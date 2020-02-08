Чего только не пишут по поводу реформы местной власти. Эксперты и СМИ старательно ищут подвох. Главное их предположение — стремление Владимира Путина сохранить власть с помощью внесения в Конституцию поправок, в результате которых муниципальная власть должна стать частью единой системы управления. Это первая мысль, одолевающая экспертов, которой они разъедают ум народа. Второе предположение и вовсе кажется забавным, мол, подчинение муниципалов вышестоящей власти позволит ей списать свои неудачи и промахи. Не кажется ли странным, что при этом эксперты не сомневаются ни в первой, ни во второй версии своих предположений? Может быть, они предпочитают умалчивать или не замечать отсутствия элементарной логики в подобных утверждениях, согласитесь — проблем, как правило, в муниципалитетах больше, чем в субъектах, и списать свои неудачи на них по определению не получится, так как этот шаг может привести к потере губернаторского кресла.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Российсской Федерации

Думается, Владимир Путин, встраивая в так называемую вертикаль муниципальную власть, в первую очередь заботится не о сохранении власти, а о государственной безопасности. В соответствии со статьей 10 действующей Конституции государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти являются самостоятельными. На встрече с общественниками в Череповце Путин объяснял, что, «по сути, у нас по Конституции муниципалитеты не связаны напрямую с государством, а должна быть единая система власти, чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу. А те, кто работает в муниципалитетах, были связаны со страной и ее интересами». Так вот, встраивание муниципальной власти в единую систему управления — очередной шаг Путина по укреплению государства, так сказать, зачистке деятельности международных дельцов, пытающихся с 90-х годов не просто установить в России свой собственный экономический контроль, но и претендующих на мировое господство. Может, и звучит банально, как «агитка», но факты налицо, и не замечать их — самоубийственно.

Отметим, экономические вертикали в России уже выстроены. Но, как оказалось, стать полноценными участниками мирового рынка и встроиться в мировую экономику у наших холдингов, во всяком случае, у большинства из них, не получилось. У всех на слуху истории, в которых представители России как полноправные участники мирового экономического пирога не нужны. Они нужны лишь как «бесплатное, бесправное и безропотное приложение», не более. И при любой малейшей ошибке там всегда найдут способ поглотить даже слишком уверенного в своих силах российского олигарха, а уж тех, кто не привык создавать бизнес с нуля, — тем более. Вертикаль есть и бюджетная. Ее выстроил Минфин РФ, лишив тем самым большей части доходов и регионы, и муниципалитеты. И, возможно, Минфин как поклонник доллара и приватизации всего государственного имущества в стране сделал это неслучайно. Точнее, всё, что делает Минфин, конечно, делается не зря.

Несмотря на отдельные истории, доносящиеся до федерального центра и просачивавшиеся в СМИ из маленьких дальних уголков России, которые пестрят откровенным беспределом местных властей, непонятно, как эти уголки еще не распродали иностранным инвесторам за гроши. При отсутствии денег и, по сути, отсутствии обязанности преследовать государственные интересы, что допускает действующая сегодня Конституция, думается, эта норма появилась под давлением международных экспертов, муниципальные власти могут себе позволить не только не нести обязательств перед местным населением, распродать всё имущество, но и просто устраивать жизнь городков и районов по своему личному усмотрению.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с представителями общественности. 4 февраля 2020 года, Череповец

Ну чем не пример — нашумевшая на днях история с планами и.о. главы Хангаласского улуса Федора Борисова, которые он озвучил на планерке, о необходимости привлечь заместителей по долголетию и здоровью, духовному развитию и инфраструктуре и, более того, задействовать советников, которые могут работать на общественных началах, то есть бесплатно. Вы когда-нибудь видели людей, готовых работать бесплатно? Разве что под прикрытием главы или и.о. главы, ставить палки в колеса для сбора «подати», что, конечно, не влечет расходов бюджета, но приводит к убыли или оттоку населения! Зачем главе муниципального образования с населением 32,6 тысячи человек, проживающих на территории почти в 25 тыс. кв. км, столько советников? Можно как угодно сегодня расценивать замашки Борисова, но однозначно — похожи они на барские, так сказать: «что хочу, то ворочу». Собственно, делать это позволяет сама Конституция — сегодняшняя. Неудивительно, что народ бежит из муниципалитетов. В существующем правовом поле решить вопрос цивилизованно с юридической точки зрения с зарвавшейся муниципальной властью сложно — губернаторы не справляются, тем самым, порою, незаслуженно получают тумаки от федеральной власти.

Обратите внимание, на прямую линию с президентом всегда поступает очень много вопросов из таких вот маленьких городов. От услышанных историй порою волосы встают дыбом. Помощь в решении проблемы народ просит именно у президента. Президент для народа и последняя надежда, и символ власти, которая в таких случаях в его глазах выглядит как неспособная справиться с проблемами, несмотря на то, что у государственной и муниципальной властей совершенно разные ветви. Но для народа это не имеет значения, люди не вдаются в юридические тонкости, в которых и сами юристы иногда не могут разобраться.

