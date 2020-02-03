Посол КНР в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй провел пресс-конференцию, посвященную ситуации с эпидемией вирусной пневмонии в Китае, уделив в ходе откровенного разговора с журналистами большое внимание взаимодействию и развитию российско-китайских отношений. Охарактеризовав противодействие распространению инфекции в стране как «очень трудную работу», дипломат особо подчеркнул, что все произошло в высшей степени неожиданно, можно сказать, внезапно. Кроме того, эпидемии, подчеркнул он, сопутствуют серьезные обстоятельства, которые усугубляют ее течение, увеличивая масштаб последствий. Канун новогодних праздников по восточному, лунному календарю в Китае, главный день в которых в этом году пришелся на 25 января, — всегда период массовой внутренней миграции. Нередко ее называют крупнейшей в мире, до нескольких миллиардов человеко/поездок за праздничную неделю. Китайцы привыкли проводить этот праздник, исторически сложившийся как семейный, в кругу родных и близких, к которым едут порой за тысячи километров, преодолевая эти расстояния на всех существующих в стране видах транспорта. Это стало главным фактором, который подхлестнул развитие эпидемии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вторым фактором, который оказал свое воздействие на темпы распространения инфекции, — неизвестный ранее характер этого вируса, который, как неоднократно подчеркивали и китайские, и российские эпидемиологи, очень склонен к мутациям. И это осложняет поиск и подбор вакцины, над разработкой которой в Китае, как рассказал Чжан Ханьхуэй, работают сразу восемь специализированных академических институтов; на изыскания в создании сыворотки, останавливающей развитие эпидемии, брошены беспрецедентные научные силы. Многие ведущие ученые, например 84-летний академик Чжун Наньшань, давно находящийся на заслуженном отдыхе, прервал его и всеми силами снова включился в работу, ибо всю жизнь посвятил борьбе с легочными заболеваниями. Здесь нужно отметить, что уже 4 февраля ожидается вылет в Китай и большой группы российских специалистов со своей аппаратурой и медицинскими препаратами, которые примутся за работу вместе с китайскими коллегами. Посол дал этому шагу нашей стороны очень высокую оценку, охарактеризовав его проявлением высочайшего уровня взаимопомощи и доверия, исторической дружбы, которая связывает наши страны и народы.

Проблемы были и в том, что с самого начала было неизвестно и не поддавалось прогнозам поведение вируса. Определенное время ушло на то, чтобы установить, что он передается от человека к человеку, еще это драгоценное время потребовалось, чтобы выяснить, что это возможно уже в инкубационном периоде. Пока шли эти исследования, болезнь, происхождение которой не было установлено, распространялась из очага, расположенного в Ухани, административном центре провинции Хубэй. Чжан Ханьхуэй не стал скрывать, что город почти с 12-миллионным населением пришлось полностью блокировать. Отменены пассажирские поезда, авиарейсы, речное сообщение, перекрыты автомобильные дороги. Конечно, это не улучшило ни качества жизни, ни настроения горожан, но они относятся к избранной стратегии борьбы с эпидемией — изолировать центры ее распространения, поместив в карантин как больных, так и тех, у кого новый коронавирус подозревают — с пониманием. Государством принимаются дополнительные меры, чтобы своевременно снабжать Ухань и его пригороды продовольствием. Посол привел пример расположенных недалеко от Хубэя провинций Шаньдун и Сычуань, где местные сельскохозяйственные предприятия ежедневно поставляют в изолированный город до 600 тонн свежих овощей и фруктов, другой продукции. А также медикаментов, медицинского оборудования и техники.

China-embassy.org Чжан Ханьхуэй

Дипломат особо подчеркнул меры, принимаемые на центральном уровне, отметив «твердое» личное руководство со стороны председателя КНР Си Цзиньпина. За последние дни уже дважды — 25 января, непосредственно в Новый год, а также 3 февраля — проходили специальные заседания «семерки» руководителей партии и государства — членов постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК. В первый раз Постком образовал рабочую группу во главе с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, который сразу же вылетел в Ухань; критическому анализу и разбору подверглась работа министерств и ведомств. Призыв «по полной программе» включиться в работу «семерка» адресовала всем членам партии, а Си Цзиньпин, как глава Центрального военного совета (ЦВС) КНР, обратился еще и к партийцам НОАК, поставив задачи на борьбу с инфекцией военным медикам. Вместе с гражданским персоналом из разных провинций, они организовали мощный профессиональный «десант» в Ухань. На втором заседании Посткома был заслушан премьерский отчет о проделанной работе. В самом Ухани беспрецедентными темпами, за десять (!) дней, возведена специализированная инфекционная больница на 2 тыс. коек. При ней нет поликлиники; лечебное заведение имеет конкретную специализацию: вести борьбу за жизнь тех, кто заболел вирусной пневмонией. Посол несколько раз подчеркнул, что обеспечить жизнь и здоровье граждан — приоритетная задача, поставленная партией и государством; спрос за нее с исполнителей исключительный. А участие в этой работе позволит выправить менталитет той части чиновников, которые привыкли к обычной, «штатной» жизни и работе, в которой было допущено немало ошибок, особенно в начальный период эпидемии. Сроки ее обуздания Чжан Ханьхуэй, пусть и осторожно, но обозначил рамками двух месяцев, а перспективы коренного перелома в борьбе с распространением вируса — буквально несколькими днями, до декады.

