Работающие в Токио отделения ведущих российских информационных агентств в этом году весьма сдержанно и, я бы сказал, примирительно освещают выступления японских политических лидеров на общенациональном съезде, посвященном так называемому Дню северных территорий — 7 февраля. Дню, имеющему целью сплачивать японцев в непримиримой борьбе за «возвращение» якобы «исконных территорий» Японии, как здесь незаконно именуют российские Курильские острова.

Иван Шилов ИА REGNUM Шикотан

Возможно, к этому подвигли на сей раз умеренные речи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги, которые, похоже, решили воздержаться от принятых в стране антироссийских клише и обвинений и сосредоточиться на позитиве, демонстрации своих усилий по, как заявил Абэ, «выстраиванию отношений взаимного доверия и дружбы между Москвой и Токио».

Видимо, в Токио осознали, что наскоком и нахрапом получить острова невозможно и необходимо определенное время для нахождения «приемлемого для народов обеих стран решения территориального вопроса». Об этом заявил в пятницу премьер-министр Абэ: «Для того чтобы найти такое решение, которое бы устраивало обе стороны, мы будем шаг за шагом продвигать переговорный процесс». Глава японского правительства отметил, что для этого также необходимо добиться понимания между народами обеих стран и выстроить отношения взаимного доверия и дружбы. Подчеркнул он и важность дальнейшего развития совместной японско-российской хозяйственно-экономической деятельности на южной части Курильских островов, сообщает ТАСС.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

В таком же духе выстроил свое выступление на съезде министр иностранных дел Мотэги, отметив: «Мы с министром иностранных дел России (Сергеем) Лавровым ведем переговоры для поиска решения, взаимоприемлемого для обеих сторон. В прошлом году нам удалось осуществить пилотные проекты в области туризма и переработки мусора. В этом году мы намерены расширить отрасли и еще более активизировать осуществление проектов. Правительство и впредь будет вести диалог с Россией для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора».

И ни слова о позиции России, которая в последнее время формулируется четко и определенно. А именно: непременным условием переговоров о заключении мирного договора, в который японская сторона стремится включить и «территориальный вопрос», является признание официальным Токио итогов Второй мировой войны, в том числе признание суверенитета Российской Федерации на всех островах Курильской гряды. О том, что в Японии и не помышляют признавать российскими эти территории, свидетельствует вывешенное в зале съезда полотнище-плакат с огромными иероглифами, под которым и звучали речи японских лидеров о «взаимном доверии и дружбе». А плакат в грубой повелительной форме обращен именно к нашей стране с безапелляционным требованием: «Верни северные территории!».

И еще. В сообщении токийского отделения РИА Новости содержится утверждение о том, что премьер-министр Абэ якобы не прочь пойти на «уступки» Москве и ограничить японские территориальные требования Малой Курильской грядой — островом Шикотан и островной группой Плоские, Хабомаи по-японски. Читаем: «В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Абэ Синдзо премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора».

СтаниславС Остров Шикотан

Удивительно, что работающие в Японии и следящие за политической жизнью в этой стране журналисты до сих пор не разобрались в подлинных намерениях японских политиков. Не позднее как 23 января сего года премьер-министр Абэ заявил в японском парламенте: «Северные территории — это территории, на которые распространяется суверенитет Японии. Изменений в этой позиции нет. Заявления о подрыве результатов послевоенной дипломатии Японии не соответствуют действительности».

«Не соответствуют действительности», господа из РИА Новости. Так зачем же вводить в заблуждение нашего читателя по поводу якобы «уступок» Абэ?