Уже 14 февраля, в День святого Валентина, на телеканале ТНТ выйдет новое комедийное шоу под названием «Нам надо серьёзно поговорить». В нём популярная российская юмористка Юлия Ахмедова смешала два жанра: стендап и реалити.

ТНТ Шоу

На проект будут приходить девушки, испытывающие различные проблемы в личной жизни и не знающие, как обратить на них внимание своей второй половинки. Здесь-то на помощь и придёт Юлия Ахмедова: ведущая шоу внимательно выслушает свою гостью, напишет смешной монолог о её переживаниях и зачитает его избраннику «пациентки» на одном из концертов. Здесь-то парень впервые и услышит фразу: «Нам надо серьёзно поговорить».

В преддверии выхода шоу Юлия согласилась пообщаться с корреспондентом ИА REGNUM и ответить на несколько вопросов относительно своего нового проекта.

ТНТ Юлия Ахмедова

Как к вам пришла идея шоу «Нам надо серьёзно поговорить»?

Юлия Ахмедова: Стендап и реалити — это два моих любимых жанра. К тому же они очень близки по смыслу. В стендапе комик на сцене рассказывает о своей боли, о реальной жизни. В реалити же обычные люди эту реальную жизнь показывают. Я подумала, что, объединив эти два формата, можно получить очень интересное шоу на стыке жанров.

Есть ли в вашем шоу психологический аспект? И нужно ли обладать дипломом специалиста, чтобы лечить душевные раны таким необычным способом?

Юлия Ахмедова: В нашем шоу нет психологического аспекта — мы и проблемы не решаем. Мы, скорее, проводники между женщиной и ее мужчиной. Если девушка не может по каким-то причинам серьезно поговорить со своим парнем, то она просит меня сделать это. Я, в свою очередь, не придумываю ничего от себя, а просто транслирую позицию девушки парню. Например, участницы приходят и говорят: «Я так много раз говорила про свадьбу, что он сразу раздражается и слышать меня не хочет. Лишнего конфликта я не хочу». А тут ему то же самое говорю я, и они между собой не конфликтуют.

Если говорить о стендапе: насколько тяжелее придумывать монологи о других людях, чем о себе?

Юлия Ахмедова: Не могу сказать, что тяжелее, но интереснее. Дело в том, что с каждой парой ты узнаешь для себя что-то новое об отношениях между мужчиной и женщиной. И пока мне интересно, для меня это что-то новое.

Как вы готовитесь к каждому гостю? Что стоит учитывать при составлении монолога «о проблемах»?

Юлия Ахмедова: В моих монологах нет жёстких шуток, оскорблений или унижений кого-то. Все очень лояльно и легко. Весело о грустном. Тем не менее во всём этом есть некий социальный подтекст — всё-таки мы помогаем женщинам с их проблемами.

ТНТ Шоу

Нет ли боязни того, что обиженный избранник участницы может неправильно отреагировать на публичное высмеивание его поведения? Как разрешить подобные ситуации?

Юлия Ахмедова: Пока подобных ситуаций у нас не было. Хотя, признаюсь, я жду такого персонажа, который может просто уйти. Буду реагировать, исходя из обстановки, импровизировать. Но к нам приходят пары с чувством юмора, которые не боятся и не стесняются выставлять напоказ свои проблемы. Поэтому и реакции пока у мужчин были адекватными.

Что дальше будет с парами, прошедшими через ваш проект? Из стендапа они узнают о проблемах, но кто поможет их разрешить?

Юлия Ахмедова: Я еще раз повторюсь: мы не решаем проблемы, мы о них разговариваем. Наши редакторы поддерживают связь с парами, которые приняли участие в проекте, и у многих из них произошли положительные изменения. Моя же задача — лишь донести мужчине о существовании проблемы. Все остальное зависит от них самих.

Всё ли получалось именно так, как вы это задумывали во время производства шоу?

Юлия Ахмедова: Нет, конечно. Везде есть форс-мажоры. Но ситуаций, которые поставили бы нас и всё шоу в тупик, не было. Все в рамках рабочего процесса, и всё скорректировали.

«Нам надо серьёзно поговорить» станет довольно новаторским смешением жанров. Нет ли планов о новом эксперименте? С чем ещё можно соединить комедию?

Юлия Ахмедова: Я считаю, что комедию можно соединить с чем угодно. Например, с travel-шоу, как сделал Руслан Белый в проекте «Комик в городе». Можно соединить с кулинарной программой, а можно с реалити (как мы и сделали в шоу «Нам надо серьезно поговорить»). Главное, чтобы нравилось зрителям.

«Нам надо серьёзно поговорить» — всё-таки больше женское шоу или оно «для всех»?

Юлия Ахмедова: Я думаю, что это шоу будет интересно, прежде всего, женщинам. Но и мужчинам его смотреть полезно. Потому что проблемы, которые мы затрагиваем в шоу, встречаются в парах не редко.

На ТВ стало появляться всё больше шоу, посвящённых женщинам-комикам. Как вы считаете, избавились ли мы окончательно от старой устоявшейся парадигмы «мужчины смешнее женщин»?

Юлия Ахмедова: Кто смешнее: мужчины или женщины — не измеряется количеством шоу или количеством комиков одного из полов. Есть комики-женщины, которые очень смешно шутят, есть такие же комики-мужчины. Ровно как есть комики-женщины, которые вообще не смешные, и есть не смешные комики-мужчины. Юмор не зависит от пола. Может быть либо смешно, либо не смешно.

ТНТ Зрители

Тем не менее ещё несколько лет назад при выходе девушки — стендап-комика на сцену зрители ждали монологов на «чисто женские» темы. Сейчас же женщины шутят вообще обо всём. Есть ли сейчас какая-то фирменная «фишка» у женских монологов? Или стендап всё-таки стал полностью бесполым?

Юлия Ахмедова: Я априори не делю стендап-комиков на мужчин и женщин. В чем фишка женщин-комиков? Ни в чем. А в чем фишка мужчин-комиков? Тоже ни в чем. Каждый комик шутит о том, о чем хочет: о себе, об отношениях, об обществе. Для меня это так.