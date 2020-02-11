Сразу несколько уголовных дела, связанных с квартирным мошенничеством, долевым рейдерством и отъёмом жилья у россиян, в том числе у одиноких пенсионеров, поручил взять на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. ИА REGNUM рассказывает о нескольких последних случаях.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

«Долевые рейдеры»

10 февраля 2020 года в эфире «Вестей» вышел сюжет о двух московских семьях, которые стали жертвами квартирных рейдеров. Ситуация не редкая для России, где множество квартир находятся в долевой собственности, дающей право использовать жилплощадь сразу нескольким гражданам, порой не связанных родством.

История произошла в одном из районов Москвы. Неизвестные мужчины, после отказа жильцов впустить их, с помощью профессиональных инструментов высверлили замки и зашли в квартиру. Приехавшей полиции они представились новыми владельцами доли, которую им ранее продала свекровь Ольги — хозяйки оставшейся доли. Ольга рассказала, что свекровь летом умерла в машине перед дверью нотариуса и к её скоропостижной кончине есть немало вопросов.

Во втором сюжете телекомпания рассказала о схожей ситуации в квартире многодетной семьи, где также были вскрыты замки. Хозяйка доли во второй квартире Людмила З. рассказала, что ей с порога предложили выкупить долю по завышенной цене или в течение суток «убираться из квартиры».

Обе эти истории объединяет некий гражданин Б., который представлялся владельцем долей.

После неудачных попыток заселиться в обоих случаях покупатель долей попытался вселиться в квартиры через суд. Судьи оставили иски без удовлетворения, но для жильцов обеих квартир покой так и не наступил. Теперь уже несостоявшийся жилец грозится продать долю третьей стороне и «повторить» всю процедуру снова.

Эта история стала основанием для доследственной проверки следственными органами главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве. Следователи планируют проверить все факты и, возможно, в этом деле пострадавших станет больше.

Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ доложить о ходе проверки, которая поставлена на контроль в центральном аппарате.

Sledcom.ru Александр Бастыркин.

Одинокие пенсионеры с квартирами в зоне риска

Одинокие собственники «квадратных метров», а особенно пенсионеры, находятся в зоне риска.

В феврале 2020 года глава Следкома России поручил тщательно разобраться в истории, озвученной в СМИ. Речь шла о мошеннических схемах перехода прав на квартиры одиноких пожилых москвичей.

В одной из передач федерального канала вышел сюжет об одиноких пенсионерах, которые после подписания договора пожизненной ренты, предполагающего передачу квартиры в обмен на уход и помощь, пропадали в неизвестном направлении.

Одна из жертв рассказала, что подписала договор с неким Виталием Д. После эфира в редакцию телеканала обратились ещё несколько пострадавших от того же гражданина, в том числе и супруга пропавшего более семи лет назад пенсионера, чья семья лишилась двух квартир.

Искать одиноких стариков не пытаются, так как об их судьбе, как правило, некому побеспокоиться и обратиться в полицию. Если же находятся друзья, то появляются подложные письма с просьбой от пропавших их не искать. Новые же собственники жилья, получившие его через договоры ренты, утверждают, что у их бывших подопечных всё прекрасно.

Сергей Коломиец. «Договор пожизненной ренты — это соглашение, в соответствии с которым получатель передаёт принадлежащее ему имущество в собственность плательщика ренты, а тот, в свою очередь, обязуется в обмен на полученную собственность периодически выплачивать определённую денежную сумму, при этом срок обязательства по выплате определяется сроком жизни получателя ренты или указанного им третьего лица», — прокомментировал порталу «Человек и закон» адвокат по уголовным делам

К сожалению, схожие случаи не редкость и в других регионах России.

«Чёрные риелторы»

Громкое уголовное дело расследуют с осени 2019 года следователи Тверской области. Оно началось с обнаружения в реке Нерль Калязинского района тела пожилой женщины со следами насильственной смерти. Проверка показала, что погибшая владела двумя квартирами в Ярославле, а за некоторое время до своей гибели передала их третьим лицам.

Tver.sledcom.ru Банда черных риэлторов убила жительницу Ярославля из-за двух квартир.

Расследование этого дела помогло выявить целую банду «чёрных риелторов», которые орудовали на территории двух регионов — Ярославской и Тверской областей. Хозяйку жилплощади убили, чтобы скрыть квартирное мошенничество.

В феврале 2020 года следователи сообщили, что вышли на след трёх членов банды — двух женщин (34 и 52 лет), а также 40-летнего мужчины. Два фигуранта были задержаны и помещены под стражу. Третья участница преступной группы подалась в бега и была объявлена в розыск, но на сегодня и её задержали.

В СУ СК России по Тверской области отмечают, что расследование продолжается, обвиняемых проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений.