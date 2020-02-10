Предлог Европы по спасению планеты от глобального потепления, на самом деле использующийся для сдерживания российской и китайской экономик, ведет к собственному самоубийству и, вероятно, убийству бедных в развивающихся странах, не способных в ближайшем будущем противостоять европейской политике, вынужденных согласиться на импорт искусственного мяса. Как писало на днях издание РИА Новости, в британской прессе сообщается о начале лоббистской медийной и общественной кампании по введению общеевропейского «налога на мясо», призванного спасти планету от глобального потепления и заодно наказать мясоедов, добившись сокращения потребления говядины на 67 процентов. По расчетам авторитетного британского издания The Guardian, в том случае, если предложения влиятельной коалиции общественников, экологов и правозащитников Tapp Coalition будут приняты, то даже в Великобритании (несмотря на выход страны из Евросоюза) цены на мясо моментально вырастут на 25 процентов.

webandi Мясо

Момент для вброса большого исследования, проведенного экологической компанией CE Delft по заказу TAPP Coalition, выбран максимально удачно. На фоне общественного беспокойства из-за изменений климата, возросшей популярности Греты Тунберг (которая недавно объявила о создании собственной торговой марки и бренда со своим именем) и решения новой главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен запустить в Евросоюзе «новый зеленый курс», направленный на радикальное реформирование европейской экономики во имя спасения климата, несмотря на все негативные последствия для общества, идея ввести «налог на мясоедов» вполне может оказаться очень привлекательной для европейской политической элиты.

Иван Шилов ИА REGNUM Грета Тунберг

The Guardian сообщает о том, откуда появились эти цифры: «В отчете, подготовленном группой экологических исследований CE Delft, проанализированы затраты на выбросы парниковых газов, загрязнение воздуха и воды, а также потери живой природы, связанные с животноводством. По его оценкам, покрытие этих расходов приведет к увеличению цены на говядину на 0,47 евро за 100 граммов. Это увеличило бы стоимость (стандартного — на 227 граммов) «супермаркетного стейка» в Великобритании примерно на 25 процентов. Налоговый сбор за свинину и курятину будет ниже из-за меньшего воздействия на окружающую среду: 0,36 евро на 100 граммов и 0,17 евро на 100 граммов соответственно. В докладе говорится, что такие сборы могут снизить потребление говядины в Евросоюзе на 67 процентов, свинины — на 57 процентов и курятины — на 30 процентов к 2030 году».

Вполне понятно, что за данной инициативой стоит не только новый передел рынков, но и, очевидно, неспособность европейских стран в силу ограниченности земельных наделов прокормить качественной и недорогой пищей растущий в Европе приток дешевой рабочей силы и растущее число бедных из-за всё большего социального расслоения. Если инициатива будет принята, что не вызывает сомнений, то потребление мяса станет привилегией богатых, которое они, думается, будут продолжать употреблять, несмотря ни на какое ухудшение экологии. Потому как качественная пища, являющаяся даром природы, — залог здоровья.

Откуда возникла такая инициатива, догадаться несложно, так же как и понять, почему она будет поддержана. На днях портал «Наука — наше всё» опубликовал материал под громким заголовком «Конец эры скотоводства». Отметим, русский язык настолько богат, что в ответ на заявления, так сказать, «научных» экспертов, прогнозирующих конец скотоводству, мы можем смело заявить: «век скотоводства, может, и окончен, но только в Европе, тогда как у животноводства, особенно российского, открываются большие перспективы, причем благодаря самой же Европе». Так вот в данной статье под таким устрашающим заголовком говорится, что в августе 2013 года состоялось невероятное действо — в присутствии телекамер ведущих медийных агентств мира группа нидерландских ученых жарила мясо … Это событие имело колоссальный резонанс в мире, потому что готовили первый гамбургер из выращенного в лаборатории мяса! Тогда это был реальный прорыв — десятилетия кропотливых исследований увенчались успехом: создана технология выращивания мяса, которая не требует забоя животных. Прошло не так много времени, а сегодня на рынок мясной продукции стремительно ворвались производители биотехнологического мяса.

Возможно, сами того не ведая, эксперты дали ответ на возникающий у нас вопрос: какая возникла необходимость, если не брать в счет глобальное потепление, выращивать мясо в пробирке или мучиться в порывах создания растительного мяса, которое мясом, конечно, называть нельзя»? Издание приводит данные по рынку: мировой рынок производства мяса, рыбы, морепродуктов, яиц является колоссальным по своим размерам, он превышает 720 000 000 000 долларов США годового оборота. Тогда как собственное производство мяса превышает 350 000 000 000 долларов США, яиц в мире производится примерно на 8 000 000 000, промышленный вылов рыбы и морских животных — 130 000 000 000, а аквакультура (в основном морская) составляет более 230 000 000 000 долларов США. И этот рынок растет бешеными темпами — плюс 10% ежегодно! И всё это, пишет издание, за счет развивающихся стран, где потребление мяса из года в год увеличивается не столько из-за увеличения численности населения, сколько из-за роста достатка.

U.S. Air Force На мясокомбинате

Согласитесь, утверждение по поводу «роста достатка» очень спорное. Если обратиться к материалам, опубликованным в 2015 году Русской службой BBC, то в них говорится о росте в мире разрыва между богатыми и бедными. По данным организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 34 странах, входящих в организацию, 10% самых богатых их жителей зарабатывают почти в десять раз больше, чем 10% самых бедных. ОЭСР предупреждала, что подобное неравенство может послужить препятствием для экономического роста. Согласно докладу организации, отчасти это обусловлено разрывом в уровне образования между наиболее и наименее обеспеченными категориями населения, что ведет к более низкому качеству и эффективности рабочей силы. Однако один из наиболее известных комментаторов на тему неравенства — профессор Джо Стиглиц из Колумбийской бизнес-школы — рассказал Би-би-си, что, по его мнению, проблема отнюдь не только в недостатке образования, но и в росте социального расслоения монополистов. По словам Стиглица, на протяжении последних 15 лет даже у обладателей дипломов о высшем образовании доходы стоят на месте.

