Увольнение директора московской школы № 113 Давора Тубы спровоцировало скандал: родители учащихся этого учреждения обвиняют департамент образования столицы в игнорировании проблем и готовятся провести митинг совместно с другими московскими школами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила одна из участниц инициативной группы родителей Светлана Бердичевская.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По её словам, директора вынудили уволиться. Причиной стал конфликт с участием одного из учеников, который растет в неблагополучной семье.

«15 января на уроке физики ученик восьмого класса ударил учительницу, после того как она попыталась вынуть наушник из его уха. Он разбил ей лицо и очки. Этот мальчик из неблагополучной семьи», — отметила Бердичевская.

Подросток

После этого, со слов участницы инициативной группы, события развивались по следующему сценарию: директор школы сообщил в полицию и скорую помощь. Об инциденте узнали СМИ, поэтому сохранить его в тайне не удалось. От директора потребовали, чтобы учитель, чьи действия были квалифицированы департаментом как непрофессиональные, была уволена, но в итоге уйти пришлось ему самому. Бердичевская отметила, что это называется критическое административное давление, под которым пишется заявление директора по собственному желанию. И тут произошло то, чего не ожидали чиновники: родители встали на сторону директора — большинство из них считают, что отстранение руководителя школы несправедливо. «Мы считаем, что директор должен остаться на своём месте», — сказала собеседница ИА REGNUM.

По словам Бердичевской, Туба родом из Сербии, в Россию переехал в 1995 году, когда ему было 15 лет. Он и его семья стали жертвами войны в Югославии. На тот момент ребёнок не владел русским языком. Во всех школах его отказывались принимать, но в 113-й школе согласились, а в будущем даже помогли поступить в вуз. Получив два высших образования, он решил отблагодарить школу, которая ему помогла, и пошел работать учителем, постепенно дослужившись до должности директора.

«Это идеальная кандидатура — человек, который знает всё изнутри, который обожает эту школу. Он всё делал для того, чтобы школе стало еще лучше. Эта ситуация вскрыла только некоторые язвы на теле реформ [в системе образования Москвы]. Это бесконечное объединение школ, уничтожение коррекционных учебных заведений, отсутствие чётких механизмов в работе с инклюзией. Уволенный директор стал жертвой системы, которая сложилась в последние годы», — сказала Бердичевская.

По её словам, возмущенные родители писали письма в департамент образования Москвы и Министерство просвещения РФ. Однако отовсюду приходили только отписки — чиновники, по мнению недовольных увольнением директора родителей, игнорировали их проблемы.

«Мы поняли, что школ, пострадавших от абсурдных решений департамента, очень много в Москве. Мы составили резолюцию с требованиями, которая объединила ряд проблем в сфере образования. В понедельник подаём уведомление о проведении митинга в мэрию. Мы будем подавать на 22 февраля. Невозможно больше молчать, вы не представляете, какого масштаба достигла эта проблема в Москве», — заявила Бердичевская.