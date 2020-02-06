Когда смотришь кино достаточно много, то в какой-то момент становится не так легко различать, а в чём такая уж существенная разница между одним фильмом и другим, честно говоря. Хотя бы потому, что у каждого есть своя целевая аудитория. После первых неофитских критических размышлений про то, «что такое хорошо и что такое плохо», постепенно приходишь к тому, что это всё просто вопрос контекста. Я шёл на совсем другое кино, но билеты были проданы. Пришлось идти на это. Не понравилось, но нужно написать… Хотя в известной степени интересно обращать внимания как раз на то, почему что-то не нравится… Иногда активно. Дело не только в том, что любой первокурсник-психолог многозначительно пояснит вам, что в том, что вам не нравится, вы просто видите отражение себя самого, которое отрицаете… А в том, что и правда то, что не нравится, может много рассказать. О вкусе. Философии. Ментальности. Личных эстетических аллергиях и несварениях. Это кино, вероятно, довольно типично для французских романтических комедий\мелодрам. То, что его сняла женщина, только ухудшает дело. Помесь шуток, шампуня и попытки застенчивого авторского высказывания.

Иван Шилов ИА REGNUM

Это кино обладает, наверное, какими-то достоинствами. Там показывают голую грудь и ягодицы актрисы, иногда смешно шутят (даже с намёками на интеллектуальный юмор), и вообще это вечные (и совершенно предсказуемые) размышления на тему богатства и бедности, порока и целомудрия, рыбы и мяса… Тёлочек и быков. Как ни странно первое, что может смутить довольно пристального зрителя, что эта парность в кино слишком уж основательна. Две героини, одна «блондинка» (которая чуть старше и ведёт активную половую жизнь с олигархами и вообще), другая «скромная» и с достоинством» (и мусульманским, вероятно, бэкграундом), которая хочет «повзрослеть». Сама идея контраста, который что-то подчеркивает, совершенно нормальна. Интересно, что здесь «хорошая» почти готова учиться у «плохой», даже копирует за ней татуировку на латыни. Но вот перед нами главные мужские персонажи. Богачи с яхты. Тоже друзья. И что же мы видим? Что они тоже оказываются почти полярными по характеру. Один «циничный», другой «хорошо относящийся к людям». И анархист в душе. В этом смысле «строительные блоки» кино, его внутренняя арматура становятся слишком уж заметными. Понятно, как и зачем это сделано. Впрочем, на этом фоне только ярче заметны любопытные сценарные ходы, вроде вымышленного воровства секстанта с яхты как повода избавиться от любовницы. Или даже визуальные метафоры. Прозрачный подъёмник-аквариум-лифт на берегу богачей. В этих краях роскоши, который в сумраке возит слуг с белоснежными наволочками и бокалами искрящегося дорогого шампанского…

Цитата из к/ф «Моё прекрасное лето с Софи». Реж. Ребекка Злотовски. 2019. США Вдвоём

… В какой-то момент такого рода кино начинается сливаться с сериалами, и вообще возникает ощущение, что это всё какое-то бесконечно множащиеся, почти вирусное (метафора, которую сложно избежать во время эпидемии короновируса) пространство предсказуемости. Вариации на одни темы. Всё давно уже напоминает перемонтирование одного и тоже. Вплоть до того, что можно примерно сказать, где и как будет стоять камера. Иногда режиссёры делают небольшие синкопы. Часто по ошибке. Так, например, в этом фильме зал живо реагировал не только на мужские ягодицы во время секса, но и на кадры из фильма в фильме… Несколько кадров из фильма ужасов, которые смотрели героини. Они были так неловко смонтированы и настолько отличались от общей «гламурной стилистики» картины и были немотивированы, что зал даже испытал некоторую растерянность… На пару секунд. И не сразу понял, о чём речь. Это был единственный интересный момент в фильме.

Цитата из к/ф «Моё прекрасное лето с Софи». Реж. Ребекка Злотовски. 2019. США Общение

Общая стратегия понятна. Немного «мягкой» эротики. Много яхт, Средиземноморья, красивой жизни, много пошлости (прежде всего, философской и метафизической). Хотя, разумеется, у такого кино тоже есть поклонники, как находятся они, например, всегда в магазинах «дьюти-фри» на паромах и в аэропортах, что меня, скажем, всегда удивляет. Ведь это всё: проститутки, шампуни, яхты, акции… Всё обладает своей бесконечной притягательностью. Было бы преувеличением сказать, что именно они победили СССР, но… Победить же такое кино с наскока нельзя. Это ведь якобы даже фильм о высоких моральных качествах, взрослении и так далее. Да и нет в нём ничего «плохого». Фильм как фильм. Хочешь, смотри. Не хочешь — плавай на яхте. Никто вас не заставляет ходить к проституткам. Но кое-что можно сказать с уверенностью. Даже во вполне открытой реальностьи все эти яхты с членами правительства (и просто членами и проститутами) устроены чуть более замысловато. И драматургия «правящего класса» чуть-чуть сложнее. Думается, не только в России, про которую ничего хорошего в этом смысле сказать нельзя. Подобное кино омерзительно именно тем, что оно рассказывает «комфортные сказки», в лучшем случае «дружеские шаржи». Оно не заставляет думать. Да и зачем, когда море, солнце, греческие и итальянские кафе. Девушки без купальников с татуировкой на латыни. Сюжетно фильм опирается на такой частый приём, как «лето», которое изменило жизнь. Две студентки разного возраста попали в «приключения» летом. Ради любопытства можете вспомнить сами список фильмов, где события одного лета существенно меняют жизнь героев.