Это стало особо заметно в итоговых докладах, которые Наталья Комарова (ХМАО), Дмитрий Артюхов (ЯНАО) и Александр Моор (Тюменская область) представили депутатам региональных парламентов по итогам прошлого года.

Irubikon.ru Последний из губернаторов тюменской «матрёшки» отчитался по итогам работы

ХМАО: «Высоко сижу, далеко гляжу»

Губернатор Югры Наталья Комарова последовательна и чутка к веяниям из центра. Посылом её выступления стало повышение качества жизни населения через улучшение инвестклимата в регионе. При этом особую роль в достижении стратегических целей глава региона отдала муниципальным образованиям: именно от них она ждет инициатив.

О повышении роли муниципалитетов недавно говорил и президент страны Владимир Путин, но связывал это с грядущими правками Конституции, которые и должны предоставить муниципальным образованиям больше возможностей. В связи с этим посыл Комаровой — это пока лишь задел на будущее, реальных возможностей у глав муниципалитетов и их советов пока немного.

Впрочем, планы Комаровой по выравниванию экономики между территориями округа и в целом оказались далеко идущими — как на ближайшую пятилетку, так и на более долгосрочную перспективу. В ее программе звучали такие даты, как 2030-й и даже 2050 год. Так далеко даже правительство страны еще не готово заглянуть. В итоге «дальнозоркость» Комаровой породила массу толкований — в частности, на фоне слухов о ее скорой возможной отставке подобное долгосрочное планирование слишком явно говорит о желании в дальнейшем остаться в губернаторском кресле.

Вероятно, поэтому большая часть предлагаемых губернатором ХМАО решений ориентирована на получение одобрения Москвы. Даже в планах на краткосрочный период обозначены совершенствование мер и механизмов, применяемых для достижения национальных целей и проектов. В этом опять видится перекличка с посланием президента. Возможно, такой подход принесет очки от главы государства, но непонятно отношение к этому самих югорчан, которые не увидели в нарисованных Комаровой перспективах региональной конкретики.

Gov.admhmao.ru Наталья Комарова

Тюменская область: «Ребята, давайте, жить дружно»

Фраза «Тюмень — лучший город Земли» произносится тюменцами с гордостью. «Яндекс» по запросу «Тюмень» в числе первых вариантов поиска выдает — «Тюмень — стоит ли переезжать?». Регион за последние годы добился очевидных успехов, а его губернатор Алесандр Моор входит в число лучших руководителей российских регионов.

Тем не менее Моор не скрывает, что несмотря на хорошие заделы, для дальнейшего эффективного развития Тюменская область сейчас нуждается в поддержке ближайших соседей.

Рост бюджетных доходов в области пока заметен. Однако в текущем году, по мнению главы региона, «необходимо искать новые ресурсы для роста». Одну из наиболее вероятных перспектив Моор видит в «повышении дружелюбности инвестиционного климата с ближайшими соседями — Ямалом и Югрой».

Ямало-Ненецкий автономный округ действительно становится сегодня одной из точек роста российской экономики в связи с крупными проектами, связанными с Северным морским путем и Северным широтным ходом. Участие в них предприятий Тюменской области обсуждалось неоднократно и должно придать динамику развития предприятиям региона.

Еще губернатор Тюменской области заявил о поддержке научных исследований, руководить которыми будут ведущие ученые.

— Мы планируем дать старт программе мегагрантов для привлечения выдающихся ученых… Основные критерии — создание команды молодых исследователей не менее 15 человек, количество научных публикаций и определенный период времени пребывания в России, — пояснил Александр Моор.

Помимо этого, губернатор Тюменской области ориентировал местные элиты на «вторую волну модернизации». Однако после слов для инвесторов, чиновников и местных элит, конкретных посылов для простых людей Моору явно не хватило. Им придется удовлетвориться стандартным: если будет больше инвестиций, то и жителям региона станет лучше.

Gubernator.admtyumen.ru Алесандр Моор

ЯНАО: «По стопам президента»

Свой отчет о проделанной работе последним из губернаторов «матрешки» представил Дмитрий Артюхов.

Глава Ямала, где сегодня реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты страны, преобладающее внимание уделил социальному блоку, который традиционно стал самым значимым. Здравоохранение, дороги, строительство жилья — эти же задачи в числе приоритетных глава региона озвучивал и в 2018 году.

В течение 2019 года жители округа могли убедиться, что региональная власть уделяет этим вопросам приоритетное внимание. Поездку Артюхова за рулем по дорогам региона до сих пор вспоминают даже за пределами Ямала. За это время губернатор не только лично принял у автодорожников каждый километр построенных трасс, но и встречался с людьми, решал проблемы долгостроев, обеспечения больниц, ремонта школ. За каждой цифрой отчета о том, что уже удалось достигнуть за год, жители округа видят конкретное участие самого Артюхова.

В своем выступлении губернатор в большей степени акцентировал внимание на планах развития социальной инфраструктуры округа. До конца 2020-го на Ямале появится более 4,5 тыс. мест в детских учреждениях; 1,2 тыс. из них — в ясельных группах — благодаря открытию 22 детских садов. Полностью заменят два фельдшерско-акушерских пункта, еще три будут капитально отремонтированы. Через два года будут введены в эксплуатацию шесть участковых больниц, две подстанции «скорой помощи». В округе запущены несколько жилищных программ для бюджетников и молодых семей.

Yanao.ru Дмитрий Артюхов

Главный посыл выступления губернатора ЯНАО оказался прост: «жизнь на Ямале должна быть комфортной для людей». В прошлом году на Ямале был разработан комплекс мер по социальной поддержке населения, который был дополнен согласно новым поручениям президента. В ЯНАО в первом из регионов России подготовлен проект регионального закона о выплате пособий для ребенка от 3 до 7 лет. Округ с начала года увеличил региональный материнский капитал с 350 тыс. до 500 тыс. рублей.

На этот раз ямальский губернатор в своем выступлении отошел от традиционных общих мест и большой повестки, не так много места было уделено глобальным планам и завлечению инвесторов — акцент был сделан на многодетных семьях, детях дорогах, стройках, учителях и врачах, что и составляет благополучие жителей региона. В итоге именно у Артюхова аудитория его выступления оказалась значительно больше, чем присутствовавшие депутаты регионального Заксобрания.