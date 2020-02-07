Государственный секретарь США Майк Помпео объявил в Вашингтоне о рождении нового союза — Международного альянса за свободу вероисповедания (IRFA). Как сообщил госсекретарь, 5 февраля к IRFA присоединились такие страны, как Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, Венгрия, Великобритания, Гамбия, Греция, Грузия, Израиль, Колумбия, Косово, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Польша, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Украина, Хорватия, Чешская Республика и Эстония.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственный департамент США

«Создание Альянса знаменует собой первый в истории случай, когда национальные лидеры объединились в международную коалицию, чтобы продвинуть вперед проблему религиозной свободы во всем мире, — говорится в заявлении Помпео. — Очевидные виновники религиозных преследований долгое время действовали безнаказанно. Альянс объединит могущественные нации и будет использовать их ресурсы для того, чтобы остановить плохих субъектов и защищать преследуемых, беззащитных и уязвимых. Угрозы религиозной свободе носят глобальный характер. Они требуют глобального участия и глобальных решений». Что касается конкретной географии, то госсекретарь позже упомянул, что он «только что вернулся из поездки в Восточную Европу и Среднюю Азию», встречался «с лидерами Православной церкви Украины, которые борются за то, чтобы молиться свободно, без вмешательства российского правительства», а в Казахстане общался «с семьями этнических казахов, задержанных Коммунистической партией Китая в Синьцзяне».

Заметим, что бороться с «плохими нарушителями религиозной свободы» собираются политики. В этом смысле бросается в глаза отсутствие Ватикана, выступающего на международной арене в двух ипостасях — города-государства и резиденции Святого престола, управляющего миллиардом с лишним католиков по всему миру. Ватикан пока не прореагировал на учреждение американцами Международного альянса за свободу вероисповедания. Что касается Русской православной церкви, то она, как отметил в беседе с РИА Новости заместитель председателя отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, надеется, что деятельность Альянса будет отвечать фундаментальным вызовам, с которыми сталкиваются христиане в мире. При этом Кипшидзе подчеркнул, что в IRFA вошли страны, в которых есть проблемы с защитой прав христиан. Например, Украина, в которой при поддержке США была создана «провластная раскольничья Православная церковь Украины, а последователи канонической Украинской православной церкви стали подвергаться гонениям, несмотря на то, что это Церковь большинства».

Avvenire.it Папа Франциск и патриарх всея Руси Кирилл

Честно говоря, слабо верится в то, что Государственный департамент США станет прислушиваться к мнению религиозных лидеров в вопросах определения приоритетных направлений работы Альянса. Главными окажутся политические задачи, решаемые американцами. Поэтому, если судить по выступлению Помпео, основные бои сейчас будут разворачиваться на китайском и украинском фронтах. Даже, скорее, украинско-грузинском. Как писало в июне 2018 года ИА REGNUM в преддверии назначенного Помпео на 25−26 июля того же года в Вашингтоне первого в истории международного министерского совещания о продвижении религиозной свободы в мире, посольство США при Святом престоле резко активизировалось, обозначив в качестве приоритетного направления дугу Украина — Грузия. Мы тогда делали прогноз, что американская дипломатия начинает формировать «церковную дугу» по линии Киев — Тбилиси. Сейчас Помпео открыто встает на сторону ПЦУ и противопоставляет ей Россию. Практически одновременно грузинский патриарх Илия вместе со священноначалием встречается с послом США в Грузии Келли Дегнан, а глава МИД Грузии Давид Залкалиани принимает участие в учредительном заседании Альянса.

Это создает новые вызовы для Москвы, хотя не только для нее. Так, во-первых, вхождение в IRFA тех же Украины с Грузией плюс Греции способно означать будущие проблемы для Турции, которую при желании можно обвинить в нарушении религиозных свобод христиан. Во-вторых, двусмысленности для Ватикана создает активность Украины и Польши в работе Альянса под руководством Вашингтона. «Мы рады сообщить, что Польша примет министерское совещание по продвижению религиозной свободы с 14 по 16 июля 2020 года, — говорится в совместном заявлении польских и американских властей. — Совещание министров будет организовано в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами и будет включать в себя участие представителей стран со всего мира». Конечно, Польша — это не Святой престол. Но после Ватикана она, пожалуй, вторая страна в мире, где католицизм имеет основополагающее значение. Варшавские игры вместе с Вашингтоном в защиту религиозной свободы будут бросать тень на Святой престол. Вкупе с анонсированием ПЦУ неких «социальных проектов, в том числе направленных на реинтеграцию Донбасса» при содействии Госдепа США. Ведь Ватикан сам давно занимается гуманитарной помощью этому региону, достаточно вспомнить многолетнюю акцию «Папа для Украины», инициированную лично папой Римским Франциском.