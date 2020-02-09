Начавшаяся в Европе массированная фальсификация истории Второй мировой войны, попытка приравнять Россию (СССР) к агрессивной Германии 1933−1945 годов, а Сталина — к Гитлеру наконец-то вызвала противодействие в России на государственном уровне. Сам Президент России заявил, что он пишет по этому поводу статью — разоблачение фальсификаторов.

Медаль СССР «За победу над Японией», 1945

Для придания объёмности президентскому труду предлагаю дополнительный материал о высокопоставленных отечественных фальсификаторах истории, объективно помогающих фальсификаторам зарубежным, в частности, японским.

Как известно, современная Япония не признаёт итоги Второй мировой войны применительно к Курильским островам, перешедшим к Советскому Союзу в соответствии с ялтинскими договоренностями США, Великобритании и СССР от 11 февраля 1945 года и в результате нескольких десантных операций советских войск в августе — сентябре 1945 года.

Ревизия итогов войны зашла настолько далеко, что в 2009 году Япония ЗАКОНОДАТЕЛЬНО (!) объявила острова Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду, входящие в состав Сахалинской области Российской Федерации, японской территорией.

Россия перед лицом неприкрытой агрессии не стала разрывать дипломатических отношений с Японией, а, наоборот, даёт этой стране преимущества в хозяйственной деятельности на Курильских островах, прикрывая эти преференции словечком «совместная». При этом моральный ущерб выводится за скобки бизнес-проектов.

Однако в Сахалинской области, образованной в 1947 году за счёт приращения землями южного Сахалина и Курил, к гордости за страну относятся по-другому.

Многие годы общественность области, а под ее давлением и Сахалинская областная Дума, пытаются вернуть в общероссийский календарь праздник — День Победы над Японией.

В апреле 2019 года Сахалинская областная Дума в очередной раз внесла в Государственную Думу Федерального Собрания соответствующий законопроект.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 1 и 11Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», касающиеся статуса даты, связанной со 2 сентября 1945 года.

Советские солдаты с трофейными японскими знамёнами. 1945

Вместо памятной даты «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», введенной в 2010 году, предусматривается ввести новый день воинской славы «2 сентября — День Победы во Второй мировой войне (1945 год)».

Толерантнее вроде уж и некуда. В соответствии с правительственным заповедно-ласковым отношением к Японии, авторы убрали из проекта слова «Победа над Японией», оставив неизвестным, а кого же тогда в 1945 году наша страна победила?

Согласились законопроектанты и с предложением Б. Ельцина 1998 года о переносе даты празднования с 3 сентября (как это было в советский период) на 2 сентября. Уловили авторы антисоветский ветер, дующий и из правительственных заключений на предыдущие законопроекты и из практических действий руководства страны, то драпирующего Мавзолей на Красной площади в День Победы, то снимающего боевые награды с участников парада Победы, то демонстративно сидящего перед марширующими военными, как будто это не военный парад, а представление для кучки отдыхающих.

Напрасные, унизительные и ущербные уступки!

Правительство Российской Федерации в Заключении от 22 июля 2019 года на законопроект указало, что законопроект не поддерживает и считает, что «принятие решений по установлению дней воинской славы и памятных дат России, связанных с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества, должно сопровождаться публичным обсуждением с учетом профессионального мнения специалистов в области истории и культуры. Информация о результатах такого обсуждения в прилагаемых материалах к законопроекту отсутствует».

Подписал Заключение Заместитель Председателя Правительства — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации К. Чуйченко. Ныне (с 20 января 2020 года) он назначен министром юстиции Российской Федерации.

Government.ru Константин Чуйченко

Как абстрактное требование, тезис о необходимости общественного обсуждения проектов новых праздников совершенно верен. Но применительно к окончанию Второй мировой войны это звучит как издевательство!

Именно так («По форме правильно, а по существу — издевательство») характеризовали аналогичные ситуации руководители нашей страны (В. Ленин — 21 мая 1921 года на 10-ой Всероссийской конференции РКП (б), В. Путин — 4 мая 2017 года на заседании Госсовета).

Заместитель председателя Правительства России по должности и образованию обязан знать, что по этому поводу сказал и уже сделал руководитель правительства страны.

2 сентября 1945 года Председатель Совета народных комиссаров (СНК) СССР (так тогда называлось Правительство) И. В. Сталин выступил с Обращением к народу. Вот что в нём говорилось.

В этом же номере газеты опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 3 сентября ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ над Японией» от 2 сентября 1945 года. Вот его текст:

Совнарком СССР предложил в этот день всем государственным учреждениям 3 сентября в день всенародного торжества — ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ над Японией — поднять на своих зданиях государственный флаг.

И Обращение и Указ о Дне Победы над Японией вызвали всенародный восторг, свидетельствовавший о консенсусе общества и государства в оценке этого события.

Наконец 30 сентября 1945 года государство учредило медаль «За Победу над Японией». Ей награждено более 1,8 миллиона человек.

В свете вышеизложенного спрашивается, о необходимости какого обсуждения «специалистов в области истории и культуры» пишет в своем демонстративно ревизионистском Заключении г-н К. Чуйченко при наличии действующих государственных решений и их всенародного одобрения?

Если он не знает о наличии этих документов — это признак профессионального невежества.

Советский морской десант. 1945

Если он их сознательно игнорирует, то это нарушение Конституции Российской Федерации, пункт второй раздела второго («Заключительные и переходные положения») которой прямо указывает, что правовые акты, действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации.

При любом варианте ответа логичен вопрос о соответствии г-на Чуйченко своей должности ввиду опасной исторической «забывчивости».

Неужели г-н Чуйченко всерьёз считает, что российская государственность начинается с него, а с предшествующей историей Отечества можно не считаться? Если да, то это просто диагноз…

Вред от такого Заключения Правительства многообразен. Фактически оно стало определяющим сигналом для соответствующих Комитетов Государственной думы, назначенных соисполнителями при рассмотрении законопроекта.

Военные, собранные в профильном Комитете по обороне Государственной думы, по привычке «взяли под козырёк» и со ссылкой на Заключение Правительства 4 декабря 2019 года подготовили предложение об отклонении законопроекта. Стадная покорность победила знания и совесть?

И эти люди учились еще в советских военных вузах, где изучали значение Маньчжурской стратегической операции, Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций! Неужели им не стыдно!

Позорный «подарок» стране перед 75-летием Победы над Японией.

Хотя Совет Государственной думы 15 января 2020 года отложил рассмотрение законопроекта, топор над несомненным днём воинской славы остается занесенным.

Полагаю, что хватит прятать голову в песок, низко кланяться то на Запад, то на Восток и начать практическую борьбу с фальсификацией истории сначала в России.

Естественным для такого начала должна стать не статья главы государства, а его Указ об увольнении министра юстиции за неуважение к отечественной истории и Указ о порядке празднования 3 сентября Дня Победы над Японией.

Ждём.

Южно-Сахалинск