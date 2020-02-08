



Равеннская мозаика V века на тему притчи

9 февраля сего года в календаре Русской православной церкви посвящено Неделе о мытаре и фарисее. В славянском языке слово «неделя» буквально обозначает «воскресенье», время «неделания» привычной работы или домашних дел. Церковь вообще в каждый воскресный день призывает верующих оставить все заботы за бортом сознания и прислушаться к очередной истории божественной мудрости. А сегодня она посвящена поучительной притче о мытаре и фарисее.

Прежде, чем перейти к повествованию, нужно немного погрузиться в контекст истории и пролить свет на сущность каждого из описываемых в притче персонажей. Итак, мытарь — это сборщик налогов с населения. Во времена Иисуса Христа Иудея, в которой и происходили описываемые события, находилась под властью Римской империи. Проще говоря, страна была оккупирована. Мытари же собирали налоги в пользу римлян-оккупантов, выступая неким синтезом и налоговиков, и рэкетиров. Среди иудеев сборщики податей были крайне презираемы, а общение с ними считалось, ни больше, ни меньше, грехом. Естественно, в мытари шли далеко не лучшие сыны еврейского народа, что сказывалось и на отношениях с согражданами. Отправляясь на мыт (место сбора податей), сборщики не просто брали установленную налогом сумму сбора, а бессовестно обирали местное население, не разбираясь в уровне достатка и социального положения своих жертв. А поскольку мытари назначались на сбор налогов территориально, а не, скажем, только среди своих братьев по крови, то им приходилось общаться с представителями язычников. У иудеев активное общение с другими народами считалось грехом.

Иерей Максим Массалитин Сюжет притчи о мытаре и фарисее. Мытарь. Роспись стены в притворе храма. Валаамский монастырь, Карелия

Что мы имеем? Мытарь — это человек очень низких моральных устоев, предатель своего народа, рэкетир-вымогатель, запятнавший себя общением с язычниками, в общем, грешник, изгой, которому в лицо могли ничего не говорить, но люто ненавидели в иудейском обществе. Теперь к фарисею. Фарисеи представляли собой религиозно-политическое движение, и буквально их наименование переводится как «обособленные». Среди фарисеев было и иудейское духовенство, и просто набожные граждане. Во времена Христа они не занимали каких-то значимых постов во власти, но пользовались уважением среди простого народа. Фарисеи скрупулезно соблюдали религиозные предписания закона пророка Моисея и к тому же призывали остальных иудеев. Правда, Иисус Христос обличал фарисеев за то, что они настаивали на строгом соблюдении вероучительных правил, при этом сами соблюдали их далеко не так ревностно, как учили простых иудеев. В современном церковном языке слово «фарисей» стало обозначать религиозное лицемерие, показушность и позерство. Как имя духовных авторитетов Ветхого Завета в Новом Завете превратилось в презрительное прозвище? Об этом как раз рассказывает Иисус Христос в знаменитой притче.

Два иудея вошли в храм. Как вы уже догадались, один из них был фарисеем, а второй — мытарем. Оба человека приступили к молитве. Фарисей принялся благодарить Бога за то, что не имеет ничего общего (как он сам считал) с грешными людьми, «грабителями, обидчиками, прелюбодеями» (Лк. 18:11). Напоследок фарисей глянул на стоявшего поодаль мытаря и решил подвести чертой под своей исключительностью. Мол, этот сборщик податей настоящий мерзавец. Не чета мне, человеку Божьему, постящемуся дважды в неделю и регулярно отчисляющему в пользу Ветхозаветной Церкви десятую часть своих доходов. В общем, разговор с Богом у фарисея складывался на явном противопоставлении себя обществу людей неправедной жизни и одновременном восхвалении собственной набожности. А мытарь стоял, судя по описанию, где-то в уголке храма, может быть у входа, за колонной. Он, видимо, осознавал ошибочность выбора собственной профессии и образа жизни. Ему было больно за те раны, которые он причинил своим согражданам, осуществляя с них непомерные поборы. Мытарь не смел поднять глаз по направлению к алтарю, символическому месту пребывания Бога в храме. И сборщик податей от чувства глубокого раскаяния бил себя рукой в грудь и повторял только одну фразу: «Боже! Будь милостив ко мне грешнику!» (Лк. 18:14).

