Мэри Луиза Келли — миловидная блондинка средних лет, выпускница Гарварда, журналист и писатель, уже без малого четверть века мечущаяся между Белым домом, ЦРУ и заграницей в поисках сюжетов для репортажей и своих шпионских триллеров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дипломатия США имени Помпео

24 января Мари в качестве репортера National Public Radio — крупнейшей государственной радиостанции США — взяла интервью у государственного секретаря США Майка Помпео. В тот день в пресс-службе Помпео кто-то очень крупно «лоханулся», не предупредив секретаря о парадоксально спокойном и жестком подходе Келли, о невозмутимом упорстве, с которым она в своих предыдущих интервью и в репортажах из России, Китая, Ирана следовала фактам.

Katarina Price Мэри Луиза Келли

Первоначально ничего не предвещало неожиданностей, пока разговор шел об Иране. Хотя и в этой части, как заметили потом в «Гардиан», стиль работы Келли являлся «образцом инквизиционной техники»: она была спокойна, даже когда Помпео становился громким и настойчивым. Веселье началось, когда Келли перевела разговор на украинскую тему. Точнее — на факт отзыва администрацией Трампа американского посла в Украине Мэри Йованович в 2019 году. Здесь госсекретарь занервничал и начал «громко и настойчиво» убеждать, что он «защищал каждого чиновника Госдепартамента», а Келли в это время безрезультатно пыталась узнать, когда он публично защищал Йованович. В итоге Помпео сорвался и словами: «Я сказал все, что собираюсь сказать сегодня. Спасибо…» закончил интервью.

Интервью, но не инцидент… «Помпео встал, наклонился и несколько секунд молча смотрел на Келли, прежде чем покинуть комнату. Несколько мгновений спустя помощник попросил Келли пойти с ней в личную гостиную Помпео в Государственном департаменте без диктофона». О дальнейшем рассказала сама Мэри-Луиза: «Меня отвели в личную гостиную секретаря, где он ждал и где он кричал на меня столько же времени, сколько и само интервью. Он не был счастлив, когда его допрашивали об Украине. Он спросил: «Как вы думаете, американцы беспокоятся об Украине?» Он использовал F-слово (короче, матерился — М.С.) в этом предложении и во многих других. Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Ясказала да, и он попросил помощников принести нам карту мира без надписей. Я указала на Украину. Он убрал карту».

Помпео, похоже, был разъярен. На следующий день госсекретарь заявил, что Келли нарушила «основные правила журналистики и порядочности», поскольку она давала согласие на то, «чтобы наш разговор после интервью не был зарегистрирован» . Хотя, если уж быть скрупулезным, Мэри Луиза не обнародовала запись разговора в «личной гостиной», а всего лишь изложила ее своими словами. И вообще, Келли просто поставила Помпео в ту же самую позу, в которую Дональд Трамп в прошлом году поставил Зеленского, опубликовав стенограммы телефонных разговоров между ними.

Мир посмеивается над инцидентом, а арабы (аль-Джазира») считает, что «Майк Помпеопотерял характер в отношении журналиста». А это серьезный удар по имиджу, поскольку на Востоке «потерять характер» означает «потерять лицо», что для мужчины, особенно политика, недопустимо.

Но вот Украине в этом случае не до смеха. Инцидент показал реальное отношение действующей властной вертикали США к моей стране. О том, что Трамп с первых дней пребывания на своем посту «ненавидит Украину», американская пресса трубит уже с осени прошлого года. Хотя сам Трамп с этим не согласен, и это не означает, что американская помощь Украине будет прекращена. Да и как можно ее прекратить: за очень небольшие деньги (менее чем за 0,5% от бюджета Пентагона «на операции за рубежом») обеспечить постоянный абсцесс на мягком месте своего стратегического противника и геополитического конкурента?

Поэтому у Помпео есть основания гордиться работой Трамп-администрации: «Эта администрация предоставила украинцам возможность защитить себя. Президент Обама появился с MREs (еда, готовая к употреблению). Мы появились с ракетами Javelin. Предыдущая администрация не сделала ничего, чтобы покончить с коррупцией в Украине. Мы усердно работаем над этим. Мы собираемся продолжать делать это». Ну, с украинской коррупцией у трамповских «кончателей» ничего особо не получается, а вот фактическое применение принципа «пушки вместо масла» ничего хорошего украинскому будущему и украинскому населению не сулит.

Gage Skidmore Майк Помпео

В трансформации отношения к Украине Соединенные Штаты не одиноки. В Европе то же самое. Уж если президент самой Эстонии Керсти Кальюлайд согласна с тем, что «Европа устала от Украины», и причина этой усталости в том, что «мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее», то можно только представить, что реально об этом думают в центрах принятия решений «европейских локомотивов», типа Германии или Франции. Хотя об этом можно догадаться, если судить по результатам Парижской встречи в «нормандском формате».

А если по сути «инцидента Помпео — Келли» следует понимать, что президент Трамп полностью поддержал своего госсекретаря и теперь даже угрожает перекрыть федеральное финансирование National Public Radio. А это дает повод с уверенностью предполагать, что если Трамп выйдет «сухим из импичмента», практически гарантируя себе второй президентский срок, то это сулит Украине прекращение любой заокеанской поддержки, кроме военной. То есть — летальной. Сиречь, смертельной.