходят антироссийские акции с участием ведущих политиков и лидеров общественного мнения, а перед посольством РФ в Токио устраиваются реваншистские шабаши, допускаются надругательства над российским флагом и т. п.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Руководство МИД РФ почти не реагирует на эти провокационные действия и продолжает вести переговоры с японским премьером «другом Синдзо» и другими высокопоставленными японскими деятелями о заключении некоего «мирного договора», предполагающего, как считает Токио, передачу Японии российских территорий.

«Мирный договор» — что-то абсурдное, ибо война закончилась 2 сентября 1945 г. безоговорочной капитуляцией Японии. По абсолютному праву победителя и в соответствии с международными документами в состав территории Советского Союза возвратились дальневосточные земли, которые в 1905 г. Российская империя вынуждена была уступить японцам после поражения в Русско-японской войне 1904−1905 гг. В 1951 г. Сан-Францисский мирный договор определил границы Японии после её разгрома во Второй мировой войне — без южнокурильских островов!

Премьер-министр Японии Сигэру Ёсида подписывает Сан-Францисский мирный договор с Японией

Казалось бы, вопрос закрыт, какие тут «северные территории»? Однако наступил во многом роковой для нас 1956 год. 25 февраля 1956 г. Хрущёв через три года после кончины Сталина разоблачил его «культ личности», что привело к расколу мирового социализма, к обессмысливанию советской истории и, в конце концов, к самопредательской Русской катастрофе 1991-го — распаду государства. В подписанной же 19 октября 1956 г. Советско-японской совместной декларации, прекращающей состояние войны между странами, тогдашний руководитель СССР Н. Хрущев пообещал в качестве «жеста доброй воли» передать японцам Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора с СССР.

Однако Япония в январе 1960 г. заключила направленный против СССР обновленный военный договор с США, и в Памятных записках советского правительства от 27 января, 24 февраля и 24 апреля 1960 г. было указано, что в связи с этим «складывается новое положение, при котором невозможно осуществление обещания советского правительства о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотана». «Территориальный вопрос между СССР и Японией, — говорилось в Памятной записке от 24 апреля 1960 г., — решён и закреплён соответствующими международными соглашениями, которые должны соблюдаться».

Приступив к форсированной «десталинизации», скатившейся к десоветизации, М. Горбачев и Б. Ельцин поддались уговорам японских «друзей» и согласились на переговоры с Токио по «территориальному вопросу», что вызвало всплеск реваншизма в Японии.

Несколько раз судьба южных Курил висела на волоске. Известна предательская роль таких деятелей 90-х гг., как ельцинский министр иностранных дел РФ А. Козырев, перебравшийся ныне в США, и его ставленники на японском направлении. Следует отметить, что и поныне пятая колонна по этому вопросу во власти весьма эшелонирована, что не может не влиять на проводимую политику. В результате мы, Российская Федерация, попали в «южнокурильскую западню», из которой можно вырваться только политически-волевым решением. Ведь, по сути, заявлено, что Россия как правопреемник СССР признает Декларацию 1956 года действующей и готова вести территориальные переговоры с Японией на её базе.

Советская делегация во главе с Н.С. Хрущёвым на советско-японских переговорах. 1956 г

14 ноября 2018 г. на встрече Путина с «другом Синдзо» в Сингапуре была достигнута какая-то договорённость по южным Курилам, и японский премьер стал делать странные заявления о том, что он не будет выгонять русских с «северных территорий» и даже не потребует от России выплаты компенсаций за десятилетия «незаконной оккупации».

Естественно, государственническо-патриотическая общественность забила тревогу. Каждодневно ведущие российские политологи-японоведы разъясняли в СМИ ложь и необоснованность территориальных притязаний Японии, а депутаты Госдумы РФ и Сахалинской облдумы из разных фракций призвали соблюдать безусловный конституционный принцип территориальной целостности РФ.

Что касается предложенного плана совместного с Японией «хозяйственного освоения» южнокурильских островов и прилегающих акваторий, то есть намерения затащить японцев на наши Курилы, то японское правительство соглашается на «сотрудничество» исключительно на условии предоставления его гражданам игнорирующей российские законы «экстерриториальности».

Уже сейчас решением ельцинского правительства японским рыбакам предоставлено право «уведомительно» ловить рыбу и добывать морепродукты даже во внутренних территориальных водах России, тогда как наши рыбаки имеют право лишь на квотные выловы. И тем не менее то и дело слышим о задержаниях японских судов, занимающихся откровенным браконьерством. Такое положение беспрецедентно в мировом морском праве. Вот так наше правительство «защищает» ресурсно-богатейший и геополитически-ключевой южнокурильский форпост России в остро конкурентной Тихоокеанско-Азиатской зоне…

Ряд общественных организаций год назад сплотились в Объединённый оргкомитет и организовали ежедневные одиночные пикеты перед зданиями Администрации президента РФ, Госдумы и Совфеда РФ, МИД РФ и ФСБ с плакатами «Южные Курилы — Русская Земля! Сами освоим свои острова!» и «Сдача Южных Курил — госизмена!». 20 января прошлого, 2019 года мы провели в центре Москвы на Суворовской площади впечатляющий митинг в защиту Курил и территориальной целостности России, и через три дня Путин на переговорах с Абэ сказал, что продвижение к заключению мирного договора должно сообразовываться с настроениями общественности наших стран. Что, конечно же, верно.