Гюстав Доре. Спор Христа с фарисеями. 1866

Два разных человека с точки зрения общественной оценки: «хороший» фарисей и «плохой» мытарь. В притче Иисус Христос пытается показать, что подлинное содержание человека заключено не в его социальном положении или статусе, а в адекватной оценке себя и своей жизни. Спаситель говорит, что из храма более оправданным, прощенным Богом вышел презираемый всеми вымогатель-мытарь, а не набожный и уважаемый фарисей. Притчу Христос завершает словами: «всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18:14). Спаситель говорит, что наши «понты», которые мы привыкли использовать в обществе, следуя первой части поговорки «встречают по одежке», Богу совершенно не нужны. Он видит нас насквозь и знает как облупленных. Мы можем обманывать людей, притворяясь перед ними добрыми и хорошими, успешными и счастливыми, можем изображать важность и серьезность. Но мы никогда не сможем обмануть Бога. Фарисей пытался продемонстрировать во время молитвы свою «хорошесть», как он привык делать это в обществе людей. Религиозность напоказ, конечно, может достигать цели формирования правильного, нужного человеку имиджа. Но имидж, как известно, ничто, тем более перед Богом.

Показуха — неестественное для человека состояние. Изображая праведность, нельзя стать праведником. Как Правда — одно из имен Бога, так и ложь, лицемерие — Его полные антагонисты. Люди вынужден существовать в тотально несовершенном обществе, где постоянно приходится делать нелегкий выбор в пользу или высоких нравственных принципов, или решения тактических сиюминутных задач. Но Бог — не карающий меч правосудия. Он все понимает. А потому дает человеку время обдумать свою жизнь, изменить образ мыслей, принять для себя новые ценности и убеждения, противоречащие принципам «человек человеку волк» и им подобным. Именно поэтому в христианстве существует важный принцип покаяния. Человек после долгих лет жизни за гранью христианской морали имеет возможность не просто вступить в ряды членов Церкви, но и получить прощение от Бога.

Михаил Нестеров. Великий постриг. 1898

Прощение человека Создателем, согласно христианскому учению, лечит раскаявшегося от последствий совершенных им злодеяний и дает силы начать жизнь с чистого листа. Мытарь — тот самый чистый лист. Бог простил ему поборы и жестокость по отношению к налогоплательщикам, общение с язычниками и предательство своего народа. Господь увидел раскаяние и искреннее желание сборщика податей начать жить иначе. Мытарь понял, что был не прав и в ужасе увидел себя настоящего. В храме на молитве стоял уже не дерзкий, надменный и злой вымогатель, а увидевший себя настоящего несчастный человек. Опустив глаза в пол, нанося себе удары, мытарь, видимо, пытался освободить грудную клетку от тяжелого стеснения, вызванного систематическим совершением несправедливости в отношении других людей. И мытарь ушел прощенным. Возможно, он оставил свое непопулярное среди иудеев, но очень прибыльное ремесло.

Цель приближающегося Великого поста — духовное самосовершенствование через ограничение и серьезную работу над собой. Она просто невозможна честных ответов самому себе на главные христианские вопросы и без искренности перед Богом, Личностью, Которая помогает верующим меняться. Фарисей из притчи формально соблюдал внешние установления, в том числе и пост. Но его отношение к другим людям нивелировало все его религиозную пунктуальность. В христианстве главным принципом была, есть и будет любовь. Она не может подразумевать унижения другого человека и ненависти к нему. Любовь не знает и лицемерия, потому за внешним уважением к другой личности у настоящего христианина всегда стоит искреннее внутреннее чувство. Церковь предлагает нам честно ответить себе самим в это воскресенье: кто я, мытарь или фарисей?