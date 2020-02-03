Премьер-министр Японии Синдзо Абэ еще размышляет, уместно ли ему присутствовать на торжествах в Москве, посвященных 75-й годовщине Победы советского народа над нацистской Германией, являвшейся в годы войны ближайшим союзником милитаристской Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

При принятии решения ехать или не ехать Абэ, видимо, будет учитывать различные факторы. А именно: отрицательное отношение к такому празднованию японских правых сил, участие или неучастие в мероприятиях в Москве лидеров стран «семерки» и в первую очередь президента США Дональда Трампа, перспективы продолжения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по так называемому «территориальному вопросу», возможность проведения в российской столице столь желанных Абэ переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и другие обстоятельства.

Празднование победы над странами гитлеровской коалиции, в которую входила и Япония, едва ли понравится не признающим ответственность своей страны за развязывание кровопролитной мировой бойни японским правым, духовным лидером которых является нынешний премьер, «окормляющий» объединение японских националистов «Ниппон кайги» — «Японский конгресс».

Похожая ситуация сложилась 15 лет назад, когда тогдашний премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми, принимая во внимание настроения в японском обществе, сначала уклонился от приглашения президента РФ, но, узнав об участии в торжествах на Красной площади президента США Джорджа Буша, канцлера ФРГ Герхарда Шредера, председателя КНР Ху Цзиньтао и других мировых лидеров, счел целесообразным примкнуть к ним.

Kremlin.ru Дзюнъитиро Коидзуми и Владимир Путин. 30 мая 2003 года, Санкт-Петербург

Сначала Коидзуми объявил, что не поедет в Москву из-за «занятости в ходе парламентской сессии», но затем вдруг «передумал». Как заявил тогда пресс-секретарь МИД Японии, «у премьера было и остается намерение принять участие в этом историческом событии в Москве». Не удивлюсь, если и на этот раз решение японского премьера будет принято, когда определится участие в торжествах американского президента и других членов «семерки».

В случае поездки для оправдания ее внутри страны будут использованы переговоры по «северным территориям», то бишь российским Курилам. Как указывает влиятельная японская газета «Хоккайдо симбун», «окончательное решение премьер-министр может принять после изучения вопроса о том, принесет ли этот визит продвижение в переговорах… по разрешению территориальной проблемы». Такая постановка вопроса, на мой взгляд, выходит за рамки дипломатического этикета, отношений гостя и хозяина. Ибо, скажем прямо, походит на своеобразный шантаж. Дескать, хотите видеть меня на Красной площади 9 мая, обещайте «продвижение в вопросе о северных территориях».

Отвечая на вопрос об участии в праздновании Дня Победы в Москве, Абэ не скрывал, что «переговоры между российским и японским руководством необходимы для разрешения территориальной проблемы». «Я собираюсь рассмотреть вопрос об участии в торжествах в увязке с возможностью проведения достаточной по времени японско-российской встречи в верхах», — заявил японский премьер.

Японская газета дает понять, что российский президент заинтересован в участии Абэ в майских юбилейных мероприятиях, отмечая: «Владимир Путин пригласил Синдзо Абэ на указанные торжества в своем новогоднем поздравлении. На встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой 16 января Путин еще раз повторил свое приглашение, адресованное японскому премьеру. Однако, в связи с тем, что Россия пригласила на торжества руководителей многих других стран, включая США, у японской стороны остаются сомнения в том, будет ли обеспечено достаточно времени для российско-японской встречи на высшем уровне».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Генеральным секретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой. 16 января 2020 года

Признает «Хоккайдо симбун» и наличие в стране политических сил, которые опасаются, что присутствие японского премьера на торжествах в Москве послужить укреплению позиции российского руководства о законности владения Курилами по итогам Второй мировой войны. «Поскольку Россия усиливает свою позицию о том, что четыре «северных острова» принадлежат ей «по результатам Второй мировой войны», в Японии высказываются и осторожные точки зрения относительно присутствия японского премьера на торжествах, называющих бывший Советский Союз «страной-победительницей».

Так что Абэ не просто принять приглашение «друга Владимира» разделить радость Победы над агрессорами, среди которых была его страна. Он не может не понимать, что сам факт его присутствия на торжествах в Москве будет означать признание японским правительством ответственности милитаристской Японии за развязывание мировой трагедии и восприниматься как проявление покаяния, чего в Токио упорно не желают.

Напомним, что пять лет назад Абэ, ссылаясь на «рабочий график», уже отказывался принять приглашение принять участие в торжествах по случаю 70-летия Дня Победы — 9 мая.

Помним мы и тогдашние слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который подчеркивал, что не стоит делать большую проблему из отказа некоторых политических лидеров и правительств приехать на Парад Победы в Москву. И пояснил, что кто-то отказался «по идеологическим соображениям, пытаясь и этот святой день использовать в своей линии на сдерживание и на изоляцию России», а кто-то «пошел на поводу у первых» или «испугался». Уверен, что подавляющее большинство нашего народа разделяет такую позицию.