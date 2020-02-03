Несмотря на вспышку нового вида коронавируса, от которого к 3 февраля скончались более 350 человек, интерес к китайской кухне в Москве упал незначительно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила генеральный директор московского ресторана китайской кухни Наталья Богомолова.

bongo212 Ресторан китайской кухни

На фоне постоянных сообщений о распространении нового заболевания и изоляцией целых городов, трафик посетителей в ресторан сократился, признаётся его гендиректор. Причём некоторые люди настолько взволнованы происходящим, что «видя казахов, принимают их за китайцев и бегут», пожаловалась Богомолова, признав в то же время, что таких людей немного. Поток клиентов хоть и упал, но незначительно, причём постоянные посетители по-прежнему приходят в ресторан, нисколько не опасаясь заболеть.

Случаев, когда посетители отказывались есть блюда, узнав, что готовили их китайские повара, в ресторане пока нет и едва ли возникнут. Сама же вероятность заразиться новым коронавирусом в ресторане сведена к нулю, уверяет собеседник ИА REGNUM. Болезнь не может передаваться через посылки, а весь китайский персонал приехал в Россию задолго до возникновения нового вируса и территорию страны не покидал. А с учётом того, что перемещение из Китая в Россию сильно ограничено, а оставшиеся потоки пассажиров взяты под медицинский контроль, сама вероятность распространения коронавируса в РФ крайне мала.

«У нас здесь семь шеф-поваров, которые были привезены ещё в мае. Никто у нас не уезжал, не приезжал. Это первое. Второе — тема коронавируса, все границы перекрыты, и даже те, кто уехал на китайский Новый год, вернуться обратно не могут, то же самое с туристами, и это повсеместно, все границы закрыты. Поэтому какая угроза может быть? Вряд ли. Через посылки ничего не передается. Конкретно за своё заведение я со стопроцентной уверенность говорю, что угрозы нет», — заявила Богомолова.

К тому же сотрудники заведений общепита обязаны регулярно проходить медицинское обследование. Неважно, есть ли вспышка короновируса или других болезней, за состоянием работников кухни всегда пристально следят, а иностранцы, в том числе из Китая, помимо санитарной книжки обязаны ещё оформлять медицинский паспорт иностранного гражданина. Так что не стоит москвичам опасаться заболеть новым вирусом, попробовав китайскую кухню.

А вот побаловать себя экзотическими блюдами, сродни тем, что продавались на рынке города Ухань, где началась вспышка нового заболевания, посетители вряд ли смогут. По словам Боломоловой, требования к продуктам и блюдам в заведениях общепита в России достаточно жёсткие и хорошо отрегулированы, потому ни шашлыка из диких змей, ни супа из летучих мышей, которые, по мнению медиков, могли стали виновниками инфекции, подавать посетителям нельзя.