Писатель Захар Прилепин стал руководителем новой партии «За правду», учредительный съезд которой прошёл в Москве 1 февраля. Прилепина поддержали известные общественные деятели, актёры и музыканты, а эксперты предрекли новой политической организации интересное будущее.

Zapravdu.org Захар Прилепин

Российское общество очень сильно требует перемен — внутренних, социальных, экономических, и партия Захара Прилепина отвечает запросам той части общества, которая на протяжении долгого времени безмолвствовала и не участвовала в выработке политического процесса. Так образование новой партии «За правду» корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал посетивший её учредительный съезд заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. По его мнению, у партии «За правду» достаточно амбициозные цели, притом что сама действующая власть РФ заинтересована в обновлении, которое, однако, будет осуществляться в рамках конституционного поля.

В свою очередь уже существующие в РФ крупные политические партии, как полагает Данюк, настолько бюрократизировались и стали кабинетными, что вообще не знают, что такое работа с улицей, с людьми в регионах. При этом сам Захар Прилепин очень осторожно относится к политической платформе. Как отметил Данюк, его движение объединяет на патриотической платформе разные политические силы как правого, так и левого толка.

В своих оценках Данюк не одинок. Позитивно смотрят на политическое будущее Прилепина и люди, далекие от политики. В их числе рок-музыкант, один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

«Я знаю людей, которые были инициаторами создания общественного движения, и мне близки их взгляды, нас объединяет патриотическая позиция и сама идеология движения — что будут собираться здоровые силы, которые будут заниматься продвижением этих идей и реализацией каких-то проектов в этом направлении, — сказал Самойлов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. — Я поддерживаю моих товарищей, которых я близко знаю, которые являются лидерами этого движения».

Zapravdu.org Учредительный съезд партии «За правду»

Первыми заместителями председателя партии «За правду» стали Александр Бабаков и Александр Казаков, по мнению которого, в современной российской политической системе очень много симулякров.

«Слишком много манипуляций, — посетовал Казаков, комментируя корреспонденту ИА REGNUM причины, побудившие его и его соратников создать новую политическую партию. — Мы противники того, чтобы власти и политические партии манипулировали общественным сознанием. Главная идея очень простая. Мы хотим не представлять интересы народа, интересы гражданского общества. Мы хотим, чтобы гражданское общество само представило свои интересы, а мы предоставим ему для этого инструменты».

С похожим тезисом выступил и сам Прилепин, обращаясь к своим сторонникам перед началом съезда. Как констатировал писатель, российская власть долгое время плодила селигерскую поросль, оказавшуюся неспособной к реальной политической деятельности, а партия «За правду» не намерена делать ставку на конформистов.

«Мы исходим из того, что серьёзная часть российской политической, экономической элиты сформирована после 1991 года, в либеральной повестке, — сказал Прилепин. — Случись смута, и многие из них присягнут первому же самозванцу. Огромная часть элиты не мыслит национальными категориями. Пресловутая национализация элиты по большей части не состоялась. Наша задача — влиять на элиты, навязывать смену элит, замещать собой элиту в случае необходимости».

В то же время Прилепин предусмотрительно уточнил, что его партия — отнюдь не враг государства, но напротив — его реальная основа.

«Мы за правду нормального большинства. Эксцентрики заколебали, — сказал Прилепин. — Хватит эксцентрики и постмодерна, потому что Бог есть, Родина одна, семья — это союз мужчины и женщины, у мужчины и женщины рождаются дети, дети — это норма, а России нужны дети русских людей».

Zapravdu.org Учредительный съезд партии «За правду»

Что ещё нужно России, по мнению Прилепина, так это леветь в экономике и праветь во внешней политике, что, как полагает писатель, и есть «русский баланс». При этом глава партии отметил, что в настоящее время в РФ следует перезагрузить понятие «оппозиция».