Gov.cn Китайские фермеры доставляют овощи в логистический парк в Шоугуане

Для информации о последних новостях с фронтов борьбы с коронавирусом посол предоставил слово советнику-посланнику по науке и технологиям Сунь Цзяню, который привел самую свежую статистику по состоянию на конец суток 2 февраля. Итак, общее количество заболевших 17 тыс. 205 человек, еще 21 тыс. 158 — под подозрением и наблюдением; наличие или отсутствие вируса у них проверяется. 2 тыс. 296 человек находятся в тяжелом состоянии; скончался 361 пациент. Но есть и положительная динамика: 475 человек полностью излечились и уже выписаны из лечебных заведений. Имеются и данные о заболевших за рубежом. Всего 144 человек в 23 странах, включая Россию. И главное: несмотря на сохраняющийся общий рост количества заболевших, уровень заболеваемости везде, за исключением провинции Хубэй, снижается. Это и позволяет властям оценивать сложившуюся ситуацию с осторожным оптимизмом, сегодня отнюдь не лишним.

Gov.cn Хубэй

Комментируя эти данные, Чжан Ханьхуэй особо подчеркнул роль китайских диаспор (хуацяо) во всех странах, где они существуют. Все пришли на помощь своей родине: бизнесмены перечисляют финансовые средства; обычные граждане собирают гуманитарную помощь. Полностью оправдала себя, по словам посла, практика открытости, гласности и тесного взаимодействия с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Дипломата можно понять: к ВОЗ, отметим это уже от себя, на самом деле имеется немало вопросов, как и в случаях с другими эпидемиями. Однако в данном конкретном эпизоде во многом именно от нее зависел имидж Китая в глазах мирового сообщества, особенно в условиях многомесячного напряженного торгово-экономического противостояния с США. Вывод, сделанный генеральным директором Тедросом Аданом Гебрейесусом, показателен: меры, принятые руководством КНР в центре и провинциальными властями на местах, не просто соответствуют, но и значительно превосходят рекомендации ВОЗ и в определенном смысле являют собой образец. Кроме того, Гебрейесус признал эпидемию коронавируса в КНР «чрезвычайной ситуацией международного масштаба», что если не исключает, то существенно затрудняет разнообразные спекуляции на этой болезненной для Китая и его граждан теме. Отметим, опять-таки от себя, что такой вердикт дорогого стоит и означает не что иное, как невозможность международных специалистов от медицины к чему-нибудь «прицепиться».

Спекуляции тем не менее все-таки происходят: Чжан Ханьхуэй призвал критически воспринимать те новости, которые исходят не из Китая. В связи с этим он особо отметил и высоко оценил роль граждан России, которые находятся или проживают в Китае, подчеркнув, что они, как никто другой, транслируют в сеть в режиме online достоверную информацию о положении дел, чем вносят значительный вклад в профилактику панических настроений. В негативе особенно досталось США; именно американские СМИ, поднаторевшие на fake-news, распространяют слухи о «небывалом» количестве заболевших и погибших, что никак не соответствует действительности. Между тем в самих США, как выясняется, уже зафиксированы 10 тыс. погибших из 19 млн (!) заболевших обыкновенным гриппом в этом сезоне 2019−2020 годов.

Gov.cn Сотрудники, проводящие дезинфекцию

Отдельной темой на пресс-конференции прозвучала высокая оценка российской поддержки Китая в этот тяжелый для страны период, как его охарактеризовал Чжан Ханьхуэй. Организаторами пресс-конференции были особо отмечены слова поддержки президента России Владимира Путина и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также вице-премьера Татьяны Голиковой. Китайская сторона очень благодарна за предоставляемую Россией гуманитарную помощь. Но особо тронула, прежде всего обыкновенных китайцев, пользователей социальных сетей, российская инициатива в виде выложенного в интернете 2 февраля, но собравшего за сутки в Китае почти 40 млн (!) просмотров, ролика со словами поддержки Китаю и Уханю от российской молодежи — студентов и преподавателей Университета дружбы народов (РУДН). Ничто так не сближает наши страны, как простые человеческие контакты и обмены, которые российская сторона, в отличие от той же американской, например, замораживать в связи с эпидемией не собирается. Рассказавший о студенческой инициативе и китайском отклике на нее министр посольства Ван Тяньжун представил участникам встречи и ее инициатора — преподавателя РУДН Ирену Рябинину, заведующую китайским сектором входящего в университет Аграрно-технологического института. Глубоко символично, что на традиционной церемонии общего фотографирования в фойе посольства по завершении пресс-конференции участники стихийно, хором повторили слова приветствия российских студентов: «Держись, Китай! Держись, Ухань!».

Мероприятие развеяло немало стереотипов, которые существуют в нашей стране по отношению к той беде, которая поразила дружественный Китай в эти новогодние дни. И еще оно способствовало дальнейшему сближению российской и китайской общественности; недаром общим лейтмотивом, который прозвучал из уст посла Чжан Ханьхуэя, стала российская и китайская пословица: «Друг познается в беде».