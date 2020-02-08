Уважаемый Василий Юрьевич! С 7 по 10 февраля Ростовская область принимает полуфинал конкурса «Лидеры России». Как Вы оцениваете полезность конкурса, который выдержал уже два сезона? И какие отличия видите в третьем сезоне?

Kremlin.ru Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Ростов-на-Дону окружной полуфинал проводит уже в третий раз, и это уже традиция — добрая и нужная. Жителей Дона всегда отличали энергичность, инициатива, настойчивость в достижении целей. С каждым годом растет активность участия управленцев из донского региона. Если в первом сезоне от Ростовской области было подано свыше 4,5 тысячи заявок, то в нынешнем — уже 5680 заявок. За два года интерес вырос практически на четверть.

Это и понятно, «Лидеры России» дают не только новые знания, контакты, причем, по всей стране, драйв конкуренции ради обучения у лучших управленцев. Стать полезным при выполнении важных задач, такая мотивация сильно заряжает. А мотивированные, хорошо образованные специалисты, безусловно, нужны Ростовской области.

Важно, что конкурс развивается, реагирует на актуальную повестку. Появляются новые специализации — по финансам и технологиям, науке, здравоохранению. Усилена проектная составляющая. У участников есть возможность запускать социальные инициативы уже во время дистанционных отборов. При этом сохранена прозрачность соревнования, в т. ч. дополнительное тестирование (ре-тесты), система всесторонней оценки лучшими специалистами на очных этапах. Считаю это правильным.

Какие площадки задействованы в Ростове-на-Дону для проведения полуфинала?

Нынешний полуфинал, как и прошлогодний, пройдёт на площадке конгресс-отеля «Дон-Плаза». Три дня 332 участника будут проходить «огонь, воду и медные трубы» — очные испытания, мастер-классы, обмен опытом, соревноваться друг с другом. А мы будем, конечно, «болеть» за донских участников.

Несколько участников конкурса «Лидеры России» прошлых лет — Юрий Лескин, Анатолий Рачков, Антон Алексеев, Игорь Бураков — получили высокие должности в органах законодательной и исполнительной власти Ростовской области. Один из победителей конкурса — Антон Сериков — руководит направлением по работе с партнёрами президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проводится ли в Ростовской области отдельный конкурс по отбору потенциального кадрового резерва для органов власти региона по типу всероссийского конкурса «Лидеры России»?

Ростовская область ежегодно входит в ТОП-10 регионов России по количеству заявок, а также в ТОП-6 по количеству полуфиналистов. У нас было 95 полуфиналистов в первый сезон, 85 — во второй, и 101 вышли в полуфинал в третьем сезоне. В финал за два сезона вышел 21 представитель области, а победителями стали пятеро.

Так что рассчитываем на новые победы.

Конкурс позволил по-новому взглянуть на процесс формирования государственной кадровой политики — сделать его более системным, открытым и конкурентным. Участники предыдущих сезонов сегодня успешно работают на различных должностях региональной и муниципальной службы, Законодательного Собрания Ростовской области.

Конечно, в регионе сформирован свой кадровый резерв. В его состав сегодня входят 453 руководителя различного уровня, из них 42 человека в минувшем году были назначены на руководящие должности. Как видите, это вполне рабочий инструмент.

Но есть у нас и своя инициатива, которая реализуется на Дону уже 10 лет — «Институт молодых исследователей». Он нацелен на привлечение перспективных специалистов на госслужбу. Участвовать в этом проекте могут «отличники», как выпускники, так и студенты последних курсов вузов, в возрасте до 30 лет. По итогам отбора комиссия определяет победителей и «резервистов», которые направляются в органы власти для трёхмесячной практики. И дальше уже идёт профессиональная «притирка».

В итоге, если стороны остались довольны, на государственной или муниципальной службе со временем появляется новый специалист. В проекте за 10 лет победили 111 человек, 55 человек работают в органах власти и подведомственных учреждениях.

Кстати, Минтруд России пару лет назад признал наш опыт лучшей кадровой практикой на госслужбе в стране и отметил дипломом МГУ имени М. В. Ломоносова.

Очередной конкурсный отбор «Института молодых исследователей» проходит с 3 по 25 февраля этого года.

Расскажите о лучших проектах «Сердце лидера» в Ростовской области.

Эта инициатива появилась в конкурсе с прошлого года. И принесла стране более 1000 различных социальных проектов.

Например, продолжает своё развитие проект, который направлен на создание в удалённых районах области спортивных современных залов для бесплатных занятий единоборствами. Автор проекта — финалист конкурса Олег Чаусов. Благодаря этой инициативе сегодня в этих залах занимается уже более 250 детей. Воспитанники занимают призовые места на соревнованиях различного уровня, являются членами сборной Ростовской области по боксу. В этом году планируется открыть ещё 5 новых таких залов.

Отдельным призом на финале «Лидеров России» был отмечен проект «Ступени успеха» полуфиналиста конкурса Александра Нечушкина. Проект касается создания интеллектуальных игр для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Донские финалисты успешно реализовали акции по сбору донорской крови, по пошиву одежды для детей с ограниченными возможностями здоровья, ряд других полезных для общества и экономики идей.

Чего Вы хотели бы пожелать участникам полуфинала, который пройдёт в Ростове-на-Дону?

Твёрдости характера, воли к победе, инициативности и стремления к освоению нового. Эти качества нужны не только для роста личности, но и для развития России, её регионов.

Уверен, у всех участников конкурса есть большой потенциал. И сегодня каждый из них может проявить его на испытаниях полуфинала «Лидеров России», сделав уверенный шаг в будущее.