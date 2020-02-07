В Баку состоялось внеочередное заседание министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета). Напомним, что в Тюркский совет входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Киргизия, осенью 2019 года к ним присоединился Узбекистан. Хотя этот форум проходил как «внеочередной», ничего необычного на нем не было. Его участники, как обычно, обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, развития туризма, гуманитарных связей и создания общего информационного пространства. Однако, как уже не раз отмечали азербайджанские эксперты, признаков усиления деятельности Тюркского совета до воздействия на ситуацию в регионе и тем более в глобальном масштабе пока не просматривается. Потому, что не существует общности в политической оценке региональной и глобальной ситуации. Как говорил директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили, Тюркский совет, появление которого раньше громко декларировалось, сейчас производит впечатление «забытого», хотя сам по себе формат претендовал на «единение Средней Азии, Южного Кавказа и Турции».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Тем не менее в своем нынешнем варианте он является площадкой для проведения на разных уровнях двухсторонних переговоров между участниками совета. Именно в таком формате в Баку прошла встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, на которую было обращено повышенное внимание. И вот почему. В ходе беседы Алиев выложил главе МИД Турции то, что у него наболело. Он заявил, что в ПАСЕ его Азербайджан стал мишенью для резкой критики. По словам президента, «они представляют Азербайджан как отсталую страну, позитивные процессы в Азербайджане не учитываются ими, они стараются только очернить Азербайджан и публикуют необоснованные, подтасованные доклады и принимают такие резолюции», что «якобы в Азербайджане имеются политзаключенные и он препятствуют демократическим процессам». При этом Алиев особо подчеркнул, что «в Совете Европы идет процесс деградации, эта организация теряет свое значение на международном уровне, она не может влиять на процессы, протекающие в мире».

President.az Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. 5 февраля 2020

По сути, это признание не только полного поражения азербайджанской дипломатии на европейском направлении. На протяжении многих лет Баку, заявлявший, что он со своими энергетическими ресурсами выступает в роли чуть ли не «гаранта энергетической безопасности Европы», рассчитывавший взамен добиться позитивного для себя урегулирования нагорно-карабахского конфликта, оказывается у разбитого корыта. Раньше Азербайджан во всех «грехах» обвинял активную деятельность западного армянского лобби. Но на сей раз Алиев предпринял оригинальный ход, обвиняя Совет Европы в «умалчивании о недемократических процессах, протекающих в Армении, в том числе аресты экс-президентов, журналистов за критику действующих армянских властей». И спросил: «Почему такое происходит? Почему к Армении одно отношение, а к Азербайджану и Турции — другое? Мы хорошо знаем ответы на эти вопросы, и хорошо бы было Совету Европы заняться этими вопросами. Совету Европы надо осудить действия полиции, насилия, убийства граждан со стороны полицейских в ряде ведущих стран СЕ, предъявить претензии правоохранительным органам этих стран. Мы этого не слышим, не видим по телевизору».

Вопрос, почему Алиев в беседе с Чавушоглу решил вдруг озаботиться судьбой экс-президентов Армении, только формально носит риторический характер. Он задан с особыми целями, особым смыслом, что вызывает множество версий и суждений самого неожиданного свойства, в том числе и в отношении проблем урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Пока не совсем стандартный оборот в речи президента может восприниматься и как призыв к Анкаре принять участие в кампании по облегчению участи экс-президентов Армении, что может означать определенный разворот в турецко-армянских отношениях. Но вряд ли Турцию, которая сама лишена перспектив в европейской интеграции, может устраивать такой «узкий подход», выводящий ее на противостояние с армянской диаспорой. Другое дело, что Анкара и Баку имеют очевидный для себя ответ на вопрос. Брюссель не признает за ними их европейскую идентичность и относит, а, точнее, выдавливает их в сторону исламского мира, что придает событиям совершенно особую выраженную окраску, максимально усиливающуюся в своей выразительности: в Азербайджане и в Турции режимы имели, имеют и будут иметь авторитарный характер.

Когда государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что только «Украина находится на границе между демократией и тиранией в самой восточной части Европы», встал вопрос о том, где проходит эта «граница» в Закавказье, что быстро уловил Алиев, чувствуя смену парадигмы политики США на постсоветском пространстве. Смысловой подтекст носит идеологическую нагрузку: Баку и Анкара активно сотрудничают с Москвой потому, что речь идет об альянсе «авторитарных стран», хотя Азербайджан не рассматривает даже возможность своего вступления в ОДКБ и ЕАЭС, хотя бы в статусе наблюдателя. Армения принципиально в иной ситуации. Тем не менее, по Алиеву, она находится под специальном покровительством Европы. И не только это. На днях Помпео совершил дипломатический марафон по бывшим советским республикам — Белоруссии, Украине, Казахстане, Узбекистане, но не заглянул в Закавказье, где в общем-то его ждали, памятуя о визите в свое время на тот момент советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, когда Вашингтон обозначал свои особые интересы в этом регионе, учитывая его близость к Ирану.

Майк Помпео

Напомним, что назначение Помпео на пост госсекретаря США с повышенным энтузиазмом воспринимали в Азербайджане, считая себя главным или важным «экономическим партнером Запада в сфере энергетической безопасности». Многие бакинские политологи самоуверенно заявляли, что «это откроет новые благоприятные перспективы для урегулирования южнокавказских конфликтов» и что «взятие России в кольцо следует начинать с Южного Кавказа, поскольку это ее мягкое подбрюшье, если США смогут вытеснить Россию оттуда и из Средней Азии, то положение упростится и возникнет благоприятная ситуация для мирного урегулирования карабахского конфликта». Теперь все иначе. Как считает руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, у американцев на закавказском направлении изменились приоритеты. Во-первых, в широком стратегическом плане они отвели на второй план иранский вопрос, но будут держать Тегеран в санкционном напряжении, проецируя его и на Закавказье. Во-вторых, в такой ситуации они будут стремиться сохранять статус-кво и в отношении нагорно-карабахского конфликта. Их устраивает выстраиваемая идеологически мотивированная геополитическая схема: Азербайджан — «султанат авторитаризма», Грузию нужно «вернуть в лоно демократии», а Армения — «состоявшаяся демократия» закавказского разлива.

Это и есть новая региональная повестка Вашингтона. В случае, если Баку решится на силовой сценарий решения нагорно-карабахского конфликта, то это будет подаваться как «битва авторитаризма с демократией». Правда, США явно не демонстрируют повышенный интерес к Армении, поскольку в регионе проходит сложная игра, которая не ограничивается одним только Нагорным Карабахом. По словам Велизаде, ситуация усугубляется тем обстоятельством, что проблемы Закавказья на Западе воспринимаются исключительно в контексте определенных более крупных геополитических конкретных проблем, и вывод Грузии, Азербайджана или Армения на передовые позиции имело и будет иметь исключительно тактический характер. Как, например, это было с Баку, когда против России разыгрывалась энергетическая «карта». Наконец, Помпео «неожиданно» заявил, что «Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого можно что-то забрать». Завтра он может сказать, что «Азербайджаном проигран Карабах» — и не это ли сейчас серьезно беспокоит Алиева?