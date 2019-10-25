5 февраля в Сенате США прошло голосование по вопросу виновности президента Америки Дональда Трампа по двум обвинениям, предъявленным ему в ходе процедуры импичмента палатой представителей Конгресса — нижней палатой американского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Сенат, где, в отличие от нижней палаты, большинство удерживают представители Республиканской партии, оправдал президента по обоим обвинениям, что, впрочем, ни для кого не стало неожиданностью, даже напротив.

Этот исход, как и весь ход процедуры импичмента, был в точности предсказан чуть ли не каждым политическим аналитиком США. Американская политическая система, подчас демонстрирующая самые причудливые хитросплетения интересов, взглядов и тактических ходов, на этот раз сработала как простой, хорошо отлаженный и невероятно скучный в своей топорности механизм.

Дело в том, что идея объявить Трампу импичмент витала в кабинетах люто ненавидящих 45-го президента США демократов ещё с самой его инаугурации. Однако до ноября 2018 года это просто не представлялось возможным, так как большинство в обеих палатах Конгресса принадлежало республиканцам и импичмент был обречён на провал. Впрочем, несмотря на это, особо ярые ненавистники президента, такие как депутат от штата Техас Эл Грин, все же пытались, хоть и без всякого успеха, начать эту процедуру.

Эл Грин

На выборах в Конгресс осенью 2018 года демократам удалось получить большинство мест в палате представителей, и ситуация в корне изменилась. Теперь у них появилась возможность только лишь силами своей партии провести первую половину импичмента, однако без однозначно веского обвинения республиканский Сенат все равно бы оправдал Трампа. На тот момент ещё шло расследование «русского дела» под руководством Роберта Мюллера, и у лидеров Демократической партии оставалась слабая надежда, что откроются новые порочащие Трампа факты, которые заставят республиканцев пересмотреть политическую целесообразность поддержки президента…

Однако таких фактов не нашлось, расследование Мюллера лопнуло, как воздушный шарик, от него не осталось ничего, кроме бессодержательного отчета и шумихи в СМИ, которую демократы поддерживали как могли и смогли растянуть на целых три месяца после завершения расследования. Однако бесконечно тянуть было нельзя, и как только последнее послевкусие «русского дела» осталось в прошлом, тут же нашёлся новый проступок, который демократы решили вменить в вину лидеру своей страны.

Нет смысла в подробностях рассказывать о том, как демократы использовали служебное положение в личных политических целях и преследовали Трампа якобы за то, что он использовал своё положение, чтобы расследовать в своих политических целях, как Джо Байден, в свою очередь, использовал своё служебное положение в своих личных целях на Украине в 2014 году. Нет смысла в этом потому, что, не подвернись им жалоба одного из сотрудников Белого дома на «неприемлемый» телефонный разговор Трампа с Зеленским, демократы наверняка вскоре нашли бы другой удобный повод для начала официальных слушаний об импичменте.

Kelly Kline Джо Байден

Как бы то ни было, как только в сентябре прошлого года спикер палаты представителей и непререкаемый лидер демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси объявила, что процедура импичмента начнётся, весь дальнейший сценарий вплоть до состоявшегося в среду голосования стал абсолютно ясен. Причем важно, что он стал ясен не только суперпрофессиональным и суперсекретным аналитикам-политологам, а буквально всем, кто хоть немного интересуется вашингтонской политикой. Подоплека происходящего была настолько прозрачна, что за полгода импичмента она была объяснена американцам самыми разными авторитетами тысячи, если не миллионы раз. И все же, как в хорошем театре, знание сюжета никак не повлияло на эмоциональный отклик зрителей — американцев по обе стороны партийных баррикад.

Политическая манипуляция демократов под названием «заведомо провальный импичмент» прошла как по нотам — сторонники обеих партий сплотились вокруг своих лидеров как никогда, на Трампа был навешен ярлык третьего президента в истории, которому был объявлен импичмент (формально импичментом называется только первая половина процедуры — предъявление обвинений), а всех республиканцев, проголосовавших за оправдание президента (то есть всех республиканцев в Конгрессе), теперь можно стало смело называть предателями духа конституции и демократии.

Конечно, расчёт демократов в том, что их сторонники сплотятся в большей степени, чем сторонники Трампа. Верна ли была их ставка, станет окончательно ясно лишь на президентских выборах в ноябре этого года, и с окончанием импичмента предвыборная кампания для обеих политических сил входит в завершающую фазу.

Здесь, как и в случае с импичментом, всё чрезвычайно предсказуемо: Трамп будет разъезжать по стране, собирать полные стадионы своих сторонников и хвалиться перед ними успехами американской экономики, в то время как многочисленные кандидаты от демократов продолжат нащупывать наиболее чувствительные для своих сторонников темы и соревноваться с друг другом за звание единого кандидата от оппозиции.

The White House Дональд Трамп

Однако, как показал импичмент, народ США только и рад кататься на заботливо подготовленных для него американских горках эмоций и «скандалов, интриг, расследований», упорно отказываясь понимать, что для политического класса «страны свободных» народ — лишь скот, к которому следует применять любые методы для увеличения удоя голосов.

Импичмент закончился, представление продолжается. Выиграет тот, кто сумеет создать лучшее шоу. И в двадцать первом веке у профессионального шоумена тут куда больше шансов, чем у профессиональных политиков.