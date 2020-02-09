Происходит это потому, что 10 лет назад тогдашний президент Медведев, вопреки всем возражениям военных, экономистов и дипломатов, стал инициатором, а затем и ратифицировал Договор о разграничении морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане между Россией и Норвегией. В присутствии его и премьера Норвегии Йенса Столтенберга министры иностранных дел двух стран скрепили документ своими подписями. Того самого Столтенберга, который сегодня возглавляет НАТО и является одним из главных и неутомимых антироссийских дятлов Европы. Медведев в свойственной ему напыщенной манере назвал договор «прорывом в российско-норвежских отношениях». Кстати, в Норвегии требуют, чтобы договор называли «Договором о Свальборде», заменяя международное название архипелага сугубо норвежским, приучая международное сообщество к норвежскому статусу островов.

Траурное 100-летие

Напомню, до начала ХХ века острова считались terra nullius — ничейной территорией, лишенной какого-либо государственного статуса. Это был удивительный юридический казус. Инициировала процесс институционализации Шпицбергена Норвегия, претензии которой на северный архипелаг были совершенно не очевидны. Ранее из норвежцев на Шпицбергене бывали только Амундсен и Нансен и то — проезжая мимо в сторону Северного полюса. То есть никаким постоянным норвежским присутствием архипелаг Шпицберген отмечен не был. Независимость самой Норвегии была провозглашена только в 1905, и она тут же принялась за расширение своей территории любыми способами. Например, кроме Шпицбергена, Норвегия претендовала и претендует до сих пор на крошечные территории в прямо противоположном конце мира, в Антарктике (!!!) — острова Буве, остров Петра Первого и Землю королевы Мод. До сего дня Норвегия в одностороннем порядке объявляет остров Буве своей «заморской территорией», что не помешало ЮАР и Израилю в сентябре 1979 года провести в этом районе испытание своей атомной бомбы.

В 1920 году, чтобы устранить юридический казус terra nullius, в Париже открылась международная конференция по Шпицбергену.

Разрешение юридического казуса закончилось созданием нового. За Норвегией был признан суверенитет над Шпицбергеном, но за СССР сохранено право неограниченной хозяйственной и экономической деятельности здесь. На островах сложилось как бы двоевластие. В Лонгйире действуют норвежские законы и норвежская администрация, а на Западном Шпицбергене — российская. А вот разделить шельф тогда так и не удалось. Каждая из стран предлагала свою формулу раздела. И спор этот продолжался больше сорока лет, что не мешало обеим странам вести здесь экономическую деятельность, пока точку в этом споре не поставил Медведев.

Какой же «прорыв» мы получили в результате этого договора?

Президент Медведев одним росчерком пера подмахнул бумагу, которая лишает нашу страну примерно 90 тысяч квадратных километров и 300 000 тонн рыбы ежегодно. Согласно договору, Россия отдала Норвегии половину спорной акватории (около 175 тыс. кв. км). При этом Норвегия де-юре получила полный контроль над 200-мильной зоной вокруг Шпицбергена, где находится один из самых богатых мировых рыбных районов. Договор дезавуировал предыдущее соглашение 1920 года, по которому обе стороны имели равные права на ведение экономической деятельности на Шпицбергене. Теперь формально соглашение действует, но правила рыболовства в этом районе определяет Норвегия, которая, имея, не в пример нам, развитый рыболовный флот, постоянно ограничивает наше рыболовство в этом районе, запретив «устаревшие» способы ловли, которыми пользуются наши рыбаки. И никаких мер воздействия на Норвегию у нас теперь нет! В договоре ясно прописано, что за линию раздела «юрисдикция России не распространяется», то есть к западу от линии раздела распоряжается только Норвегия.

Christopher Michel Шпицберген

Зато в договоре были очень чётко оговорены условия разработки углеводородов в этом районе. То есть интересы «Газпрома» и «Лукойла» соблюдены. Кто бы сомневался! Осталось только поинтересоваться у Медведева, сколько процентов акций «Газпрома» осталось у него со времён работы в этой управляющей Россией компании? Но и здесь Медведев совершенно бездарно провалил интересы России. Потому как, «договорившись» с норвежцами об условиях работы нашего ТЭКа в этой зоне, он, отмахнувшись от экспертов, передал вместе со спорными территориями и самые перспективные для добычи энергоресурсов районы — так называемый «шпицбергеновский квадрат», никак не оговорив его особый статус. В качестве «утешительной» погремушки Медведев получил от норвежцев заверения, что российские компании наравне с другим могут участвовать в тендерах на разработку этих территорий. Но обещать, как известно, не значит жениться. В данном случае, правда, наоборот! Норвежцы тут же «женились» на Медведеве и повторяли эту садо-мазо женитьбу на нём с тех пор регулярно, самовольно выделяя лицензионные участки шельфа, как единственная хозяйка Шпицбергена. Таковые скандалы были в 2013, в 2016 и в 2017 годах, когда норвежское министерство нефти приняло решение предложить нефтедобывающим компаниям участок, известный как «Серая лиса», на условиях, фактически выдавивших из тендера большинство российских участников.

И вот теперь — новый скандал. К «юбилею» 1920 года наше посольство в Норвегии выступило с заявлением, что Осло нарушает Договор об архипелаге Шпицберген от 9 февраля 1920 года, заявило посольство РФ в Норвегии. По мнению Москвы, Осло ограничивает права российских компаний на доступ к минеральным ресурсам, а также на разработку углеводородных месторождений. Такая вот предпраздничная дружеская обстановка сегодня между Россией и Норвегией! А виновник этого противостояния, сдавший интересы России за дешёвый пиар «миротворца», пересел сегодня в уютное кресло заместителя председателя Совета безопасности…