«Реальная проблема состоит в том, что правила игры составлены на благо монополистов, руководителей корпораций», — утверждает профессор, подчеркивая, что сегодня директор крупной компании может получать, грубо говоря, в 300 раз больше рядового работника, тогда как раньше эта разница была 20−30-кратной. Никакой рост производительности труда, по словам Стиглица, не оправдывает подобного изменения в соотношении доходов.

Для отражения расслоения общества используется такой статистический показатель, как коэффициент Джини. Средний размер коэффициента Джини в странах ОЭСР составлял 0,32. Наиболее высокий уровень отмечался в Чили — 0,50, что указывает на самое большое неравенство в распределении доходов. Самый низкий показатель — 0,25 — зафиксирован в Дании. Британия на тот момент (в 2015 году) и США находились среди стран с наиболее высоким коэффициентом Джини — 0,35 и 0,40 соответственно.

Один из авторов доклада, Марк Пирсон из ОЭСР сказал Би-би-си: «Говоря о чрезвычайной концентрации, мы имеем в виду не только лишь одни доходы. Если посмотреть на общее благосостояние домохозяйств, то можно увидеть, что наиболее бедные 40% населения в богатых странах обладают лишь 3% всех богатств, в то время как в руках наиболее зажиточных 10% находится более половины всего благосостояния».

«Таким образом, мы видим, что и доходы, и богатство оказываются чрезвычайно сконцентрированы. Это означает, что во многих обществах нет равенства возможностей, и это тормозит наш рост», — резюмирует исследователь.

Несложно догадаться, что с укреплением в последние годы экономических позиций монополий в мире, а вместе с ним и грядущего экономического кризиса, неравенство в обществе только нарастает. А, судя по новой инициативе Европы, связанной с введением «налога на мясо», Евросоюз не намерен открывать рынок России, теоретически способной покрыть дефицит животноводческой продукции в силу наличия необходимых для ее производства ресурсов, и готов утолить искусственным мясом голод бедствующих, недовольство которых существующим положением дел с каждым днем только нарастает. И это несмотря на все публичные разговоры представителей Евросоюза и призывы к устранению социального неравенства и снижению «аппетитов» монополий.

Возвращаясь к публикации «научных» экспертов, отметим, что дальнейшие их утверждения с учетом приведенных нами фактов циничны и бесчеловечны. По их утверждениям, тот самый мировой рынок производства мяса, рыбы, морепродуктов, яиц, который ежегодно прирастает на 10% якобы за счет роста доходов населения развивающихся стран, является прекрасным местом для внедрения новых биотехнологий производства мяса, лидерами которых стали Нидерланды, США, Израиль и Япония. За последние пять лет началась эра коммерциализации «мяса из пробирки» — по меньшей мере три десятка производителей уже готовы выйти на рынок. То ест, до конца текущего года, имеется в виду 2020 год, биотехнологическое мясо может появиться на полках супермаркетов.

По данным издания «Наука — наше всё», исследования по разработке технологии по производству мяса без использования животных два десятилетия назад начали проводить в НАСА. Их цель была проста: колонизация космоса невозможна без еды. К слову, что и требовалось доказать: безусловно, под космосом имеется в виду далеко не космос — кормить в космосе попросту некого! Так вот, далее пишет издание, колонизаторы, но я бы сказала глобализаторы — они же монополисты, должны иметь способ выращивать мясо, не имея животных. Однако инициативу НАСА перехватили ученые из Университета Маастрихта (Нидерланды), которые начали исследования в 2006 году и уже в 2009-м объявили о полной разработке технологии выращивания свинины «в пробирке», а в 2013-м состоялась их знаменитая презентация с публичным приготовлением и дегустацией гамбургеров с биотехнологическим мясом. Кроме свинины, производители предлагают довольно широкий и даже экзотический ассортимент биотехнологического мяса. Есть курятина и говядина, проекты в этом направлении активно развиваются в Израиле, что связано с религиозными особенностями региона. Также производителями из США предлагается мясо индейки и утки. Сразу несколько проектов в США направлены на выращивание биотехнологического филе разнообразной рыбы.

Показалось, или действительно мы видим взаимосвязь первопроходчиков в разработке искусственного мяса с инициативой Европы по введению «налога на мясо»? Ведь именно Нидерланды стали одним из основателей Европейского союза, приложивших усилия к европейской интеграции. Возникает соответствующий вопрос: настолько ли уж экологи Европы заинтересованы в продвижении инициативы по введению «налога на мясо», сколько в ней могут быть заинтересованы именно нидерландские разработчики мяса из пробирки?

Как бы там ни было, но для России в этом случае открываются перспективы по развитию животноводства и привлечению жителей Европы, не желающих питаться мясом из пробирки. Если мы не воспользуемся этим шансом, помимо засилья так называемых молочных продуктов с использованием растительных жиров, нам грозит засилье еще и европейского растительного мяса. К такому выводу приходит и издание РИА Новости, предполагающее, что европейская инициатива может сослужить России хорошую службу — создание новой ниши, «мясного туризма», для обеспеченных европейцев, измученных налогами и выступлениями Греты Тунберг по телевизору, что станет неплохим источником будущего пополнения российского бюджета.