Этой истории скоро исполнится четверть века. Парад суверенитетов после распада СССР, кроме прочего, вызвал психологическое согласие постсоветских элит скорейшим образом перейти на игру по западным глобальным правилам. В том числе в главном — в торговле.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Майком Помпео

В тот период было принято считать, чем быстрее выйдет вступить во Всемирную торговую организацию, тем скорее откроются богатые западные рынки, где молочные реки в кисельных берегах и буквально заоблачные прибыли.

Россия заявку на вступление подала в 1993 году, Грузия — в 1996-м. Аналогично поступили Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Киргизия. Вместе со всеми в 1994 году туда попыталась вступить Белоруссия. Мотивом являлось предположение, что членство в ВТО позволит использовать ее механизм разрешения торговых споров для успешного продвижения на Запад белорусских товаров и услуг.

Некоторым это удалось. В 1998-м в ряды ВТО были приняты Латвия и Киргизия. Через год туда приняли Эстонию и Литву. В 2000-м успеха добилась Грузия. Далее, с небольшими задержками, были осчастливлены Молдавия, Армения и Украина. Хотя процесс и сильно затянулся, но в 2012 году в Торговую организацию приняли Россию, а в 2013 году — Таджикистан.

А вот белорусский поезд застрял. Не в последнюю очередь из-за западных, прежде всего, американских политически мотивированных санкций против «последнего диктатора Европы», как часто в США именовали Александра Лукашенко.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Майком Помпео

И вот теперь, спустя полтора десятка лет, вопрос вновь внезапно активизировался. Нельзя сказать, чтобы работа в этом направлении не велась раньше, но тогда все представлялось лишь тихой бюрократической возней без конца и края. А тут вдруг странное совпадение.

Майк Помпео посетил Минск с официальным визитом, встретился с белорусским лидером, и местная пресса внезапно вспомнила, что уже в 2020 году РБ планирует в ВТО таки вступить. Словно такие заявления не звучали от разных официальных лиц страны еще с лета 2018 года.

Как и тогда, сейчас повторяется прежняя мотивация. На данный момент в ВТО состоят все страны ЕАЭС, кроме Белоруссии. Таким образом, Минск, выполняя евразийские регламенты, и так торгует по нормам ВТО, только не получает от этого преимуществ. В отличие от всех прочих. Например, ЕС незаконно ввел повышенные таможенные пошлины на белорусский текстиль. Минску теперь приходится пытаться действовать уговорами, тогда как в ВТО можно было бы просто подать в суд и выиграть дело.

В теории, ибо на практике картина выглядит несколько иначе. Желание обрести членство в ВТО сегодня превратилось в пустой бюрократический фетиш, в аппаратный процесс, продолжающийся просто по инерции. Степень же материального выигрыша в случае успеха с каждым годом становится все призрачнее.

Формально ЕС является вторым по значимости торговым партнером республики, на который замкнуто 27,1% белорусского экспорта и 20% — импорта. Первый — Россия (40,3% и 55,6% соответственно). Основная торговля идет с Британией, Польшей, Германией, Нидерландами (преимущественно нефть и нефтепродукты), Бельгией и Норвегией.

World Trade Organization Форум ВТО 2019

На практике дело обстоит несколько сложнее. В деньгах ЕС, безусловно, важен, но в товарах торговля с ним в основном состоит из поставок нефти и продуктов ее переработки (почти полностью из российского сырья) и калийных удобрений. Остальное добивается полусотней товарных позиций (шины, металлопродукция, текстиль), каждая из которых серьезных денег не приносит.

Так что обретение заведомого членства сколько-нибудь существенно белорусский экспорт не расширит. А вот проблем может создать порядком. Особенно в свете активизировавшейся в течение последних полутора лет политики импортозамещения через закрытие внутреннего рынка запретительными пошлинами. Что нормы ВТО как раз прямо нарушает. Но именно так на внутреннем рынке создается, например, спрос на телевизоры «Горизонт» и всю гамму бытовой техники местного производства.

Впрочем, интереснее другое. По правилам ВТО государство обязано не препятствовать доступу иностранных поставщиков к внутреннему рынку госзакупок. В Белоруссии он составляет около 3,5 млрд евро в год и формирует 7% национального ВВП. Смогут ли местные производители по правилам ВТО конкурировать на равных — большой вопрос, вернее простой ответ — не смогут.

Кстати, Bloomberg сообщило о планах США в ближайшее время выйти из соглашения ВТО по правительственным закупкам. По простой причине. Местные производители проигрывают иностранным львиную долю своего рынка объемом в 837 млрд долларов.

Для справки, общемировой объем госзакупок оценивается в 1,7 трлн. И если ВТО не согласится предоставить Соединенным Штатам особые, им удобные, преференции, то Вашингтон готов отказаться от соблюдения этого соглашения вовсе. Мнение ВТО при этом никого в Америке не волнует.

Могут ли иностранные члены организации подать в суд? Да. Но иск там рассмотрен не будет. С 11 декабря 2019 года в составе Апелляционного суда ВТО остался единственный судья. Остальные выбыли по старости. Для кворума их там должно быть семь, но вот уже второй год подряд назначение новых судей эффективно блокируют США.

Впрочем, и без того в ВТО накопилось более чем достаточно внутренних проблем, фактически парализующих ее деятельность. В настоящее время организация фактически является тенью самой себя, продолжающей существовать просто потому, что ее отмена потребует лишних бюрократических усилий, тогда как не соблюдать ее нормы спокойно можно и так.

Но есть у медали и другая сторона. Если кому-то это очень понадобится и у него окажется достаточно денег на шумную тяжбу, любое нарушение может послужить прекрасной основой для введения «временных блокирующих санкций до окончания разбирательства».

fuzheado Протесты против ВТО в Китае. 2005

Учитывая и без того не слишком стабильное положение белорусской экономики, подобный шаг может иметь все шансы оказаться пресловутой последней соломинкой.

Стоит ли удивляться, что активизация темы вступления Белоруссии в ВТО резко активизировалась именно после визита Помпео и как раз на фоне возникших белорусско-российских торговых трений в рамках Союзного государства?

Ради «расширения дружбы» и «углубления демократии» за счет рядовых граждан Белоруссии госсекретарь США будет обещать что угодно. Хоть полностью обеспечить потребности Минска нефтью, хоть звезду с неба. Хоть поспособствовать вступлению в ВТО.

Главное — вынудить экономику целевой страны неизбежно начать реагировать на изменения во внешних условиях. Как всегда это неизбежно сопряжено с появлением периода, когда старые механизмы уже не работают, а новые не заработали еще, и система несет убытки…

Надо признать, это прекрасная методика, как из детской мечты можно сделать надежный взрослый капкан.