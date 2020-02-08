



Falcodigiada Папа Иоанн Павел II в Пизанской баптистерии

В преддверии столетия со дня рождения папы Иоанна Павла II, которое будет отмечаться 17 мая, председатель Конференции польского епископата Польши архиепископ Станислав Гондецкий обратился к епископским католическим конференциям по всему миру с просьбой поддержать инициативу провозглашения покойного понтифика учителем Церкви и одним из покровителей Европы.

Гондецкий отметил, что «папа Римский из Польши в некоторой степени восстановил в Европе ее забытую за «железным занавесом» часть». Он подчеркнул: «Пятьдесят лет советского господства в Центральной и Восточной Европе означало, что до недавнего времени в менталитете многих людей Европа была только Германией, Францией, Великобританией, Италией и странами Скандинавии. Можно сказать, что Иоанн Павел II вывел из небытия половину Европы — великое и чудесное наследие с такими же культурными и христианскими корнями». Архиепископ также указывает, что Иоанн Павел II постоянно напоминал народам Европы о ее корнях, то есть римском праве, греческой философии и иудейско-христианской аксиологии. «Папа-поляк знал, что нынешний культурный кризис — это мощный призыв мудрого возвращения к общему историческому наследию христианства. В связи с этим святой папа стал истинным учителем Церкви, а в ней — важным хранителем европейских ценностей, которые составляют нерушимый фундамент современной цивилизации», — заключает монсеньор.

Однако, похоже, председатель Конференции католического епископата Польши выбрал не совсем удачный момент для того, чтобы обратиться со своей просьбой. Она если и имеет шанс быть удовлетворенной, то в лучшем случае только наполовину. Можно признать Иоанна Павла II новым 37 учителем Церкви — заслуженным богословом, список которых возглавляет Фома Аквинский. Вопросы есть к польскому папе как потенциальному покровителю Европы. Они появлялись и раньше. Так, в 2016 году во время европейского кризиса с беженцами итальянский католический журналист Луиджи Дженинацци обратил внимание на восточноевропейские государства, среди которых особо выделил Польшу и Венгрию. Сегодня в Варшаве и Будапеште пришли к власти режимы, писал журналист, которые основываются на понятиях «патриотизма», «христианских ценностей», «национального суверенитета». Соответственно, оппозиция, которая выступает против правящих партий, усилиями проправительственной пропаганды, получается, превращается в тех, кто выступает против фундаментальных основ государства и общества. Для демократической Европы это тревожный знак, существует опасность развала Союза.

Истоки сложившейся ситуации Дженинацци видел в борьбе «народов Восточной Европы за освобождение от коммунизма». Элементом ее стало пробуждение националистических настроений среди стран Варшавского договора, а одним из проводников — Иоанн Павел II, говоривший о «теологии народов». Правда, другие католические эксперты считают, что папа-поляк все же «чуть было не стал автором «теологии народов». Но он проповедовал концепцию «нации в семье наций», убедил поляков, что они должны вступить в ЕС, хотя епископы этого и не хотели, говорит Андреа Риккарди, основатель Общины святого Эгидия. Проблема здесь не только в неоднозначном отношении к «теологии народов» польского понтифика в католической среде. В настоящее время фигуру Иоанна Павла II активно пытаются разыграть в политическом пространстве, в том числе и люди, которые выступают против нынешнего папы Римского Франциска. На днях в Риме прошла международная конференция под девизом «Бог, честь, страна: президент Рональд Рейган, папа Иоанн Павел II и свобода наций». Она собрала лидеров из числа националистов и крайне правых. Один из ее круглых столов был посвящен американскому президенту и польскому папе.

LukaszKatlewa Папа Иоанн Павел II и президент США Рональд Рейган. Монумент. Гданьск. Польша

Как считают наблюдатели, Иоанн Павел II более других пап подходит националистам, которые утверждают, что понтифик защищал свою родную Польшу от Советского Союза, защищал христианские ценности в отношении жизни и традиционной семьи. Хотя надо помнить, что одновременно польский папа вел диалог с исламом и благосклонно относился к мигрантам. Поэтому попытки эксплуатации понтифика со стороны отдельных политических сил является поверхностным использованием христианства. И оно прямо противоположно тому, что защищает папа Франциск. Кроме того, Католическая церковь дорожит своей универсальностью и глобальностью. Однако станут ли аргументы защитников Иоанна Павла II убедительными? Ведь сегодня его не только какие-то националисты поднимают на щит, это делает американская дипломатия, которая сводит 30-летние официальные отношения между Вашингтоном и Святым престолом практически исключительно к кооперации между Рейганом и польским понтификом. Как заявляла в прошлом году посол США при Святом престоле Каллиста Гингрич «президент и папа Римский увидели явную необходимость в том, чтобы Соединенные Штаты и Ватикан работали вместе, чтобы отбросить разрушительное воздействие советского коммунизма, которое уже унесло десятки миллионов жизней, и мы в конечном итоге преуспели».

В этой ситуации попытки провозглашения папы Иоанна Павла II одним из покровителей Европы станут восприниматься европейскими католиками как попытка навязать проамериканскую ориентацию как их странам, так и их церковным сообществам. Судя по нынешним настроениям, это будет воспринято ими негативно. Так что, похоже, польскому епископату придется подождать со своими инициативами.