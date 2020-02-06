Главный конструктор по комплексам противовоздушной обороны (ПВО) Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова Валерий Слугин сообщил, что в арсенале российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) появилась новая зенитная ракета. При этом, как сообщается, новая ракета обладает гиперзвуковой скоростью — 5 и более Махов (число Маха — скорость, равная скорости звука на определённой высоте), кроме того, возросла и максимальная дальность поражения целей — до 40 километров. Попробуем разобраться, что представляет собой новая зенитная ракета и за счёт чего её создателям удалось достичь столь значительного роста её характеристик.

Mil.ru ЗРПК «Панцирь-С1»

Для начала посмотрим, как устроена основная зенитная ракета «Панциря» — 57Э6. Эта ракета построена по так называемой бикалиберной схеме и состоит из двух ступеней — разгонной и маршевой. Первая ступень ракеты представляет собой стартовый ускоритель на высокообогащённом смесевом топливе, который работает в течении двух секунд и за это время разгоняет ракету до скорости в 1300 метров в секунду, а затем отделяется. На этапе работы разгонной ступени полёт ракеты является неуправляемым. Далее, основная ступень ракеты продолжает полёт уже по инерции. Система наведения ракеты — радиокомандная.

Такая архитектура ракеты с применяемым радиокомандным способом наведения (который является наиболее простым в реализации среди всех прочих способов наведения зенитных ракет), позволяет минимизировать её стоимость и применять её в больших количествах. Для ЗРК малой дальности, к которым относится «Панцирь-С1», это является одним из важнейших факторов, так как его основным назначением является борьба с различными авиационными средствами поражения, такими как, например, крылатые ракеты, управляемые бомбы и различные ракеты класса «воздух-поверхность».

Vitaly V. Kuzmin ЗРПК «Панцирь-С1»

Судя по имеющимся в открытых источниках данным, новая ракета «Панциря» не имеет каких-то революционных отличий. Масса и габариты новой ракеты возросли, в первую очередь, за счёт серьёзного увеличения как длины, так и диаметра разгонной ступени. Маршевая ступень же, наоборот, стала меньше в диаметре. Ракета сохранила радиокомандную систему наведения. Таким образом, секрет роста скорости новой ракеты заключается в уменьшении массы маршевой ступени и существенном увеличении стартовой. Говоря о гиперзвуковой скорости, очевидно, подразумевается максимальная скорость ракеты, обеспечиваемая в момент отделения стартового ускорителя. Учитывая, что скорость новой ракеты заявлена как «5 и более Махов», вероятно, речь идёт о значениях порядка 1700 метров в секунду.

Рост максимальной скорости новой ракеты позволит увеличить среднюю скорость на траектории, а значит уменьшить время подлёта к цели и повысить огневую производительность комплекса за счёт более быстрого освобождения целевого канала, что критически важно при отражении массированного удара крылатых ракет и прочих средств воздушного нападения. Также это позволит бороться с более скоростными целями — максимальная скорость поражаемых целей выросла до 2 километров в секунду. Кроме того, эффективнее будут поражаться интенсивно маневрирующие цели, такие как самолёты тактической авиации. Уменьшение массы боевой части компенсируется большей энергией соударения при прямом попадании в цель и большей скоростью разлёта осколков при неконтактном подрыве (за счёт более высокой скорости ракеты в момент подрыва боевой части).

Mil.ru ЗРПК «Панцирь — С1»

Предельная граница зоны поражения новой ракеты, по заявленным данным, составляет до 40 километров по дальности и до 15 километров на высоте.

В настоящий момент ведутся работы и по созданию специализированных малогабаритных ракет для поражения беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что эти ракеты будут значительно меньше в диаметре, чем существующие 57Э6 при такой же длине, и на место одной стандартной ракеты можно будет поставить пакет из четырёх малогабаритных ракет. Впрочем, ожидать появления таких ракет в боекомплекте «Панциря» стоит не ранее, чем через 4−5 лет. Отметим, что ранее радиолокационные средства комплекса уже доработали для борьбы с малогабаритными беспилотниками по опыту боевых действий в Сирии.