Более того, именно международные финансовые институты с 90-х годов практически насильно предлагали России свои кредиты на реформы в тех или иных сферах, в том числе для улучшения инфраструктуры, в частности ЖКХ. Какие только схемы ни придумывались ради установления контроля над жизнью городов и сел. И сегодня эти инструменты существуют в разных «коробочных» или пакетных предложениях в том или ином виде, реализуемые через те или иные организации, в том числе российские финансовые. Не секрет, что при определенных обстоятельствах главы муниципалитетов, заключая соглашения с инвесторами, могут оставить возглавляемое ими муниципальное образование в лучшем случае просто без штанов, в худшем— довести до самоубийства.

Как же так вышло, что в Конституции оказалась мина замедленного действия? Напомним, действующая сегодня Конституция была принята в 1993 году. Не имея привычки обвинять в чем-либо своих предшественников, Владимир Путин не так давно отмечал, что страна поспешила тогда внести в Основной закон некогда взятые на себя международные обязательства. Кстати, о том, что эти «игры» с международными сообществами могут привести к неприятным последствиям не только Россию, писала доктор юридических наук Парижского университета I Пантеон-Сорбонна Валери Буго, посвятившая себя анализу проблем экономической геополитики. В декабре 2017 года портал «Gеополитика» опубликовал ее выступление на втором коллоквиуме в Кишиневе по экономическим вопросам. Я приведу лишь несколько тезисов ее работы. Вы же можете при желании найти эти материалы и подробно изучить их самостоятельно.

Lesakerfrancophone.fr Валери Буго

Как и во многих других своих статьях, посвященных изучению кризисных явлений в мире, порабощению мировым капиталом целых государств, стирающего их границы, пытающегося установить над политическим — экономическое господство, Валери Буго утверждает, что именно законы являются средством, с помощью которого государства будут либо приближаться к появлению единого мирового правительства, либо бороться с преобладанием экономических аспектов над политической властью.

«Хозяева этой экономической власти, в силу богатства, достигли той стадии, когда они навязывают свои международные институты. К сожалению, вывод состоит в том, что ни один политический орган в настоящее время не в состоянии справиться с этим конгломератом торговцев-банкиров, которые осуществляют абсолютную власть».

Рассуждая о том, как мы дожили до такого положения дел, Буго поясняет, что каста торговцев-банкиров в свое время совершила двойную революцию, приложив, с одной стороны, концептуальные усилия, направленные на ликвидацию политической «власти» на местах, с другой — внедрила в странах учреждения, способные централизовать и управлять денежными массами в обращении.

«Двумя основными инструментами, используемыми экономической властью для выхода до уровня политической, были: во-первых, разработка и распространение принципа «разделения властей» и, во-вторых, создание «центральных банков». Разделение властей, ошибочно представленное как «ограничение» власти, на самом деле является «роспуском» власти».

Внедрение системы ЦБ по всему миру, и наша страна не исключение, позволило централизовать монетарные вопросы в одних руках. Большинство центральных банков мира, из них шестьдесят наиболее крупных, теперь управляются и регулируются Банком международных расчетов — BIS, расположенным в Базеле. Как заявила Валери Буго, наступление Третьего германского рейха произошло именно с помощью финансовых потоков в виде кредитов, проводимых через BIS. Позже система ЦБ была дополнена международными банковскими учреждениями, такими как МВФ и Всемирный банк, во время Бреттон-Вудского соглашения; тем самым создав так называемый международный финансовый порядок.

«Эта финансовая система пользуется поддержкой многочисленных международных, региональных и межнациональных банковских организаций, таких как Международный банк реконструкции и развития (BIRD, 1944 года рождения в Бреттон-Вудсе), Европейский инвестиционный банк (в 1958 году), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, созданный в 1991 году), Банк развития Совета Европы (КСР, созданный в 1956 году)», — говорит Буго, добавляя, что многочисленные банковские и финансовые учреждения благодаря политике процентных займов вводят в зависимость все больше и больше территорий и стран мира, таким образом, усиливая глобальный финансовый контроль государств, скрываемый за политикой «доброй воли» перестраивать и улучшать территории.

Shiny Things Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Если обратиться к материалам судебной практики, опубликованным Верховным судом РФ, например, в 2014 году по результатам споров, связанных с обеспечением жилищных прав граждан в случае признания жилого помещения, либо многоквартирного жилого дома непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, то мы обнаружим немало судебных дел именно по конфликтам, связанным с муниципальными администрациями, где истцы оказываются недовольными результатами решений судов. Но с наличием в статье 10 действующей Конституции РФ, которая дает органам местного самоуправления право на самостоятельное решение вопросов местного значения, в пределах предоставленных законодательством полномочий, суды и не могут принять других решений. И это нужно понимать, довольны вы этим или нет. Пожаловаться президенту в этом случае, конечно можно, никто не запрещает, но получается, что президент или его команда должны либо найти какое-то решение в рамках закона, или переступить через закон, что, в принципе, не допустимо!

Вот отсюда, скорее всего, и появилась необходимость внесения изменений в Конституцию касательно муниципальной власти. Но президент не раз отмечал, что приняты они будут лишь с одобрения народа. Добавлю, хотите дальше жить в среде, создаваемой муниципальными царьками на свой лад, тогда можете и дальше предполагать, что изменения в Конституцию предлагаются для сохранения власти Путина.