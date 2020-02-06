ODIHR/OSCE не советует Грузии вносить в избирательную систему коренные изменения менее чем за год до выборов и отмечает, что подобные изменения не приняты в международной практике.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Об этом говорится в ответе международной организации на запрос народного защитника Грузии Нино Ломджарии относительно проходящего в стране диалога по вопросам реформирования избирательного законодательства.

Интересно, что ответ ОБСЕ обнародовала партия «Европейская Грузия», которая отыскала в документе подтверждающие правильность своих требований положения и продолжает настаивать на них.

О чем говорится в заключении — ответе на запрос грузинского омбудсмена. В представленном грузинскими СМИ переводе сказано следующее: «Проект предусматривает фундаментальные изменения в избирательное законодательство. В том числе в избирательную систему. А международная практика советует, что вносить изменения в основные аспекты избирательного законодательства менее чем за год до выборов недопустимо».

Нино Ломджария

В ответе также отмечается, что так называемая «германская модель» полностью соответствует международным стандартам. Как известно, на переводе Грузии именно на эту модель настаивает партия «Европейская Грузия», которая была учреждена бывшими соратниками экс-президента Саакашвили после неудачных для его партии «Единое национальное движение» парламентских выборов 2016 года.

В своих комментариях по ответу ОБСЕ лидеры «Европейской Грузии» главный акцент делают на том, что германская модель соответствует всем международным нормам, что она приемлема и для Грузии, и настоятельно требуют, чтобы парламент вернулся к рассмотрению инициативы о введении в Грузии именно такой системы.

Основания для подобного настоятельного требования лидеры партии нашли в ответе ОБСЕ. Там, в частности, сказано, что изменить избирательную систему можно путем внесения изменений в органический закон, а для этого, согласно Конституции, требуется простое большинство голосов в парламенте.

Исходя из этого заключения, лидеры оппозиции, требующие изменения действующей в Грузии смешанной, пропорционально-мажоритарной избирательной системы на пропорциональну, либо, в качестве альтернативы, на германскую модель, обвиняют правящую партию «Грузинская мечта» во лжи. Депутаты от правящей партии утверждали и продолжают настаивать, что для проведения парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе необходимо внести изменения в действующую Конституцию. А переходными положениями нынешней Конституции предусмотрено, что по пропорциональной системе парламентские выборы будут проводиться начиная с 2024 года. Что касается германской модели, правящая партия считает, что она не соответствует Конституции Грузии.

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В заключении ОБСЕ также говорится, что «выбор избирательной системы, мажоритарной будет она, пропорциональной, гибридной или альтернативной, желательно сделать на основе широких дебатов с обществом. Это позволит заинтересованным сторонам продвинуть положительные и отрицательные стороны реформы. Любые изменения следует обсуждать внимательно. В том числе путем достижения широкого консенсуса между политическими партиями», — советуют эксперты международной организации.

Исходя из такого заключения, каждая из сторон продолжает настаивать на своей позиции. Оппозиция требует внесения изменений, а правящая партия указывает на нежелательность таких изменений в оставшийся до выборов период.

Тема внесения изменений в действующее избирательное законодательство будоражит политический спектр Грузии уже долгие годы. Считается, что мажоритарные депутаты в законодательном органе играют чисто формальную роль поддержки всех инициатив правящего большинства. Еще в период правления Саакашвили оппозиция начала длительную кампанию протеста с требованием перехода на чисто пропорциональную систему. Устраивала акции, собирала подписи, готовила инициативы. Но Саакашвили и его правительство оставили в силе смешанную избирательную систему.

После того как к власти пришла учрежденная олигархом Бидзиной Иванишвили «Грузинская мечта», многие из тех, кто требовал перехода на пропорциональную систему, оказались у власти, а те, кто противился этой инициативе, перекочевали в оппозицию. Интересно, что сегодня отчаяннее остальных лидеров оппозиции за пропорциональную систему сражаются именно соратники экс-президента Саакашвили. Они считают, что именно таким путем сумеют набрать в будущем парламенте достаточное число мандатов, чтобы сместить правительство «Грузинской мечты» и вернуть бразды правления в стране в свои руки.

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Тема законодательных изменений стала особенно актуальной после того, как лидер правящей партии Бидзина Иванишвили выступил с заявлением и предложил провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером. Заявление было вынужденным и было сделано на фоне антироссийских-антиправительственных акций протеста, организованных оппозицией в связи с визитом в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Правящее большинство по предложению председателя партии разработало соответствующий законопроект и представило в парламент, но необходимого для внесения в Конституцию количества голосов законопроект не набрал. От его поддержки отказались те самые мажоритарии, «оплот правящей партии», как во все времена считала грузинская оппозиция.

Лидеры «Грузинской мечты» заявили, что внести в Конституцию изменения не удается. Оппозиция же обвинила правительство во лжи и умышленном невыполнении собственных обещаний и возобновила протесты. На фоне нарастающего противостояния послы ЕС и США сделали ряд примирительных заявлений и усадили стороны за стол переговоров. Но несколько раундов встреч какого-либо сближения позиций пока не зафиксировали. Единственная уступка, на которую решила пойти правящая партия, заключалась в сокращении числа мажоритарных мандатов с 73 до 50 и соответственном увеличении числа пропорциональных мандатов с 77 до 100, от чего оппозиция категорически отказывается.

Накал страстей вокруг избирательной системы в Грузии не стихает. Оппозиция возобновила акции протеста и обещает перейти к более радикальным действиям.