ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разгромили почти год назад, когда глобальная коалиция по борьбе с исламистами освободила Аль-Багхуз Фавкани — последний оплот боевиков в Сирии. Последствия возвращения боевиков в родные страны оказались менее опасными, чем предполагали многие эксперты, учитывая то, что никакие террористические акты на европейской территории не были связаны с бегством боевиков из районов, ранее находившихся под контролем так называемого халифата, пишет американский эксперт в сфере борьбы с терроризмом Дейвид Гартенштайн-Росс в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Читайте также: Asia Times: в чем суть политического джиу-джитсу Трампа?

Тем не менее существуют серьезные опасения относительно того, что некоторые боевики решили временно залечь на дно. Существует ряд факторов, включая слабый пограничный контроль, высокий уровень коррупции, а также усиление исламистской экстремисткой активности, которые могут поспособствовать превращению Греции в главный пункт назначения для спасающихся бегством боевиков, которые затем могут принять участие в организации атак на территории ЕС.

Также есть и другие факторы, которые могут превратить Грецию в главный центр скопления боевиков. С одной стороны, джихадистская угроза может просто оказаться вне поля зрения слабых сил безопасности страны, которые сосредоточены на отражении других угроз, включая деятельность левых анархистов и неофашистских групп. Другая проблема заключается в том, что такая страна, как Греция, слишком долго боролась с левыми экстремистами, поэтому силы безопасности слишком сильно сфокусировались на данном вопросе, из-за чего они могут проигнорировать или преуменьшить опасность, связанную с присутствием джихадистов. Аналогичная проблема, похоже, стала одной из причин, способствовавших взрывам на Шри-Ланке в апреле 2019 года, когда национальные силы безопасности слишком сильно сосредоточились на борьбе с сепаратистскими группировками, не уделив должного внимания угрозе, исходящей от джихадистов, связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Liveinternet.ru Террористы

В течение последних нескольких лет разворачивающийся миграционный кризис парализовал Грецию, страна также столкнулась с экономическими трудностями и растущим популизмом, в связи с чем надзор за джихадистами может оказаться более слабым, чем в других странах. Это предположение окажется особенно верным в случае, если боевики не станут совершать атаки на территории Греции, а вместо этого станут использовать страну и ее связи с остальной частью ЕС в качестве плацдарма для планирования и организации атак.

В прошлом Греция нередко служила «воротами», через которые боевики проникали в ЕС. В период, когда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находилось на пике своего влияния, Греция послужила ключевым транзитным пунктом, а также логистическим центром для боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершивших атаки во Франции и Бельгии.

Ключевой организатор серии атак в ЕС Абдельхамид Абаауд разработал план нападения в Бельгии, находясь в квартире в Афинах. Члены его группы пересекли территорию Греции, прежде чем совершить атаки в Париже в ноябре 2015 года. Французский репатриант Ибрагим Будина также пересек Грецию в 2014 году, прежде чем вернуться во Францию с намерением совершить нападение. Также в 2014 году французский репатриант по имени Абделькадер Тлиба попытался пройти через центральный итальянский порт Анкона, главный пункт приема для мигрантов, направляющихся в Италию с территории Греции.

Греция особенно привлекательна для потенциальных террористов из-за ее географической близости к сирийско-иракскому полю битвы, а также протяженных сухопутных и морских границ. В отчете за 2015 год отмечалось, что сотни людей, имеющих связи с джихадистскими группами, могут находиться в стране, сегодня можно только догадываться, где они находятся. В 2017 году сотрудники турецкой полиции заявили, что им удалось перекрыть хорошо организованные маршруты контрабанды через Грецию и Болгарию, хотя представители региональной разведки полагают, что некоторые из этих маршрутов могут функционировать до сих пор.

Беженцы

Читайте также: National Interest: НАТО нужно оценить новые возможности на Ближнем Востоке

Грецию называют «мягким подбрюшьем» Европейского союза для террористов, стремящихся проникнуть на континент. Дезорганизованная процедура экстрадиции, перегруженные судебная и пенитенциарная системы, а также неэффективная политика в отношении пенитенциарных учреждений, — все это позволяет возвращающимся боевикам остаться незамеченными.

Поскольку СМИ начинают обращать все меньше внимания на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики могут предпринять попытки, чтобы напомнить о себе. Если атака в ЕС будет совершена, высока вероятность того, что след будет тянуться из Юго-Восточной Европы и Греческой Республики.