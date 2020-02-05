75 лет назад в освобожденном Красной Армией Крыму начала работу Ялтинская конференция, заложившая основы послевоенного мирового порядка. Этот порядок стал самой эффективной системой поддержания мира. Человечество вот уже несколько десятилетий не знает глобальных войн.

«Большая тройка» на Ялтинской конференции. Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт и Иосиф Сталин. 1945

Ни Рузвельт, ни Черчилль ехать в Ялту не хотели. Рузвельт предлагал встретиться на Мальте, Черчилль — в Шотландии. Однако в итоге обоим пришлось согласиться на предложение Сталина. В начале 1945 года всем было понятно, что Советский Союз — победитель во Второй мировой войне.

То, что конференция, подводившая итоги войны и определившая новое мироустройство, состоялась на территории Советского Союза, яркое свидетельство того, что именно СССР сыграл решающую роль в победе над фашизмом. Доказательство тем, кто сегодня пытается украсть НАШУ победу.

Боец Красной Армии водружает знамя на одном из зданий. Берлин 1945 год

Еще одно свидетельство нашего статуса страны-победителя — большинство наших предложений на Ялтинской конференции были приняты. В Ялте мы также отстояли интересы и других стран. В том числе Советский Союз настоял на существенном приращении Польши за счет высокоразвитых территорий Германии. Только в Восточной Пруссии Польша получила 2/3 этих немецких земель. Если сейчас Польша считает, что СССР агрессор и вообще ее не освобождал, пусть тогда вернет эти немецкие земли Германии.

Западные союзники в своей ненадежности постоянны: что 75 лет назад, что сейчас. Уже через несколько месяцев, на Потсдамской конференции, когда война в Европе закончилась, Ялтинские соглашения в части обязательств перед Советским Союзом стали дезавуировать. А после речи Черчилля в Фултоне 1946 года, положившей начало холодной войне, ряд положений остался невыполненным.

Исторический урок, актуальный и в наши дни — разговаривать с Западом на равных можно, только имея за спиной военную мощь и современные вооруженные силы. Другого языка Запад не понимал, не понимает и не поймет. Это дополнительный аргумент тем, кто склонен наивно верить заманчивым посулам западных «коммивояжеров», тем, кто считает, что нет необходимости тратить больше средства на укрепление своей обороноспособности.

Говорков Виктор Иванович. Фразы и... Базы. 1952

На Ялтинской конференции был заложен фундамент, позволивший перевести политическое противостояние в невоенное русло. Именно в Ялте был принципиально решен вопрос о создании ООН и Совета Безопасности с пятью постоянными членами (СССР, США, Великобритания, Франция, Китай), наделенными правом вето. Были созданы механизмы предотвращения новой глобальной войны.

После Второй мировой войны сформировался биполярный мир. Появилось ядерное оружие, создавшее угрозу всей человеческой цивилизации. Однако архитектура мирового порядка, заблаговременно созданная в Крыму, смогла обеспечить этому миру устойчивость, ранее недостижимую. При острейших политических, идеологических и экономических конфликтах ведущие державы, СССР и США, не допускали перерастания холодной войны в горячую.

Как только Советский Союз был разрушен, Ялтинско-Потсдамская система мира тут же начала демонтироваться странами Запада, в первую очередь США. Соединенные Штаты самоуверенно стали навязывать человечеству Pax Americana, воображая себя цивилизационными наследниками Pax Romana, античного Рима, претендовавшего на мировое господство во всех сферах: военной, экономической, правовой, культурной.

Уроки Ялты тем более актуальны, что человечество американского господства не приняло. На наших глазах однополярная американская модель 1990-х годов изжила себя, сформировалась многополярная модель. Попытки Америки удержать ускользающую глобальную власть ведут к опасному усилению нестабильности. Причем американцы зачастую балансируют на грани Третьей мировой войны, как это было в начале нынешнего года после убийства иранского генерала Сулеймани.

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Самое время вспомнить о наследии Ялты, которое до сих пор живо и пока составляет фундамент мирового устройства. Не случайно, опираясь именно на этот фундамент, президент России Владимир Путин выступил с инициативой проведения саммита G5 с участием пяти стран-основателей ООН и постоянных членов Совета Безопасности: России, США, Великобритании, Франции, Китая. По сути, это идея вернуться к истокам того миропорядка, который был заложен в Ялте 75 лет назад.

Основам мировой системы, выработанным в Крыму в 1945 году, до сих пор нет альтернативы. Да, мир меняется. Возможно, пришло время корректировать созданные Ялтинской конференцией механизмы мировой политики. Однако нельзя рушить то, что предотвращало глобальную войну 75 лет, не создав при этом новой конфигурации мира. Дискредитированная американская однополярная модель мирового порядка такой конфигурацией точно не будет.