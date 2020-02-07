«Диана и Стёпа спят вместе»: алтайский детский дом вновь оскандалился
В редакцию ИА REGNUM обратилась тётя двух воспитанников одного из детских домов в Алтайском крае. Накануне она навестила родственников и ужаснулась условиям, в которых вынуждены жить и учиться дети: группировка старших ребят не ходит в школу, устраивает по вечерам пьянки и оргии, истязает тех, кто не может дать сдачи, курит прямо в спальнях и кроет матом воспитателей за замечания.
Из рассказа N., а также воспитателей, которые по понятным причинам не хотят обнародовать свои фамилии, следует, что не только дети, но и воспитатели очень напуганы и не знают, как им жить и где искать защиты. Сотрудники детдома говорят, что после скандала со «вшивыми душами», новый руководитель детского дома (этот человек уже долгое время работает с статусе исполняющего обязанности) оказался профнепригодным:
«Мы имеем дело с особенными детьми, и относиться к ним нужно по-особенному: направлять, вдохновлять, собственным примером демонстрировать лучшие человеческие качества. Без этой работы не переменить детское осознание, не убедить, что детдомовцы — не скот, которому лишь бы нажраться да спариться, а люди, достойные лучшей жизни.
По словам N., обратиться в СМИ она решила после того, как увидела у племянника синяк на лице. Женщина считает, что написанные ею и её подопечными жалобы в опеку, скорее всего, будут проигнорированы. В процессе беседы корреспондента ИА REGNUM с преподавателями оказалось, что они и сами неоднократно писали безрезультатные жалобы руководству.
«Я проживаю в детском доме в группе <…> с Настей и Степаном. Я прошу помощи, так как не имею возможности учиться, отдыхать и делать уроки. Нас унижают, оскорбляют, бьют. Наши воспитатели нам не могут (помочь, — прим. ИА REGNUM), так как их унижают и оскорбляют. У меня пропадают личные вещи из-за того, что Настя собирает детей из других групп ко мне в спальню на всю ночь. Диана и Стёпа спят в одной кровати в моей спальне. В школу они не ходят (прогуливают)», — сказано в жалобе, которую написала одна из воспитанниц.
Сотрудница детского дома подтвердила, что всё написанное в данной жалобе, — правда. «Девятиклассница и восьмиклассник действительно сожительствовали. После того как эта жалоба ушла в опеку, руководство распорядилось определить мальчика в психбольницу. Там с этим просто — психиатр выдаёт чистый бланк и пишется всё, что нужно потом. Как всё успокоится, парня вернут в детдом и всё продолжится. Я не скажу, что дети плохие, просто с ними нужно работать», — пояснила преподаватель.
Также женщина подтвердила достоверность информации о недавней вспышке педикулёза:
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Напомним, в ноябре 2019 года бывший директор этого детдома была осуждена сразу по двум статьям, предусмотренным ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Таков итог журналистского расследования редакцииИА REGNUM, в котором говорилось об ужасах, творящихся за закрытыми дверями специализированного учреждения. Но, судя по словам персонала и воспитанников, непотребства в группах и применение карательной психиатрии продолжаются.
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