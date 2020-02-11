Охота на одиноких стариков и квартирное рейдерство
Сразу несколько уголовных дела, связанных с квартирным мошенничеством, долевым рейдерством и отъёмом жилья у россиян, в том числе у одиноких пенсионеров, поручил взять на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. ИА REGNUM рассказывает о нескольких последних случаях.
«Долевые рейдеры»
10 февраля 2020 года в эфире «Вестей» вышел сюжет о двух московских семьях, которые стали жертвами квартирных рейдеров. Ситуация не редкая для России, где множество квартир находятся в долевой собственности, дающей право использовать жилплощадь сразу нескольким гражданам, порой не связанных родством.
История произошла в одном из районов Москвы. Неизвестные мужчины, после отказа жильцов впустить их, с помощью профессиональных инструментов высверлили замки и зашли в квартиру. Приехавшей полиции они представились новыми владельцами доли, которую им ранее продала свекровь Ольги — хозяйки оставшейся доли. Ольга рассказала, что свекровь летом умерла в машине перед дверью нотариуса и к её скоропостижной кончине есть немало вопросов.
Во втором сюжете телекомпания рассказала о схожей ситуации в квартире многодетной семьи, где также были вскрыты замки. Хозяйка доли во второй квартире Людмила З. рассказала, что ей с порога предложили выкупить долю по завышенной цене или в течение суток «убираться из квартиры».
Обе эти истории объединяет некий гражданин Б., который представлялся владельцем долей.
После неудачных попыток заселиться в обоих случаях покупатель долей попытался вселиться в квартиры через суд. Судьи оставили иски без удовлетворения, но для жильцов обеих квартир покой так и не наступил. Теперь уже несостоявшийся жилец грозится продать долю третьей стороне и «повторить» всю процедуру снова.
Эта история стала основанием для доследственной проверки следственными органами главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве. Следователи планируют проверить все факты и, возможно, в этом деле пострадавших станет больше.
Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ доложить о ходе проверки, которая поставлена на контроль в центральном аппарате.
Одинокие пенсионеры с квартирами в зоне риска
Одинокие собственники «квадратных метров», а особенно пенсионеры, находятся в зоне риска.
В феврале 2020 года глава Следкома России поручил тщательно разобраться в истории, озвученной в СМИ. Речь шла о мошеннических схемах перехода прав на квартиры одиноких пожилых москвичей.
В одной из передач федерального канала вышел сюжет об одиноких пенсионерах, которые после подписания договора пожизненной ренты, предполагающего передачу квартиры в обмен на уход и помощь, пропадали в неизвестном направлении.
Одна из жертв рассказала, что подписала договор с неким Виталием Д. После эфира в редакцию телеканала обратились ещё несколько пострадавших от того же гражданина, в том числе и супруга пропавшего более семи лет назад пенсионера, чья семья лишилась двух квартир.
Искать одиноких стариков не пытаются, так как об их судьбе, как правило, некому побеспокоиться и обратиться в полицию. Если же находятся друзья, то появляются подложные письма с просьбой от пропавших их не искать. Новые же собственники жилья, получившие его через договоры ренты, утверждают, что у их бывших подопечных всё прекрасно.
К сожалению, схожие случаи не редкость и в других регионах России.
«Чёрные риелторы»
Громкое уголовное дело расследуют с осени 2019 года следователи Тверской области. Оно началось с обнаружения в реке Нерль Калязинского района тела пожилой женщины со следами насильственной смерти. Проверка показала, что погибшая владела двумя квартирами в Ярославле, а за некоторое время до своей гибели передала их третьим лицам.
Расследование этого дела помогло выявить целую банду «чёрных риелторов», которые орудовали на территории двух регионов — Ярославской и Тверской областей. Хозяйку жилплощади убили, чтобы скрыть квартирное мошенничество.
В феврале 2020 года следователи сообщили, что вышли на след трёх членов банды — двух женщин (34 и 52 лет), а также 40-летнего мужчины. Два фигуранта были задержаны и помещены под стражу. Третья участница преступной группы подалась в бега и была объявлена в розыск, но на сегодня и её задержали.
В СУ СК России по Тверской области отмечают, что расследование продолжается, обвиняемых проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений.
По данным МВД России, за 2019 год половина всех зарегистрированных преступлений — это хищение чужого имущества. Из них почти 20%, или 257,2 тыс. преступлений, — мошенничества. Сколько из этого объёма приходится именно на квартирные мошенничества, неизвестно, но ещё в 2015 году в РФ фиксировалось около 20 тыс. преступлений с квартирами ежегодно.