Фото пресс-службы «Партии Дела» «Курилы наши!». Митинг на Сахалине

В текущем году южнокурильская тема остаётся весьма актуальной, особенно в свете заявления генерального секретаря Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура 16 января 2020 г. после переговоров в Москве с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и президентом РФ Владимиром Путиным о том, что «двусторонние отношения развиваются «скачкообразно», в том числе благодаря личным и доверительным отношениям лидеров стран».

Какой «скачок» имеет в виду японский политический деятель, нам неведомо, поскольку после нашего прошлогоднего митинга переговоры по «мирному договору» засекречены. Но в преддверии Дня северных территорий 7 февраля были озвучены требования вернуть Японии всю Курильскую гряду. Эти требования провоцируются готовностью руководства РФ к якобы «компромиссу», и чем больше будет уступок, тем наглее будут реваншистские притязания.

Поэтому и в этом году мы провели серию одиночных пикетов. С 3 по 6 февраля они проходили перед зданиями федеральных органов государственной власти, а 7 февраля массовый пикет прошёл возле японского посольства, где было зачитано и передано японскому послу Обращение российской общественности «О территориальных претензиях Японии к Российской Федерации».

Курилы мы защищаем не от японцев. Япония — «суверенная» страна, на территории которой размещены около 50 тысяч военнослужащих США, которые не подчиняются японской юрисдикции, и у нее свои национальные интересы. В первую очередь мы защищаем нашу целостность от внутренних предателей, а именно, разношерстной пятой колонны — русофобов, фальсификаторов истории и пр. Эти руководствующиеся не национальными интересами, а, по сути, шкурными или изменническими соображениями люди своими действиями и демагогией только разжигают радикально-реваншистские настроения в Японии и тем самым ставят под угрозу нашу обороноспособность и безопасность, да и существенно подрывают авторитет России.

Солдаты японский сил самообороны ждут корпус морской пехоты США

Честно говоря, ситуация, имеющая место в современной России, в этом вопросе характеризуется антигосударственной направленностью. Если денонсированный пункт Декларации 1956 года о возможной передаче Японии островов Шикотан и Хабомаи признаваем и активно обсуждаем на высшем государственном уровне, то Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 г., устанавливающий празднование советской Победы над Японией, игнорируем и отрицаем даже в качестве Дня воинской славы. Просто абсурд! А на самом деле Декларация 1956 года в части передачи островов после заявлений СССР в 1960 году уже не имеет юридической силы, а Указ от 2 сентября 1945 года ни в законодательном, ни в судебном порядке недействующим не признан, а потому до сих пор юридическую силу сохраняет.

На словах у нас все патриоты, а на деле в этом году по указанию сверху нам запретили провести пикет у японского посольства. А ведь существует 31-я статья Конституции, которая гарантирует гражданам РФ право собираться и проводить митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Это право конкретизируется в 54-м Федеральном законе, который устанавливает уведомительный порядок проведения того же неодиночного пикета.

Однако простому человеку, не имеющему юридического образования, правильно оформить и подать уведомление крайне сложно. И отказали нам, прикрывшись юридической казуистикой и откровенной демагогией, хотя по результатам парламентских слушаний 18 марта 2002 г федеральным органам государственной власти были даны рекомендации оказывать существенную поддержку тем общественным организациям, целью которых является защита территориальной целости России. На деле же все наоборот.

Тем не менее мы провели массовый пикет у японского посольства 7 февраля 2020 года. Пикетчики с плакатами и флагами встали на расстоянии 50 м друг от друга, образовав цепочку как бы одиночных пикетов (одиночный пикет не требует уведомления). И перед телекамерами российских и японских каналов зачитали Обращение российской общественности.

敷香 Вид на село Малокурильское, остров Шикотан, Россия

Японцы видят, как российская полиция шугает нас и через каждые пять минут требует паспорта и замеряет расстояние между пикетчиками, не меньше ли оно, чем 50 м. До чего же всё это оскорбительно! И какой контраст между русофобским разгулом в Токио, когда обуянная реваншизмом и поощряемая безнаказанностью толпа японских ультра штурмует наше посольство и допускает надругательства над российским флагом, а нам в России власти препятствуют проведению спокойного и достаточно миролюбивого пикета численностью 15 человек в защиту наших российских национальных интересов.