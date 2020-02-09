Действия украинского президента Владимира Зеленского в первые дни после гибели украинского самолета в небе Ирана 8 января были по-настоящему рациональными и взвешенными. Как бы ни ярились оппоненты главы государства, обвинявшие власть, что она «пасет задних» и что, мол, «Канада и США уже признали ракетный удар, а мы все молчим», Зеленский грамотно уходил от бездумного следования американским версиям, заявляя, что «версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной» (10 января). Хотя, как убеждал он несколько дней спустя (24 января) израильский «9 канал», о ракете он знал уже на следующий день.

Иран

Но поспешные заявления не делались, и это было совершенно разумно, поскольку даже первые «артикуляторы» ракетной версии — премьер Трюдо и президент Трамп — не спешили давать политические оценки, не исключая предположения, что атака была «непреднамеренной». А Зеленский совершенно правильно просил носителей информации (США и Канаду) дать ему дополнительные доказательства.

LLBG Spotter Украинский самолёт за 2 месяца до катастрофы

В итоге 11 января Иран признал свою вину в гибели украинского «Боинга» — и по времени это был блестящий результат. Ведь вспомним: сама Украина признала свою вину в гибели Ту-154М авиакомпании «Сибирь» (4 октября 2001 года) лишь спустя 9 дней после трагедии.

Но вот не прошло и месяца, как Зеленский делает новое заявление: 2 февраля, в интервью агентству ТСН он заявил, что «иранская сторона знала с самого начала, чтонаш самолет сбила ракета, это им было известно уже на момент сбивания». «Высокопрофессиональным» украинским СМИ этого хватило для предположения, что был кто-то, кто «успокоил, больше ракет не будет» (видео: 5:28 — 5:37). Фактически это обвинение в убийстве, в осознанном применении ракет «кем-то», который знал порядок запуска ракет.

Основанием президентского заявления была публикация каналом «1+1» записи переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании «Асеман Эйрлайнз», летевшим из Шираза. Пилот наблюдал и пуск ракеты, и взрыв. Точнее — считал, что наблюдал именно это. По версии иранской стороны, опубликованной ИРНА, «летный экипаж Aseman был опрошен для того, чтобы сослаться на слово «ракета», чтобы уточнить их наблюдения» и «проанализировав доказательства и замечания, сделанные членами экипажа, эксперты пришли к выводу, что причиной аварии стал пожар в двигателе и взрыв внутри самолета».

Версия Ирана малоубедительна, поскольку не связывает пожар в двигателе с ракетной атакой. Но Иран далеко, а вот здесь, в Украине, хочется спросить Зеленского: господин президент, кто Вас за язык тянет? И кто «спускает» служебную расследовательскую информацию в медиа-унитаз?

Ведь, во-первых, о ракете «на момент сбивания» было известно не «иранцам», а конкретному экипажу иранского самолета, который выдвинул ракетную версию, но не был в ней убежден.

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

Во-вторых, эта информация была добыта не усилиями доблестных спецслужб, а «вместе с некоторыми другими документами была передана юридическому представителю Украины на основе обычной рабочей процедуры, которой следуютмногонациональные экспертные делегации». А это означает, что иранцы не боятся ее обнародования и готовы к любой дискуссии по содержанию записей. Более того, нельзя исключать, что персы (чья история военных и дипломатических хитростей насчитывает около трех тысяч лет) использовали эту запись, как «ловушку для дурака». А Киев с размаху туда угодил.

Потому что, в-третьих, 5 января, через трое суток после украинского демарша, Иран заявил о своем ожидании, что «все стороны избегут политизирования воздушнойкатастрофы и создания препятствий для его технического и экспертного процесса». И теперь Тегеран имеет все основания исключить Украину из процесса расследования, как «политиканов» и «препятствующих».

А это означает, в-четвертых, что «черных ящиков» сбитого украинского самолета Киев не дождется. Хотя, может быть, это и к лучшему: постулат о том, что Иран, в отличие от Киева, не имеет технологических возможностей для расшифровки бортовых самописцев уже вызывает искренний смех технических экспертов. У персов уже пять лет на вооружении стоят «Саджилы», способные на четырех скоростях звука нести полторы тонны смерти на расстояние 2,5 тысяч километров. С расшифровкой не самой свежей модели Боинга эти специалисты, как-нибудь, справятся.

И, наконец, пятое. Своим демаршем Украина обидела персов. А ведь Иран, как и подавляющее большинство государств ближневосточного региона, — это авторитарный режим. А значит, обладающий приматом не только политики, но и идеологии над экономическими интересами. Кроме того, Иран — это лидер шиитского мира, а значит в авторитете для Ирака, Сирии, Ливана, Афганистана. И весомый голос в странах Большого Леванта, включая Египет.

И в то же время Иран — это одна из совсем немногочисленных стран, с которыми Украина имеет положительный торговый баланс: плюс 133 миллиона по итогам одиннадцати месяцев прошлого года. А Большой Левант — это один из еще менее многочисленных планетарных регионов, в торговле с которым Украина имеет положительное сальдо. Кроме Леванта, есть еще Магриб (Северо-Западная Африка) да Индостан, но и там персидских шиитов несколько побаиваются. Иными словами, обида, нанесенная Ирану, может совсем неожиданно отозваться, в том числе и экономическими потерями.

Вопрос: оно того стоило? Ведь история гибели украинского самолета уверенно шла к суду над исполнителями, приговору и компенсациям пострадавшим. Она и сейчас туда идет. Вот только с государственными компенсациями теперь могут быть сложности. Ведь они, в отличие от страховок и претензий к авиакомпаниям, являются «актом доброй воли», если так позволено называть действия государства-виновника.

Так что: сидел бы лучше Зеленский и учил средневековых персидских (иранских) поэтов.

«Молчаливо сидящий в углу, прикусивши язык,

Лучше тех, кто язык за зубами держать не привык».

(Саади Ширази, XIII век)