»Престарые, скучные, осклизлые западники, надоевшие не намедни, ни 600 секунд назад, а уже 25 лет как надоевшие, сумели навязать совершенно устаревшие даже по мировым меркам либеральные взгляды огромной части российской молодёжи и представить себя в качестве новаторов. Они архаичны, они исповедуют архаичные взгляды, — сказал Прилепин. — Мы должны создать образ нового, просвещённого, яркого, успешного, образованного патриота, не стесняющего своих взглядов, патриота, отстаивающего и в случае необходимости навязывающего свои взгляды».

Что касается отношений с Западом, то здесь свой курс Прилепин обозначил достаточно прямолинейно. По его мнению, российская элита должна находиться под контролем, а сближаться с Западом ей стоит лишь с одной целью: «взять у Запада всё, что можно взять, а заплатить втрое меньше». Это, по словам Прилепина, и есть национальная политика.

При этом полагаться только на элиты в вопросах сохранения целостности России, по мнению Прилепина, не стоит. Свою роль должно сыграть и народное ополчение, в прошлом неоднократно спасавшее Россию во времена тяжёлых испытаний и невзгод.

«Мы исходим из того, что при любых трансферах власти необходимо существование народной организации, способной обеспечить сохранение целостности России, — сказал Прилепин. — В Смуте, охватившей Россию в начале XVII века, исчезла треть населения России. Спасло Россию ополчение Минина и Пожарского. Но ополчение собралось на восьмой год Смуты. К тому времени подавляющее большинство представителей элиты присягнули и первому, и второму самозванцу, а некоторые и третьему. Умнейшие чины России оказались не способны ни к чему. С тех пор смута приходила не раз, и каждый раз мы едва готовы к ней. Вывод следующий: ополчение должно быть постоянно действующим. Мы обязаны его создать. Чем занять ополчение в мирное время, мы тоже знаем. И к не мирному времени мы должны быть готовы».

Чуть позже, общаясь с журналистами, Прилепин высказал надежду, что та часть населения России, которая в настоящее время игнорирует выборную систему, отреагирует на появление партии «За правду».

«Дело в том, что в России по социологии и статистике 30% населения вообще игнорируют выборную систему и в самом широком смысле политическую систему. У нас треть населения не вовлечена в политическую деятельность! Я к ним и апеллирую. Они не видят себя в составе тех политических конфигураций, которые существуют сегодня. Я надеюсь, что они нас расслышат и отреагируют на нас», — сказал Прилепин.

«Мы дарим обществу мечту о прекрасной великой русской цивилизации, стоящей на страже мира во всем мире, — заявил в свою очередь актер Иван Охлобыстин, также посетивший съезд партии и поддержавший Захара Прилепина. — Россия — это цивилизация, гармонично объединившая десятки уникальных культур для обеспечения равновесия во всём мире, и гарантия выживания всех без исключения народов. Это миссия русской цивилизации».

Немаловажный и очень любопытный факт состоит, однако, в том, что Прилепин, несмотря на амбициозные политические планы его партии, признался, что не собирается становиться депутатом Госдумы. При этом, как оказалось, другой сторонник писателя, актёр Стивен Сигал, не против попробовать себя на этом политическом поприще.

«У него есть свои сложившиеся представления. У него очень чёткие представления о том, чего он хочет. Стивен может усадить за один стол нищего и президента. Его все знают. Стивен Сигал — «это круто», — сказал Прилепин.

В заключении отметим тот факт, что партия «За правду» была создана на базе одноименного общественного движения, руководители которого в первую очередь ориентировались на патриотически настроенную часть населения РФ. Комментируя ИА REGNUM будущее этой политической силы, политолог Павел Данилин в своё время отметил, что у идей Захара Прилепина и Александра Казакова значительная группа сторонников, а на политическом поле после ухода оттуда партии «Родина» наблюдается очевидная нехватка соответствующей политической силы. Таким образом, создание новой партии Захаром Прилепиным и его сторонниками — вполне логичный шаг, и вопрос сейчас состоит «в политическом позиционировании, вопрос в эффективности кампании, вопрос в поиске сторонников и в том, чтобы [движение] не превратилось в «секту для своих».