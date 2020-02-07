В Грузии возобновились антиправительственные выступления. Они были приостановлены в декабре в связи с праздниками. Встречи лидеров политических партий с представителями Бидзины Иванишвили не принесли покамест никаких результатов. Невзирая на обращения со всего мира, грузинский олигарх не готов идти навстречу.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

Напомним, что в июне управляющий Грузией Бидзина Иванишвили пообещал народу провести в парламенте конституционную реформу, чтобы все 150 депутатов парламента избирались пропорционально по партийным спискам. Более того, президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала с трибуны ООН реформировать электоральную систему. Однако в ноябре электоральная реформа была провалена в парламенте присными Иванишвили.

С тех пор Грузия находится под гнетом недовольства Евросоюза и США. Несколько американских конгрессменов даже заговорили о возможных санкциях против Бидзины Иванишвили. С Капитолийского холма постоянно направляются в Тбилиси письма с озабоченностью текущими делами в Грузии. Есть определенные правила игры, которые не принято нарушать в международной политике. Если лидер страны публично дает слово своим согражданам, а затем нарушает его, трудно рассчитывать на понимание даже со стороны тех, кто привык поддерживать его.

41.ge Бидзина Григорьевич Иванишвили

Управляющий Грузией Бидзина Иванишвили не тратил времени и средств на работу в Вашингтоне или в Брюсселе со своими западными партнерами. Зато исправно встречался с послами США и других ведущих западных государств.

Надо сказать, что вплоть до недавнего времени тактика «решения проблем на месте» работала достаточно исправно. Грузия продолжила политику резкой критики России на всех международных форумах. При этом экономические связи с Россией несколько окрепли. Но главное, что Иванишвили не решался на прямой диалог с Москвой. Этим демонстрировал приверженность старому курсу политики, начатой Шеварднадзе и доведенной до военного накала Саакашвили. При некотором смягчении в торговых отношениях с Россией, никаких сущностных перемен не наблюдалось за все годы правления «Грузинской мечты». Пришедшее на смену Саакашвили правительство тоже отказывалось от прямых переговоров с Россией.

Следует непременно подчеркнуть, что за последние годы отношения между гражданами обеих стран заметно укрепились. В Грузии начали обращаться к русскому языку не только изучавшие его в школе люди старшего и среднего поколения, но и молодежь. Это связано с громадным наплывом российских туристов и с желанием молодых грузин общаться со своими сверстниками из России и других бывших стран СССР. Русский язык остается главным средством общения между грузинами и украинцами, например.

Знаменательно, что нынешняя волна протестов не носит вовсе антироссийского характера. Если июньские демонстрации были полны выплесков русофобского характера, то новая волна вовсе не касается темы конфликта с Москвой. В протестное движение вошли практически все политические партии, кроме правящей «Грузинской мечты». Они изначально договорились, что ограничат свои требования выполнением обещания о введении конституционной реформы. Даже непримиримые в прошлом противники сближения с Россией, такие как Гига Бокерия и Давид Бакрадзе, приняли позицию лидера «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе о том, что все разногласия надо отложить на предвыборную кампанию в парламент, а покамест целесообразно сосредоточиться на требовании о проведении электоральной реформы.

Parliament.ge Грузинский парламент

Если нынешняя тенденция продолжится, то мы увидим сдвиги в грузино-российских отношениях. Временный отказ оппозиции от враждебной риторики не означает революции во взглядах, но указывает на общую тенденцию.

Десятилетняя тактика Саакашвили-Иванишвили отказа от прямых переговоров с Россией не принесла никакой льготы ни гражданам Грузии, ни самой ее власти. В то же время фетиш «НАТО придёт» становится, очевидно, сдувшимся шаром надежд.

Самое время задуматься о смене прозападного курса на многовекторный. Геополитическое расположение Сакартвело делает неизбежным умелое балансирование между разными региональными интересами с сохранением собственного суверенитета. Хочется надеяться, что последние события поспособствуют ускоренному осознанию правящим классом Грузии новой реальности. Чтобы укрепить свою страну и решить ее внутренние и внешние проблемы во благо всему региону Кавказ.